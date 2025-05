Paaiškėjo, kuo baigėsi Liudo Vaisietos konfliktas su antstole: „Jos veiksmai buvo piktybiški“

L. Vaisieta naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad teismas tenkino jo skundą dėl jam priskirtos antstolės A. Muzikevičienės, kuri, Liudo teigimu, blogai paskaičiavo jo išlaidas.

Liudas Vaisieta atskleidė, kuo baigėsi konfliktas

„Pirmoje instancijoje mano skundas tenkintas. Antstolė turi 7 dienų terminą apskundimui Kauno apygardos Teismui. Pirmoje instancijoje nereikalaujame jokių patirtų teisinių išlaidų padengti. Tikrai nesiekiu pasipelnyti. Bet patirtis kainuoja laiko, pinigų ir, žinoma, nervų. Tikslas ne tik savo konkrečiu atveju rasti teisybę, bet ir atkreipti dėmesį į opią problemą – piktnaudžiavimą.

REKLAMA

REKLAMA

Reikia sutikti, kad visų resursai skirtingi. Ne visi nori, o kiti tiesiog negali sau leisti pasukti teisiniu keliu. Iš dalies džiaugiuosi, kad ši istorija vieša, nes nusistovėjusius stereotipus privalu keisti. Labai norėčiau akcentuoti, kad Teismas konstatuodamas pabrėžia būtent protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principus bei daro išvadą, kad atlygis antstolei buvo per didelis“, – teigė L. Vaisieta.

REKLAMA

L. Vaisieta taip pat pabrėžė, kad nuo pat pradžių geranoriškai susisiekė su antstole, sumokėjo pinigus ir vykdė savo įsipareigojimus. Tačiau pačios antstolės veiksmai, pasak Liudo, buvo piktybiški.

„Negana to, kad ji neišnaudojo lengviausios galimybės susisiekti su manimi el. paštu ar telefonu, kas šiame amžiuje labai aktualu, ji rado laiko ir būdą dalinti komentarus žurnalistams, norėdama įžeisti mane asmeniškai bei suklaidinti visuomenę.

REKLAMA

REKLAMA

Be visa to, banko sąskaitoms areštuoti pasirinko penktadienio popietę ir po šio veiksmo ignoravo mano bandymus susisiekti telefonu. Tai savaime pilietį palieka be jokių atsakymų bent iki pirmadienio, nes savaime suprantama, jie griežtai vadovaujasi darbo etika ir laikosi darbo grafiko“, – naujienų portalui tv3.lt teigė L. Vaisieta.

Primename, kad šia nemalonia istorija L. Vaisieta anksčiau dalijosi socialiniuose tinkluose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Aš tik dalinuosi asmenine patirtimi. Jeigu atsibodo, apeikite. O kam įdomu, pasakoju ir palieku patiems spręsti. Pastaba. Audronė apsimelavo teikdama komentarą žurnalistams, buvo sugėdinta ir dabar bando kitaip įkąsti“, – dalijosi L. Vaisieta.

Jis paviešino kelias nuotraukas su įrodymu, kad jo sąskaitose nebėra pinigų.

„Taigi, antstolė reikalauja sumokėti 1450 eurus už paslaugas. Aš nesutinku. Turiu skundui pateikti 20 dienų. Skundas rengiamas. Terminas įpusėjo.

REKLAMA

Kadangi mes jau išsiaiškinome antstolės „gerą būdą“, tai atitinkamai ir sulaukėme dovanėlės – penktadienio popietę areštuotos sąskaitos“, – toliau rašė verslininkas.

„Kadangi šiai antstolei labai patinka klišės, tai ir aš jai turiu vieną: „sena boba be dantų, neįkanda riešutų“. O aš tuo tarpu einu pas žmoną keletos eurų savaitgaliui. Visi laimingi“, – juokavo jis.

REKLAMA

Naujienų portalui tv3.lt antstolė A. Muzikevičienė aiškino, kad L. Vaisietos banko sąskaitos buvo areštuotos po to, kai skolininkas nesumokėjo vykdymo išlaidų.

„Kiekvienas skolų išieškojimo proceso dalyvis turi teisę teikti skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Tačiau skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, jeigu teismas nenusprendžia kitaip“, – rašė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sausį priimtu Kauno apygardos teismo verdiktu L. Vaisieta liko pripažintas kaltu dėl turto pasisavinimo – jis pasisavintomis lėšomis apmokėjo daugiau nei 15 tūkst. eurų siekusias savo vestuvių išlaidas.

Po šios nutarties Alytaus apylinkės teismo nuosprendis įsiteisėjo. Žinomam vyrui teko sumokėti 7 tūkst. 500 eurų baudą.

REKLAMA

Šios baudžiamosios bylos duomenimis, nustatyta, kad L. Vaisieta laikotarpiu nuo 2021 m. rugpjūčio 29 d. iki 2021 m. spalio 4 d. atlikdamas mokėjimus iš mažosios bendrijos banko sąskaitos pagal PVM sąskaitas faktūras už renginio organizavimo, maitinimo paslaugas suteiktas jo asmeninei vestuvių (kurios įvyko 2021 m. rugsėjo 17 d.) šventei iš viso 15 180,86 eurų, neabejotinai šį turtą naudodamas savo reikmėms, suvokė, jog svetimu turtu disponuoja kaip savu, ir nors numatė, jog bendrijai bus padaryta turtinė žala, o jis iš to turės naudą, to siekė ir norėjo, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

Pasak teismo, bylos aplinkybių visuma neleidžia daryti išvadų, jog L. Vaisieta turėjo sumanymą šį turtą naudoti bendrovės poreikiams tenkinti, tokia nuteistojo versija atmesta kaip nepagrįsta, kadangi tai neužfiksuota ne tik buhalterinėje apskaitoje, tačiau to nepatvirtina ir kiti teisme ištirti įrodymai.