Elvio Preslio dukra atskleidė skaudžią tiesą: namuose laikė mirusio sūnaus kūną

Antradienį, knygos išleidimo dieną, BBC Niujorke susitiko su R. Keough ir aptarė „Iš čia į didžiąją nežinią“ (angl. From Here to The Great Unknown) – gyvenimo istoriją, kupiną traumų, priklausomybių, praradimų ir sielvarto.

„Mane jaudino tai, kad ji dalijasi ja su pasauliu, nes tai buvo istorija, kurią ji labai saugojo“, – sakė Keough, švelniai kalbanti 35 metų aktorė.

Memuaruose Lisa Marie išsamiai aprašo, kaip ją paveikė tėvo mirtis, kai jai buvo vos devyneri, rašo BBC.

Ji pirmą kartą aprašo, kaip 1977 m. rugpjūtį, tą popietę, kai jis mirė, pabudo ir pajuto, kad kažkas negerai, o paskui per koridorių įbėgo į tėvo kambarį ir pamatė jį ant vonios grindų, gulintį veidu žemyn.

Po to jo kūnas dvi dienas buvo laikomas atvirame karste Graceland'e. Išėjus miniai žmonių, Lisa Marie nueidavo ir „paliesdavo jo veidą, paimdavo jo ranką, norėdama su juo pasikalbėti“.

„Būdavo naktų, kai būdama suaugusi tiesiog prisigerdavau, klausydavausi jo muzikos, sėdėdavau ir verkdavau. Sielvartas vis užklupdavo. Jis vis dar tiesiog yra“, – rašė ji.

Tai įvykis, kurio, Keough manymu, jos motina niekada iki galo neišgyveno.

BBC ji sakė, kad vaikystėje jautė pyktį ant savo garsaus senelio, nes jo dainos jai asocijavosi su tuo, kad matė savo motiną kenčiančią skausmą, net praėjus tiek daug metų po jo mirties.

Sūnaus mirtis

Nors pasakojime yra ir prisiminimų apie jautrias, asmenines akimirkas Graceland'e, tragedija yra nuolatinė šios istorijos tema.

Lisos Marie sūnaus Benjamino Keouho, kuris 2020 m., būdamas 27 metų, atėmė sau gyvybę, mirtis sukėlė tokį stiprų sielvartą, kad jo kūnas du mėnesius buvo laikomas šeimos namuose ant sauso ledo, kol galiausiai buvo palaidotas.

„Benas buvo mamos gyvenimo meilė ir juos siejo labai gilus ryšys“, - apie brolį rašo Keough.

BBC ji sakė, kad daugiau laiko, praleisto su jo kūnu, padėjo mamai „susitvarkyti mintis“.

„Manau, kad Vakarų pasaulyje gana įprasta su mirtimi susitvarkyti labai greitai ir nėra gedėjimo proceso, – sakė ji. – Kūnas išnešamas, durys uždaromos, ir jūs nieko nematote. Kitur taip nedaroma.“

Po sūnaus mirties ir laidotuvių Lisos Marie sveikata pablogėjo. Keough knygoje rašo, kad ji tikėjo, jog motina galiausiai mirs nuo sudaužytos širdies.

Riley Keough sėdi, šiek tiek šypsodamasi duodama interviu gyvenamajame kambaryje. Ji turi ilgus rudus plaukus ir vilki spalvotą švarką su baltu raštu.

Santykiai su Michaelu Jacksonu

Lisa Marie pirmą kartą su popmuzikos ikona Michaelu Jacksonu susipažino būdama šešerių metų. Jos tėvas koncertavo Las Vegaso Hiltono viešbutyje, o netoliese koncertavo grupė „Jackson 5“.

Jie vėl susitiko 1993 m., kai jai buvo 25-eri, ir susižavėjo, pasakojo ji knygoje. Jie susikūrė slaptą pokalbių telefonu tvarką ir pradėjo reguliariai susitikinėti.

Per aštuonių dienų kelionę į Las Vegasą ji kiekvieną vakarą eidavo į jo kambarį ir jiedu kalbėdavosi bei žiūrėdavo filmus.

„Fiziškai nieko neįvyko, bet ryšys buvo toks beprotiškai stiprus. Niekas niekada nebuvo matęs tokios jo pusės“, - sakė ji.

Paskutinę naktį jis užgesino šviesą viešbučio kambaryje ir pasisiūlė. „Ir tamsoje Maiklas pasakė: „Nežinau, ar pastebėjai, bet aš tave visiškai įsimylėjau. Noriu, kad susituoktume ir kad tu turėtum mano vaikų“.

Lisa Marie sutiko ir jie susituokė 1994 m. Tai buvo jos antroji santuoka.

Tačiau pora dažnai ginčijosi dėl įtariamo Jacksono narkotikų vartojimo, rašė Presley.

„Jis tapo paslaptingas ir „baisus“, dingdavo kelioms dienoms - tokį elgesį ji atpažino iš savo tėvo.

Keough sakė: „Jis buvo labai aistringas ir tiesiog užsidegė. Žinau, kad jie abu labai rūpinosi vienas kitu, ir buvo daugybė dalykų, kurie turėjo tam įtakos“.

Presley trumpa ir audringa trečioji santuoka su aktoriumi Nicolu Cage'u truko tik 108 dienas. Tai atsispindi knygoje.

Keough rašo, kad ji „nežino, ar jie iš tiesų buvo įsimylėję, nors ji sakė, kad buvo“.

Viename 2003 m. interviu Cage'as sakė: „Kartais gailiuosi, kad neskubėjome susituokti, o kartais gailiuosi, kad neskubėjome išsiskirti.“

Ieškojo stabilumo Anglijoje

Presley persikėlė į Angliją, kad su ketvirtuoju vyru Michaelu Lockwoodu galėtų „paskutinį kartą siekti stabilumo“.

Ji nusipirko istorinį nekilnojamąjį turtą Rytų Sasekse, ėmėsi sodininkystės ir maisto gaminimo, taip pat mėgo gerti arbatą prie židinio.

Pirmieji pora metų „mielo gyvenimo kaime“ buvo „stebuklingi“, rašė ji, bet apskritai šis persikraustymas jai pasirodė nesveikas.

Ji nutolo nuo savo draugų, vienatvė ir izoliacija ėmė ją slėgti, be to, ji ėmė dažniau vartoti narkotikus.

Tuo laikotarpiu Lisa Marie minėjo tik du draugus: mirusį anglų gitaristą Jeffą Becką ir buvusią Jorko hercogienę Sarah Ferguson, kuri per jos laidotuves pasidalijo jaudinančia padėka.