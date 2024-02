Paaiškėjo, kas apšildys Stingą per koncertą Lietuvoje

Birželio 9-ąją dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune geriausių dainų programą „My Songs“ pristatysiančio Stingo šou pradės prancūzų kilmės italų dainininkė, dainų autorė ir muzikos prodiuserė Giordana Angi.

Bilietus į birželio 9-ąją dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiantį Stingo turo „My Songs“ koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.

Giordana Angi - „Photo“:

Daugiakalbė dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė Giordana Angi gimė Prancūzijoje, tačiau užaugo Italijoje.

Atlikėja buvo pakviesta dalyvauti prestižiniame „San Remo“ dainų festivalyje, dalyvavo įvairiose muzikinėse Italijos TV laidose, kuriose ne tik koncertavo, bet ir kuravo kitus atlikėjus.

Dainininkė, išleidusi vieną platininiu ir du auksiniais tiražais parduotus albumus, taip pat kuria dainas tokiems muzikos atlikėjams kaip Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Alberto Urso, Francesco Bertoli ir daugeliui kitų.

Giordana Angi - „Con Questa Luce“:

Tarptautiniu debiutu tapusį mini-albumą „Giordana EP“ dainininkė įrašė su „Grammy“ apdovanojimams pristatytu garsiu dainų autoriumi ir prodiuseriu Martinu Kierszenbaumu.

Keturiomis kalbomis (angliškai, itališkai, prancūziškai ir ispaniškai) atliktą Giordana Angi įrašą prodiusavęs prodiuseris anksčiau yra bendradarbiavęs su pirmo ryškumo muzikos žvaigždėmis Lady Gaga, Stingu, Madonna, Mylene Farmer ir kitomis.

Giordana Angi - „J’étais Pas Fait Pour Le Bonheur“ (ft. Pascal Obispo):

2023-ųjų metų vasarą Prancūzijos hitų sąrašą šturmavo Giordana Angi, kartu su prancūzų žvaigžde Pascal Obispo, atliktas singlas „J’étais Pas Fait Pour Le Bonheur“.

Kol kas pats naujausias dainininkės singlas „Ritorno Sempre A Te“ pasiekė populiariausių dainų Italijoje dešimtuką, gerbėjai hito vaizdo klipas jau sulaukė daugiau nei 100 tūkst. peržiūrų.

Giordana Angi - „Embers“ („Ritorno Sempre A Te“):

Apie Stingą

Kompozitorius, dainų autorius ir dainininkas, aktorius, rašytojas ir aktyvistas Stingas gimė nedideliame Volsendo mieste Anglijoje.

1977 m. jis persikėlė gyventi į Londoną, kur su Stewartu Copelandu ir Andy Summersu subūrė grupę „The Police“.

Viena populiariausių pop-roko muzikos grupių pasaulyje išleido penkis studijinius albumus, pelnė šešis „Grammy“, du „BRITs“ apdovanojimus ir 2003 m. buvo įtraukta į „Rock‘n‘roll šlovės muziejų“.

Sting – „Englishman In New York“:

Pradėjęs solo karjerą, Stingas tapo vienu geriausių mūsų dienų muzikantų ir atlikėjų planetoje.

Jo solinė kūryba yra įvertinta vienuolika „Grammy“, dviem „BRITs“, „Auksinio gaublio“, „Emmy“ apdovanojimais.

Stingas taip pat buvo keturis kartus pristatytas „Oscar“ ir kartą nominuotas „Tony“ apdovanojimams.

Muzikantui prestižinį „Century“ apdovanojimą įteikė muzikos biblija vadinamas žurnalas „Billboard“, o 2004 m. „MusiCares“ ceremonijoje Stingas buvo paskelbtas „Metų persona“.

2003 m. Karalienė Elžbieta II-oji už nuopelnus muzikai Stingui įteikė Britanijos Imperijos ordino komandoro (CBE) apdovanojimą.

„The Police“ – „Every Breath You Take“:

Stingui, kuris yra „Dainų autorių šlovės muziejaus“ narys, 2014 m. buvo įteiktas aukščiausias ir labiausiai prestižinis kultūros srities apdovanojimas Jungtinėse Amerikos Valstijose – „Kenedžio centro“ apdovanojimas.

2017 m. Stingas buvo apdovanotas garbinga „The Polar Music Prize“ premija.

Atlikėjui ypatingą Muzikos garbės daktaro laipsnį suteikė garsūs universitetai: „University of Northumbria“ (1992 m.), „Berklee College of Music“ (1994 m.), „University of Newcastle upon Tyne“ (2006 m.) ir „Brown University“ (2018 m.), kuris tai padarė jubiliejinės 250-ųjų metų atidarymo ceremonijos metu.

Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą Stingas, kaip solo atlikėjas ir grupės „The Police“ narys, pardavė daugiau nei 100 mln. įrašų.

Sting – „Fields Of Gold“:

Stingo pasaulinių gastrolių „My Songs“ koncertą Kaune, kuris vyks birželio 9-ąją dieną, pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva".

Sting – „Shape Of My Heart“: