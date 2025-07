Pamatę, kaip lietuvis „bėga“ per Australiją, žinomi žmonės nesusilaikė: sureagavo originaliai

Apie D. Narausko kelionę socialiniuose tinkluose savo nuomonę išsakė turinio kūrėjas Deividas Bendžius.

Prajuokino ne vieną

Jis ketvirtadienį paskelbė trumpą įrašą savo asmeninėje „Instagram“ paskyroje, kuriame komentavo D. Narausko situaciją pavadino tiesiog absurdiška.

REKLAMA

REKLAMA

„Matau tuos vaizdus, kai jis viską turėjo vaidinti ir feikinti. Danielius Narauskas pasiskelbė, kad bėgs per Australiją 4000 kilometrų. Žmonės jam suaukojo, sumetė 5000 eurų. Pinigai yra, galim judėti į Australiją.

REKLAMA

Filmavo video, kėlė į „Youtube“, aišku, tuos video nelabai kas žiūrėjo, kaip matot, bet visi nuo kažko pradeda. Buvo žmonių, kurie rašė: „Sėkmės, tikim tavimi“, „atrodai pavargęs, pailsėk“. Kaip juokingai dabar skamba visi šie dalykai. Ir dabar yra kai kurių žmonių, kurie po jo tais postais instagrame, kol buvo neišjungti komentarai, spėjo parašyti: „Šaunuolis, neklausyk, ką kalba kiti“. Ok.

REKLAMA

REKLAMA

Bet buvo ir žmonių, kuriems kilo daug kitokių klausimų, kur tiesiog žmonės pradėjo nesuprasti, pavyzdžiui, kodėl niekada nėra rodoma, kaip bėgama, kodėl nepasakomas atstumas, kiek įveikei per dieną, o kai paklausė, kiek nubėgo, jis rašo:

„Pasakysiu tolimesniuose video“. Kodėl nėra dalinamasi GPS signalu, kad matytų žmonės, kaip sekasi bėgti ir kiek nubėgai. To pasekoje ėmė kilti įtarimai, kad čia viskas netikra, plius atsirado ir vaizdiniai įrodymai, kad bėgikas ne visai bėga – gal labiau važiuoja su kelionių agentūra. Aš vakar atsigulęs į lovą šiek tiek pasiknaisiojau, nes man buvo bendrai įdomu sužinoti apie visą situaciją, kas čia vyksta, pasiaiškinti, nes mūsų sprinteris toliau sėkmingai meluoja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paskaitykime jo paskutinį įrašą, kuriame jis rašo: „Šie nuostabūs pareigūnai važiavo 4 valandas, kad mane išgelbėtų…“ Istorija, kad dar vienas nelaimėlis, gerai, kad su valtimi neplaukė per dykumą, tai būtų dar reikėję paskui ir valties ieškoti.

„Kaip ir minėjau aname įraše, dėl atsinaujinusios nugaros traumos – išvaržos – prašiau žmonių, kad mane pavežtų. Ir galvojau, kad galėsiu tęsti toliau, bet skausmas nemažėjo, tad nusprendžiau baigti kelionę tiek dėl nugaros skausmo, tiek dėl to, jog pasiprašiau žmonių mane pavežti. To neslepiu ir būtent dėl susidariusių sunkių sąlygų nusprendžiau baigti kelionę“.

REKLAMA

Žodžiu, dėl nugaros skausmo ir dėl to, kad jis paprašė žmonių, jog jį pavežtų. Pasiknaisiojus po nuotraukų archyvus būtent tos agentūros, su kuria mūsų bėgikas keliavo, pirmoje nuotraukoje matyti, kad yra iš birželio 15 dienos, kai Danieliukas, mūsų vaikiukas, laužą kūrena, tada iš birželio 20 dienos yra fotosesija, kur, nežinau, ką jis čia daro, bet yra...

REKLAMA

Ir aš galvoju, parašysiu agentūrai, paklausiu, kaip ten kas buvo, jie man vis tiek pasakys, jis buvo ar nebuvo su jais. Parašiau, kad noriu su jais susisiekti dėl Danieliaus Narausko, ar jis keliavo su jumis, ar buvo ture su jumis, kad jis meluoja, žodžiu, visai Lietuvai, kad jis bėga, pridėjau nuotraukas.

