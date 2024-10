Paaiškėjo, kodėl Elvio Preslio dukra savo mirusio sūnaus kūną laikė namuose

Velionė dainininkė, mirusi 2023 metų sausį, buvo sugniuždyta, kai Benjaminas 2020 metais, būdamas vos 27-erių, nusižudė.

Savo po mirties publikuotuose memuaruose ji atskleidė, kad jo kūną laikė atskirame namo kambaryje, ant sausų ledo gabalų. Nors ši žinia sukėlė audringą reakciją, moters dukra Riley mano, kad jos mama į tai tiesiog nebūtų kreipusi dėmesio.

„Jei mano mama būtų gyva, ji tiesiog sakytų: „Jei žmonės mano, kad tai beprotiška, jie gali eiti velniop“, – teigė ji žurnalui PEOPLE.

Paaiškėjo priežastis

Riley paaiškino, kad jos mama nusprendė taip elgtis tam, kad galėtų „kontroliuoti situaciją“ nenuspėjamu metu, kai pasaulį kaustė COVID-19 pandemija.

„Tiesiog buvo COVID ir laidotuvių planai buvo labai neaiškūs. Reikėjo atvežti jį į Graceland, o tai buvo labai sudėtinga dėl pandemijos, nes nežinojome, kas galės dalyvauti. Viską reikėjo kruopščiai suplanuoti.

Mama nenorėjo, kad jo kūnas būtų laikomas kažkur, kur kiti žmonės galėtų su juo netinkamai elgtis. Mūsų šeima yra žinoma, todėl, manau, ji tiesiog jautė, kad nori kontroliuoti padėtį“, – aiškino Riley.

Lisos Marie knygą „From Here to the Great Unknown“ (liet. „Iš čia į Didžiąją Nežinomybę“) užbaigė Riley po motinos mirties.

Ji savo memuaruose rašė, kad mamai buvo labai svarbu turėti „pakankamai laiko atsisveikinti“ su sūnumi Benjaminu, taip pat, kaip ji atsisveikino su savo tėvu Elviu Presley, kuris mirė 1977 metais, kai jai buvo vos devyneri.

„Po tėvo mirties laikyti jį namuose man buvo labai naudinga, nes galėjau su juo praleisti laiką, pasikalbėti“, – memuaruose rašė Lisa Marie.

Ji teigė, kad jautėsi „laiminga“, jog galėjo toliau rūpintis sūnumi, kol svarstė, ar jo galutine poilsio vieta turėtų tapti šeimos Graceland dvaras, ar Havajai.

„Dėl to viskas taip ilgai užtruko. Manau, kad bet ką kitą tai būtų išgąsdinę iki gyvo kaulo – laikyti savo mirusį sūnų namuose. Bet tik ne mane. Jaučiausi laiminga, kad galėjau šiek tiek ilgiau būti jo mama, kol susitaikiau su mintimi jį palaidoti.“

Galiausiai Benjaminas buvo palaidotas Graceland'e, šalia savo senelio Elvio, po laidotuvių ceremonijos Malibu mieste.