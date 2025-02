Portalo eurovisionworld.com duomenimis, lažybininkai kol kas pergalę prognozuoja Švedijai.

Antrą vietą lentelėje kol kas užima Prancūzijos atstovė Louane, trečioje vietoje – suomių atstovė Erika Vikman.

Paaiškėjo, kuri vieta „Eurovizijoje“ prognozuojama grupei „Katarsis“

Ketvirtoji vieta prognozuojama kaimynams estams – šiemet į „Euroviziją“ jie siunčia Tommy Cash su daina „Espresso macchiato“.

Lietuvai kol kas prognozuojama 18 vieta, broliams latviams – 32.

Paskutinėje vietoje kol kas rikiuojasi Juodkalnija.

Žinoma vokalo mokytoja įvertino „Katarsis“ pasirodymą: išklojo atvirai, ką mano

Po to, kai „Katarsis“ laimėjo Lietuvos nacionalinę „Eurovizijos“ atranką, internete netruko pasirodyti reakcijų ir ekspertų vertinimų. Viena iš nuomonę išreiškusiųjų buvo žinoma vokalo mokytoja Georgina, kuri savo „Youtube“ kanale pasidalijo įžvalgomis apie grupės pasirodymą ir dainą „Tavo akys“.

„Sveiki sugrįžę į mano kanalą, esu vokalo mokytoja Georgina. Neseniai pasirodė Lietuvos atstovų „Eurovizijoje“ pasirodymas. Taigi, pasižiūrėkime“, – vaizdo įrašo pradžioje sakė ji.

Vertindama dainą, mokytoja pabrėžė jos niūrią ir emocingą atmosferą, kuri jai priminė alternatyviąją muziką.

„Ji – niūri, beveik emo stiliaus. Kol kas man patinka vaikino vokalas. Kyla jausmas, lyg klausantis „Paramore“ ar „Saulėlydžio“ – mistiško, gilaus, emocionalaus filmo takelio“, – teigė Georgina.

Moteris taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pasirodymas buvo neįprastas „Eurovizijos“ standartams.

„Atrodo gan komerciškai, nėra choreografijos, daug šokių, to, su kuo dažniausiai asocijuojasi „Eurovizija“. Čia matyti, kad viskas yra apie muzikantus ir dainą. Be to, jie atrodo labai jauni“, – pastebėjo ji.

Grupė „Katarsis“ BNS Foto

Georgina pripažino, kad jai pasirodymas paliko teigiamą įspūdį ir išsiskyrė iš kitų dalyvių.

„Nėra taip, kad man patinka tai, kas akivaizdu, bet šis pasirodymas yra gražus ir gaivus pokytis. Be to, gana geras vokalas. Man patiko šis pasirodymas, manau, kad jis skiriasi iš kitų. Emo, indie stiliaus, visiškai kitoks, negu klausėme iki šiol. Nėra šokių, nėra akivaizdžių dalykų, kuriuos atlikėjai parodo tam, kad nukreiptų dėmesį nuo silpnos dainos.

Tai daina, kuri gali būti naudojama filmuose, tam, kad sukurtų jų nuotaiką. Tai labai komerciška, nebūtinai eurovizinė daina, bet man patiko stiprus vokalas. Nepastebėjau nieko nešvaraus, mėgavausi šia daina, ji gera, nors nemanau, kad bus nugalėtoja“, – apibendrino vokalo mokytoja.