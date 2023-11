Padėkos dieną švenčianti Laura Mizgirytė-Latour – apie perimtas tradicijas ir netikėtus patiekalus

Tradicinis šios šventės atributas – kalakutas, tačiau jau daugelį metų JAV gyvenanti mados žinovė Laura Mizgirytė-Latour sako, kad svarbiausia šią dieną yra laikas su šeima ir dalijasi skanaus obuolių deserto receptu.

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad pirkėjai jau dairosi kalakutų, o šią savaitę jie turi puikią progą su nuolaida įsigyti lietuviškų paukščių ar jo dalių ir kviečia kūrybiškai panaudoti kalakuto likučius.

Padėkos dienos dekoracijos

Daugiau nei dešimtmetį Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti mados žinovė bei iliustratorė Laura Mizgirytė-Latour sako, jog išvykusi gyventi svetur, naują kultūrą bei papročius ji pamažu prisijaukino ir dabar kartu su vyru švenčia visas amerikietiškas šventes.

„Padėkos diena Amerikoje yra viena svarbiausių metų švenčių, švenčiama ketvirtąjį lapkričio ketvirtadienį, kai prie vieno stalo susirenka visa šeima, giminės bei draugai. Tai pirmųjų atvykėlių iš Europos į Amerikos žemyną dėkingumo vietiniams indėnams, išmokiusiems juos auginti ir paruošti tai, kas auga naujose žemėse, šventė. Jos metu amerikiečiai gamina daug gardžių patiekalų, nuo kurių pakvimpa visi namai“, – pasakoja Laura.

Ilgus metus mados srityje dirbanti moteris pasakoja, jog spalis bei lapkritis yra derliaus mėnesiai, tad pagrindinės Padėkos dienos spalvos – oranžinė, geltona, ruda bei alyvuogių, o spalvotos chrizantemos – labai svarbus namų dekoro elementas: „Daugelis amerikiečių puošia namų prieangius daržo kaliausėmis, moliūgais, šieno kūgiais. O jau kitą dieną po šventės pradeda dekoruoti namus Kalėdoms. Tiesa, pasitaiko, kad kalėdinė eglė sužiba ir per Padėkos dieną, bet mūsų šeima to nepraktikuoja.“

Šventinių patiekalų įvairovė

Kaip teigia L. Mizgirytė-Latour, Padėkos dienos patiekalų įvairovė priklauso nuo regiono, tačiau yra keli būtini, kasmet atsiduriantys ant šventinio stalo – tai keptas kalakutas bei kalakuto padažas, saldžiųjų bulvių apkepas arba košė, žaliosios šparaginės pupelės, kukurūzai, bulvių košė, spanguolių padažas, moliūgų ir obuolių pyragai, nealkoholinis obuolių sidras.

„Padėkos dienos patiekalus mūsų namuose gaminu aš ir labai tuo mėgaujuosi. Pastaraisiais metais kalakuto dažniausiai nekepame, tik jo kulšeles su džiovintomis slyvomis – pagal mano mamos receptą, kurį labai pamėgo mano vyras. Taip lietuviškos ir amerikietiškos šaknys smagiai susiliejo prie Padėkos dienos stalo. Žinoma, per ilgus metus gyvenimo Amerikoje, esu išbandžiusi įvairius kalakuto kepimo būdus: tradicišką – orkaitėje, bei virimą aliejuje (JAV pietų regione tai populiarus būdas šventiniam kalakutui ruošti). Abu šie būdai gardūs, tačiau nemėgstu, kai šaldytuve lieka per daug vakarienes likučių, kurie vėliau pabosta. Kalakutas ne višta, juo galima pamaitinti visą giminę, kaimynus ir draugus. Be to, mūsų sūnus gimęs per Padėkos dieną, tad šventinį meniu tenka derinti ir su juo“, – amerikietiškomis tradicijomis dalijasi lietuvė.

