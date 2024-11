Pamatę, kaip vyras atėjo apsirengęs į „One Direction“ nario laidotuves, pasibaisėjo: parodė visiems

Skirtingai nuo daugumos svečių tradicinės išvaizdos, Adrianas renginyje vilkėjo futbolo striukę su aiškiu „Adidas“ prekės ženklu ir „West Bromwich Albion“ herbu. Kai kurie troliai socialiniuose tinkluose ėmė plūsti buvusį „Match of the Day 2“ laidos vedėją dėl jo aprangos pasirinkimo, tačiau gerbėjai greitai atkreipė dėmesį į ypatingą jo sąsają su Liamu, rašo mirror.co.uk.

„Keista eiti į laidotuves dėvint futbolo aprangą. Tai šokiruoja“, – piktinosi vienas žmogus „Twitter“, o paskui sulaukė palaikymo Adrianui ir Liamui antplūdžio.

„Jūs puikiai žinote, ką čia darote. Bandote užsiminti, kad tai juokinga ir keista, nors Liamas buvo didžiulis „Baggies“ fanas ir jie kartu žiūrėdavo rungtynes. Gėda dėl jūsų“, – rašė vienas žmogus, atkreipdamas dėmesį į Liamo meilę futbolo klubui.

„Liamas Payne‘as buvo didžiulis „West Brom“ fanas, jam būtų patikę, kad Adrianas Chilesas per jo laidotuves pasirodytų su šio klubo striuke“, – pritarė antrasis.

Kitas asmuo gynė: „Net kaip „Villa“ fanas galiu tai įvertinti. Liamas Payne‘as buvo didžiulis „West Brom“ gerbėjas, o Chilesas yra vienas iš labiausiai žinomų jų sirgalių. Be to, šiandien buvo laba šaltas oras. Šis Twiterio įrašas yra šiek tiek žemo lygio“.

Po Liamo mirties pats Adrianas, kalbėdamas savo laidoje „BBC Radio 5 Live“, atviravo apie jų draugystę.

Jis paaiškino: „Su juo susipažinau, kai jis pirmą kartą dalyvavo „X Faktoriuje“. Jis priėjo prie manęs ir pasakė „up the Albion“ – jis buvo „West Brom“ fanas.

Pamenu, kad mes jį nuskraidinome į „Boxing Day“ rungtynes ir, manau, jo mama ir tėtis atėjo ir sėdėjo su manimi. Bet mums pavyko paslėpti savo žmogų komentatorių tribūnoje, kad jis nebūtų trukdomas.

