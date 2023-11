Oficialu: Stingas surengs pasirodymą Lietuvoje

Taip tęsiamas vieno garsiausio planetos atlikėjo pasaulinis turas, sužavėjęs publiką visoje Europoje, JAV, Azijoje ir Australijoje.

Viešą bilietų prekyba prasidės šį penktadienį, lapkričio 10 d., 10 valanda ryto internetu ir visose „Bilietai.lt“ kasose.

Stingo grandiozinis šou „My Songs“ – tai unikalus dinamiškas pasirodymas, kuriame skamba visų mylimiausi hitai, apimantis jo, kaip „The Police“ nario ir taip solo atlikėjo, karjerą.

Laikraštis „The Times“ pavadino šį ilgiausią atlikėjo istorjoje koncertinį turą „meistriškumo klase“ ir pabrežė: „Sting išlieka neabejotinai auksčiausio rango atlikėjas, turintis ypač didelį pasaulį užkariavusių hitų katalogą.“

REKLAMA

REKLAMA

Vos daugiau nei 2-jų valandų trukmės koncerte, nuskambės daugybė ikoninių atlikėjo dainų tarp kurių tokie popmuzikos perlai, kaip „Englishman in New York“, „Fields of Gold“, „Roxanne“, „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ ir kt.

REKLAMA

Pasirodymo metu Stingui akomponuos daugelį metų kartu su jo koncertuojant roko muzikantų grupė.

Neseniai Stingas buvo pripažintas prestižinės Anglijos muzikos rašytojų asociacijos „The Ivors Academy“ nariu.

Gordonas Matthew Thomas Sumneris (tikrasis Stingo vardas) yra tikrų tikriausias tekstų meistras ir įvairių žanrų genijus.

Atlikėjas visai neseniai pasisakė: „Dainų rašymas yra mano saviterapija, kai tenka spręsti klausimus, kurie nėra patogūs – mirtingumas yra vienas iš jų... ir paradoksas rašyti dainas, kurios skamba laimingai, bet iš tikrųjų jos yra tarsi priešingos.“

REKLAMA

REKLAMA

Vieša bilietų prekyba į Stingo koncertą prasidės jau šį penktadienį (lapkričio 10 d.) nuo 10 val. visose Bilietai.lt kasose ir internetu.

Dviem dienom anksčiau, trečiadienį (lapkričio 8 d.) nuo 10 val., pirmieji bilietus galės įsigyti „Live Nation Lietuva“ koncertų klubo nariai.

Stingo turo „Sting: My Songs 2024“ koncertą Kaune pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“ kartu su pirmaujančia pasaulyje renginių organizaimo kompanija „Live Nation Entertainment“ (NYSE: LYV) kuria sudaro pasaulinės rinkos lyderiai: „Ticketmaster“, „Live Nation Concerts“ ir „Live Nation Sponsorship“.