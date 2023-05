Palangoje Žilvinas Grigaitis pristatė naują kolekciją: vakaro nepraleido ir šlagerių karalienė Birutė Petrikytė

Kurdamas Ž. Grigaitis visada atsižvelgia į naujausias tendencijas – madingas spalvas ir detales, tačiau išlieka ištikimas ir klasikai, savo braižui.

Per pastaruosius metus Ž. Grigaitis ir Irina My My sukūrė daugiau nei 250 segių. Visos jų segės yra rankų darbo vienetiniai kūriniai.

„Kuriant naują kolekciją buvo atsižvelgta į tai, kad segės skirtos Palangos butikui – poilsiaujantiems žmonėms, kuriems paprastai norisi lengvo ir išskirtinio atostogų prisiminimo, kažko, turinčio išliekamąją vertę, todėl išlaikant klasikinį stilių ir papuošalų kokybę, segėms panaudoti spalvoti akmenys, perlai, ryškios, blizgios detalės. Šį sykį dalis segių – juodos ir baltos spalvų, todėl lengvai derinamos prie bet kokios aprangos“, – pasakojo kūrėjas.

Pasak Ž. Grigaičio, šiemet itin madingos mažos ryškios detalės, todėl drauge su Irina My My jis kūrė vadinamus pincus – mažas įsegamas seges, kurios yra universalios ir tinka tiek vyrams, tiek moterims.

„Jos tinka visiems ir yra lengvai derinamos. Gražu segti į švarkų atlapus, kaklaraiščius, baltinių apykakles – papuoš ir suteiks išskirtinumo“, – patarė verslininkas.

Žilvino Grigaičio segių kolekcijos pristatymas (Nerijaus Kniūkštos nuotr.)

(36 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žilvino Grigaičio segių kolekcijos pristatymas (Nerijaus Kniūkštos nuotr.)

Pagrindinė naujiena Ž. Grigaičio kūryboje – tai segės, skirtos maudymosi kostiumėliams.

„Palanga daugeliui asocijuojasi su atostogomis – jūra, paplūdimiu ir maudynėmis. Natūralu, kad visoms moterims prie jūros norisi pasipuošti, todėl atsižvelgdami į tai, kad šiemet ypač madingos ryškios detalės, sukūrėme segių, skirtų specialiai maudymosi kostiumėliams. Sege puošdamos maudymosi kostiumėlį, moterys tikrai atrodys išskirtinai ir originaliai. Segių blizgesys išryškins kūno įdegį ir tikrai sukurs prabangos įspūdį“, – sakė Ž. Grigaitis.

Neatsitiktinai savo naujai segių kolekcijai pristatyti jis pasirinko jaukų, išskirtinį, elegantišką stilingų drabužių ir daiktų butiką „Piccolo boutique“, įsikūrusį pačioje Palangos širdyje, Vytauto gatvėje.

„Mane sužavėjo šio butiko savininkių, Brigitos ir Ugnės, subtilumas, geras skonis ir gebėjimas atrinkti tikrai ypatingus, įdomius daiktus. Pabendravęs su jomis supratau, kad tai be galo šiltos, draugiškos ir atviros asmenybės, kurios savo svajonę – turėti jaukią drabužių parduotuvę – pradėjo įgyvendinti dar Vilniaus senamiestyje, Savičiaus gatvėje. O dabar, artėjant vasarai, persikėlė į vasaros pramogų miestą ir gražiausią Lietuvos kurortą Palangą.

Didžioji dalis šio butiko drabužių atkeliavo iš madų šalies Italijos, kuria Ugnė su Brigita be galo žavisi, todėl ir paties butiko pavadinimas – „Piccolo boutique“ – gimė iš begalinės meilės Italijai.

Merginos sako, kad butiko pavadinimą sieja su Italija ir maža, jaukia vieta, skirta moterims, vertinančioms išskirtinius ir unikalius daiktus“, – apie pažintį su naujo Palangos butiko „Piccolo boutique“ įkūrėjomis Brigita ir Ugne pasakojo Ž. Grigaitis.

Renginio akimirkas įamžino profesionalus pajūrio fotografas Nerijus Kniūkšta.

Daugiau nei dešimt metų fotografuojantis renginius jis džiaugiasi, kad Lietuvos kūrėjų darbai tampa vis lengviau pasiekiami pajūrio gyventojams ir jo svečiams.

Nerijus neslepia susižavėjimo Žilvino Grigaičio idėja transformuoti sentimentalius senolės papuošalus ir pritaikyti juos šiuolaikinei, madingai miesto asmenybei, todėl fotografuoti šiuos darbus jam buvo be galo įdomu.

Pasak Ž. Grigaičio, specialiai šiam segių pristatymui, atliepdama naujausias pasaulio interjero dekoracijų tendencijas, įspūdingą, akį traukiančią ryškią raudoną rožę sukūrė gera jo bičiulė, klaipėdietė interjero detalių dizainerė Rasa Dambrauskaitė.

Į naujausios Ž. Grigaičio segių kolekcijos pristatymą susirinko gausus būrys žinomų žmonių.

Tarp jų buvo ir šlagerių karalienė Birutė Petrikytė, dizainerė Lijana Latakiene su vyru Algiu, verslininkė, „Beauty Bar 7“ savininkė Jelizaveta Dolženko su dukra, verslininkai Angelina ir Aleksandras Molodovai, viešbučių tinklo „Tubinas“ savininkai Ieva ir Juozas Tubinai su sūnumi Kristianu, viešbučio „Gabija“ direktorė Indrė Stasiulaitytė, verslininkės Ugnė Vaičienė, Gintarė Butrimavičienė su vyru.