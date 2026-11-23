Apie tai skelbė pokeriokarta.com.
Štai kam atiteko įspūdingas prizas
Kaip rašoma minėtame portale, į finalinę dieną žetonų lyderiu žengęs lietuvis per mažiau nei keturias valandas iš kovos pašalino septynis iš aštuonių varžovų ir pelnė pirmąjį karjeros „Triton“ titulą.
Finalinis etapas lietuviui susiklostė itin sėkmingai. Pirmiausia jis iš turnyro eliminavo Raminą Hajiyevą, o netrukus sėkmingu blefu įveikė varžovą, rankoje turėjusį dvi damas, ir privertė pasitraukti Alejandro Lococo. Kai prie stalo liko šeši žaidėjai, P. Plaušinaitis jau buvo sukaupęs maždaug du trečdalius visų turnyro žetonų.
Dar viename reikšmingame dalijime jo vienos spalvos dešimtakė ir keturakė pranoko Aleksejaus Ponakovo dešimtakės porą – lietuvis surinko spalvą ir dar labiau sustiprino savo pozicijas.
PAULIUS PLAUSINAITIS WINS THE TRITON INVITATIONAL X The $200.000 tournament attracted 107 entries, with 17 players making the money. After three days of action, Paulius Plausinaitis is crowned the @tritonpoker INVITATIONAL X champion! He takes home the trophy and an incredible $5.380.000! Congratulations! 1. Paulius Plausinaitis 🇱🇹 - $5.380.000 2. Wang Yang 🇨🇳 - $3.640.000 3. Elton Tsang 🇨🇦 - $2.364.000 4. Samuel Mullur 🇦🇹 - $1.960.000 5. Isaac Haxton 🇺🇸 - $1.580.000 6. Aleks Ponakovs 🇱🇻 - $1.246.000 7. Alejandro Lococo 🇦🇷 - $952.000 8. Thomas Boivin 🇧🇪 - $717.000 9. Ramin Hajiyev 🇦🇿 - $535.000 10. Mikita Badziakouski 🇧🇾 - $439.000 11. Linus Loeliger 🇨🇭 - $439.000 12. Patrik Antonius 🇫🇮 - $385.000 13. Jessica Teusl 🇦🇹 - $385.000 14. Viktor Kudinov 🇷🇺 - $353.000 15. Yan Jingyao 🇨🇳 - $353.000 16. Mario Mosboeck 🇦🇹 - $336.000 17. Wayne Heung 🇭🇰 - $336.000REKLAMAREKLAMA— Merit Poker (@meritpokerlive) November 22, 2026
Nepaisant to, kad Eltonui Tsangui net du kartus iš eilės pavyko padvigubinti žetonų kiekį žaidžiant prieš lietuvį, tai nesutrukdė P. Plaušinaičiui išlaikyti lyderio pozicijos. Penktąją vietą užėmė Isaacas Haxtonas, ketvirtas liko Samuelis Mulluras, o trečias turnyrą baigė E. Tsangas. Lemiamą dvikovą su Yangu Wangu lietuvis pasitiko turėdamas net 23 kartus daugiau žetonų – 30,775 mln., kai varžovas turėjo vos 1,325 mln. Galutinei pergalei pasiekti prireikė tik kelių dalijimų.