Paplito nauja Angelos Merkel nuotrauka: moterį atpažįsta ne visi

Šešiolika metų (2005–2021 m.) šalį valdžiusi politikė tarptautinėje arenoje visada buvo atpažįstama iš savo „uniformos“: įvairių spalvų klasikinių švarkų, tiesaus kirpimo kelnių bei santūrių aksesuarų.
Laisvesnis įvaizdis
Tačiau baigusi aktyvią karjerą valstybės tarnyboje, A. Merkel leidžia sau dėvėti patogesnę aprangą.
Tai paaiškėjo po to, kai Neapolio nacionalinis archeologijos muziejus socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo kadru iš neoficialaus politikės apsilankymo. Nuotraukoje užfiksuota buvusi kanclerė vietoje įprasto švarko pasirinko laisvai krintantį tamsiai violetinį megztinį, tamsiai mėlynas kelnes bei komfortišką batų porą, o derinį pagyvino ryškesniu kaklo papuošalu.
Nors vizitas buvo privatus, muziejaus atstovai džiaugėsi garbinga viešnia ir išreiškė jai pagarbą viešu įrašu:
„Mums didžiulis džiaugsmas vėl ją sutikti! Buvusi kanclerė Angela Merkel apsilankė pas mus neoficialiai. Ji su didžiuliu smalsumu ir kruopštumu gilinosi į Vezuvijaus regiono senovės miestų paveldą.“
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Kelionės metu A. Merkel daugiausia dėmesio skyrė Pompėjos ir Herkulanumo radiniams. Tai jau ne pirmas kartas, kai ex-kanclerė leidžia laiką tyrinėdama Italijos praeitį – dar 2014-aisiais ji surengė ilgą, daugiau nei tris valandas trukusią ekskursiją po Pompėjos griuvėsius.
Šis apsilankymas dar kartą įrodė, kad po pasitraukimo iš didžiosios politikos A. Merkel ne tik išlaiko aistrą istorijai, bet ir drąsiai keičia ilgai puoselėtą įvaizdį į kur kas paprastesnį bei jaukesnį.
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