Prieš išleisdama dukrą į mokyklą, ji surišo jos storus banguotus plaukus į dvi aukštas kaseles, kurios, kaip tikėjosi, atlaikys visą dieną mokykloje. Tačiau nuvykus pasiimti dukrą mama suglumo pamačiusi, kad penkiametė grįžo su visai kitokia šukuosena.

Jos dukros ilgi plaukai buvo supinti į dvi atskiras kasas, todėl mama neslėpė nuostabos, kodėl mokytojos padėjėja jautė poreikį pakeisti šukuoseną, prieš tai neatsiklaususi sutikimo, rašo mirror.co.uk.

„Mumsnet“ forume anonime panorusi likti moteris rašė: „Kai pasiėmiau ją iš mokyklos, jos plaukai buvo supinti į dvi kasas, nepastebėjau to, bet automobilyje pastebėjau, kad jos plaukai supinti kitaip, nei pinu aš ir tada prisiminiau, kokia jos šukuosena buvo ryte.“

REKLAMA

REKLAMA

Pamačius, ką mokytoja padarė su dukros plaukais, mamą ištiko šokas: kreipiasi į visus

Ji pridūrė: „Paklausiau dukros, kodėl pasikeitė jos šukuosena, o ji atsakė, kad padėjėja pasikvietė ją po pietų, kai ji žaidė su drauge, išleido jos surištus plaukus ir supynė dvi kasas.“

REKLAMA

Ji nerimavo, kad mokytojos padėjėja galėjo pakeisti šukuoseną galvodama, kad dukra turėjo glindų, tačiau manė, kad jai turėjo būti pranešta, jei taip nutiko.

„Pirmiausia pagalvojau, kad gal ji turi glindų, bet apie tai mus visada informuoja mokytoja, be to, išsiunčia elektroninius laiškus“, – paaiškino mama ir sakė, kad po to uždavė dukrai klausimą: „Ar jai nepatiko tavo šukuosena?“

Kai kurie komentatoriai manė, kad mergaitė greičiausiai pasiskundė dėl savo šukuosenos, nes viena iš surištų kasų atsilaisvino, todėl mokytojos padėjėja turėjo imtis veiksmų.

REKLAMA

REKLAMA

Viena komentatorė rašė: „Aš dirbu pradinėje mokykloje ir niekada to nedaryčiau. Atrodo keista. Vienintelė priežastis, kurią galiu sugalvoti, tai kad plaukai krito jai ant veido ir ji užsiminė, kad ją tai erzina. Manau, kad tai vienintelė priežastis, dėl kurios galima liesti vaiko plaukus.“

Kitas asmuo pridūrė: „Tikriausiai viena kasa išsileido. Penkiamečiai dar negeba puikiai papasakoti, kas įvyko. Mūsų pradinėje mokykloje nustatyta, kad visų mergaičių plaukai turi būti surišti arba supinti.“