Anot Lauros, kepant kalakutą svarbi ne tik tinkama temperatūra ar gardus padažas, bet ir priklausomai nuo regiono kepamo kalakuto viduriuose troškintas įdaras, ruošiamas iš duonos bei įvairių priedų: „Įdarą įprastai gaminu iš itališkos čiabatos duonos, rūkytos mėsos, obuolių, salierų, svogūnų, česnakų, labai daug petražolių bei įvairių prieskonių. Tai skaniausias mano vyro Padėkos dienos patiekalas – kantriai laukiamas visus metus. Ant mūsų šventinio stalo be kalakuto dar būna saldžiųjų bulvių košė su cinamonu ir apelsinais, naminis spanguolių padažas bei obuolių desertas.“

Siūlo kūrybiškai panaudoti kalakuto likučius

Nors Padėkos diena labiausiai švenčiama už Atlanto, vis daugiau lietuvių mėgsta paminėti rudens pabaigą.

Minintiems Padėkos dieną, prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva siūlo pasidairyti akcijų lietuviškiems kalakutienos gaminiams, mat šventinę savaitę „Arvi“ atšaldytiems kalakutams taikoma 44 proc. nuolaida.

Iki lapkričio 27d. parduotuvėse pirkėjai gali įsigyti ir kalakuto blauzdelių su kaulu, kalakutų šlaunelių be kaulo ir odos, kalakutienos gabalėlių guliašui, kalakutų filė bei marinuotų kalakuto puselių.

O skubantiems pirkėjams pravartu įsigyti ne tik šaldytus, bet ir marinuotus kalakutienos produktus.

Anot specialistės, tokia šventinė vakarienė garantuotai pavyks: „Po vakarienės įprastai lieka kalakuto likučių, kuriuos galima kūrybiškai panaudoti gaminant salotas, sriubas, troškinius ar sumuštinius. O jei matote, kad visko nesuvalgysite ir per porą dienų, rekomenduoju mėsą atskirti nuo kaulų ir užšaldyti. Atšildžius, kalakutieną naudokite troškinių, sriubų, blynelių, salotų ar suktinukų su lavašu gamybai.“

Ekspertė taip pat primena, jog sutaupyti sumaniai apsiperkant Padėkos dienai padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos: „Visus sutaupyti padedančius „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse. O kuo daugiau apsipirksite „Rimi“ parduotuvėse, tuo daugiau „Mano Rimi“ pinigų uždirbsite kitą mėnesį.“

Laura Mizgirytė-Latour dalijasi Padėkos dienos proga kepamu obuolių deserto receptu, nuo kurio visi namai prisipildys užburiančio rudens kvapo.

Obuolių desertas

Trupininiam viršui reikės:

1 stiklinės miltų;

3/4 stiklinės minkšto rudojo cukraus;

1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių;

1/2 arbatinio šaukštelio druskos;

1 arbatinio šaukštelio cinamono;

8 šaukštų ištirpinto sviesto.

Obuolių įdarui reikės:

4 didelių, nenuluptų obuolių;

1/3 stiklinės rudojo cukraus;

1 šaukšto citrinų sulčių;

2 šaukštų miltų;

1/2 šaukštelio druskos.

1 šaukštelio cinamono ir šlakelio vanilės esencijos.

Gaminimo eiga:

1. Visus trupininės tešlos ingredientus sumaišyti (sviestą supilti paskutinį) ir su šakute pamaišyti tiek, kad išeitų stambūs trupiniai.

2. Obuolius perpjauti per pusę, išimti sėklas ir išskobti vidų.

3. Obuolių vidurius supjaustyti, sumaišyti su cukrumi, cinamonu, vanile ir miltais.

4. Perpjautus ir išskobtus obuolius sudėti į kepimo indą, jų vidų palaistyti citrinų sultimis, sukrauti cinamoninį įdarą ir apdėti trupinine tešla.

5. Kepti 190 laipsnių temperatūroje 35–45 minutes, kol skaniai apskrus, o cukrus burbuliuodamas veršis per kraštus.

Skanaus!