Parodė, kaip istorinę pergalę šventė Šarūnas Jasikevičius: džiaugsmas liejosi per kraštus

Kaip visada dėmesio centre buvo ryškiausia asmenybė – Šarūnas Jasikevičius. Lietuvos krepšinio legenda švytėjo puikia nuotaika: apsisiautęs Lietuvos vėliava, kartu su Nigelu Hayesu-Davisu skandavo turkiškas skanduotes, rodė sirgaliams širdeles rankomis ir net rizikavo užsiropšdamas ant paties autobuso krašto.

Šaras nė akimirkai nesustojo dainuoti turkiškų dainų ir dar labiau sužavėjo susirinkusius fanus. Jiems itin patiko lietuvio atvirumas ir energija. Vakarui įsibėgėjus, Š. Jasikevičius iš vieno sirgaliaus net paėmė degantį fajerį, taip dar labiau įkaitindamas šventinę atmosferą.

Kalbėdamas turkų žiniasklaidai antradienio dieną, Šaras atvirai pasidalino savo mintimis apie šventę ir artėjančius iššūkius.

„Turime susikaupti ketvirtadienio rungtynėms po tokio didelio šventimo. Tiesą sakant, nežinau, kodėl turėčiau galvoti apie kitą sezoną, kai pastarąsias 48 valandas buvau pusiau girtas“, – su šypsena kalbėjo Jasikevičius.

When you’ve just conquered Europe and someone asks about next season… 😂🍾



Šarūnas Jasikevičius keeping it brutally honest after 48 hours of celebration! 🏆🔥#basketballmaniacs #basketball #saras #paobc #paobcgr #olympiacosbc #fenerbahce #euroleague pic.twitter.com/bXtVvl1mL0

