Pamačius, ką atlikėjas daro ant scenos, gerbėjai raudonavo iš gėdos: paviešino vaizdo įrašą

Su „Grammy“ apdovanojimais paplito ir kontraversiškos akimirkos.

Niekada nebūna nuobodu, kai vienoje patalpoje susirenka būrys garsenybių, tačiau žiūrovai namuose gavo daugiau, nei tikėjosi įsijungę televizorių.

Tiksliau, jie išvydo akimirką, kuri turėtų būti skirta tik tada, kai žmogus yra namuose, ir, pageidautina, vienas, rašo unilad.com.

Agresyvus Bensono Boone'o tarpkojo „besitaisymas“ scenoje per „Grammy“ apdovanojimus buvo užfiksuotas vaizdo įraše ir žmonės nenustojo apie tai kalbėti.

Dainininkas, kuris pastaruosius dvejus metus be perstojo pirmauja topų viršūnėse, šou metu dainavo savo hitą „Beautiful Things“.

Visgi 22-ejų jaunuolį prisimins ne dėl jo dainos, o dėl pasirodymo.

Benson Boone and this beautiful thing that he’s got at the #GRAMMYs pic.twitter.com/D2kBauVsrz