Gaunu atsakymą iš agentūros: „Taip, jis keliavo su vienu iš mūsų klientų, su mašina, nuo birželio 14 iki 27“. Tai čia yra 13 dienų. Tai yra daugiau negu 1400 km... Paprašiau, kad mane šiek tiek pavežtų, prisiminkime šį. Rašo, kad jis yra apgavikas ir kad žmonės kiti klausinėja apie jį ir t.t. Neblogai pavežė, kaip nuo Vilniaus iki Budapešto, Vengrijoje. Bet nepamirškime to fakto, kad jis bėga per Australiją 4000 km.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Man labai, labai juokinga, tiesiog įsivaizduoju, manau, ir jūs įsivaizduojate tą vaizdą, kaip jis specialiai eidavo nufilmuoti dalykus, kad galėtų atsakyti į kažkokius komentarus, klausimus ar tą patį „Youtube“ video nufilmuoti. Kad ir šis dalykas: „Kaip bėgdamas per dykumą toks švarus ir gražus išlieki? Drabužiai švarūs, viskas tvarkinga“.

REKLAMA

Jis atsisėdęs su servetėle valosi rankas ir rodo, kad, va, yra murzinas, rodo savo šortus apsitaškęs, apsismėliavęs. O tu žinai, kad tiesiog bičas paims, atsisės į mašiną ir toliau keliaus su ja. Kuria jis laužus kažkokius, filmuoja.

Turi nueiti gi jis toliau nuo žmonių, kad nesigirdėtų, nusifilmuoti tą video nusisukęs. Paskui, reziume, sėdi prie to laužo trise ar keturiese. Man tai yra žiauriai, žiauriai juokinga, nes suvoki, ant kiek yra žmonės įdomūs, ant kiek yra juokingų žmonių, kad tu tokį dalyką eitum specialiai daryti suaugęs diedas vaidinti, meluoti, kurti: „Nu, reik varyt į smėlį išsivolioti kaip kiaulei, nes Karolis komentarą parašęs“.

REKLAMA

Ir vis tiek gal juokingiausia ta dalis, kad jis ir toliau sėkmingai meluoja, kad keturias valandas važiavo jo paimti, kad keturias valandas buvo be interneto, bet kažkaip per tas valandas be interneto mūsų sprinteris sugebėjo padaryti, kad nei instagrame, nei feisbuke negalėtų niekas jam komentuoti nei po video, nei po įrašais. Kažkaip be interneto būnant pavyko padaryti tokius dalykus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reziume, kad gal Australijoje bičas ir nebėgo, bet Lietuvoje grįžus tikrai reikės bėgioti pakampėmis iš gėdos ir tiek prisimelavus. Norėjo bičas išgarsėti – išgarsėjo. Tik nežinau, ar čia labai gerai bus. Bet nesisuksi, negyvensi arba fake it till you make it“, – kalbėjo D. Bendžius.

Apie šią situaciją šmaikščiai pasisakė ir Simonas Urbonas, šmaikštavęs, jog žada eiti aplink Baltiją.

REKLAMA

„Nu, viskas, žinokit, nusprendžiau, stabdau savo kelionę, savo žygį, nes buvo tiek nueita, grįžta, tą akmenį parnešiau ir vėl išėjau, po to galvoju, ką aš čia, ta koja, nugara... Tada pavežė čia biškį su mašina, galvoju ai, sveikata svarbiau.

Reikia pirmiausia save žiūrėti, tikrai ne tie skaičiai, čia jie mažiausiai rūpi. Tikrai dar grįšime ir dar ne tiek padarysime, dar dukart apeisime dar vieną Baltijos kelią, galim ir Australiją aplink. Visiems ačiū, kas buvote, atsiprašau, jei ką nuvyliau, bet, kaip sakoma, baigėsi Dakaras, prasideda Dakaras“, – šmaikštavo jis instagrame.