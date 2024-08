Paaiškėjo negirdėtos detalės apie Williamo ir Kate vestuves: tokios staigmenos svečiai nesitikėjo

Nors ceremonijoje dalyvavo 1 900 svečių, daug mažiau jų pateko į du po vestuvių vykusius priėmimus. Vieną surengė karalienė Elžbieta II, jame dalyvavo 650 svečių, o antrąjį, kuriame dalyvavo 300 svečių, suorganizavo jaunikio tėvas karalius Karolis III.

Svečiai jautėsi lyg pasakoje

Pastarasis, mažesnis priėmimas vyko Bakingamo rūmų Sosto salėje. Karališkasis biografas Robertas Jobsonas savo naujoje knygoje „Catherine, Velso princesė“ rašo, kad vienas svečias apibūdino šį vakarą kaip „patį stebuklingiausią vakarėlį, kokį tik galima įsivaizduoti.“

Kaip atskleidžia knygos autorius, jame buvo pakviesti tik artimiausi Williamo ir Kate draugai. Svečius linksmino gyvai grojanti grupė, kuriai vadovavo viena mėgstamiausių poros atlikėjų Ellie Goulding.

Jų pirmajam šokiui pažymėti E. Goulding atliko Eltono Johno dainą „Your Song“. Vėliau atlikėja sudainavo dar kelis savo kūrinius, tarp jų ir savo hitą „Starry Eyed“ ir grupės „The Killers“ dainos „Mr. Brightside“ koverį – dar vieną mėgstamą Williamo ir Kate kūrinį.

Princas Williamas ir Kate paruošė ypatingą staigmeną

Vakaro finalui princas Williamas ir Kate svečiams padovanojo ypatingą staigmeną.

„Jie stovėjo laikydamiesi už rankų viduryje šokių aikštelės ir šypsojosi, tada staiga pasigirdo dainos „You're the One That I Want“ iš miuziklo „Grease“ įžanginiai taktai.

Williamas ir Kate pradėjo šokti, rodydami vienas į kitą ir tarti žodžius pagrindinių veikėjų Denio ir Sandžio stiliumi. Tai privertė salę nusilenkti“, – rašoma knygoje „Catherine, Velso princesė“.

Aidėjo fejerverkai

Kaip jau anksčiau rašė PEOPLE, vėliau svečiai buvo paprašyti išeiti į veją už rūmų, kur jų laukė dar viena staigmena.

Ten stovėjo klasikinio modelio „Fiat Cinquecento“ automobilis, kuris buvo papuoštas balionais. Sutuoktiniai susispaudė į jį, atsisėdo ant stogo, vienas iš darbuotojų vairavo automobilį, jie nuvažiavo žvyrkeliais. Tada nuaidėjo įspūdingi fejerverkai.