Paaiškėjo, ar Izraeliui bus leista dalyvauti 2026-ųjų „Eurovizijoje“

Europos transliuotojų sąjungos nariai parodė „aiškią paramą reformoms, skirtoms sustiprinti pasitikėjimą ir apsaugoti (konkurso) neutralumą“, „leisdami visiems nariams dalyvauti“, pareiškime nurodė ši organizacija.
„Eurovizijos“ finalas Bazelyje(53 nuotr.)
Šalys iškart skelbia boikotą
Dėl to Airija, Nyderlandai ir Ispanija iš karto paskelbė apie boikotą.
Primename, kad šalys ragino pašalinti Izraelį dėl karo Gazoje, kai kurios taip pat kaltino Izraelį nesąžininga balsavimo praktika.
Europos transliuotojų sąjunga (EBU) teigė, kad nariai pritarė naujoms taisyklėms, kuriomis siekiama atgrasyti vyriausybes ir trečiąsias šalis nuo neproporcingo dainų reklamavimo, siekiant paveikti rinkėjus, po kaltinimų, jog Izraelis šiemet nesąžiningai didino savo atstovo populiarumą.
„Šis balsavimas reiškia, kad visi EBU nariai, norintys dalyvauti 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse ir sutinkantys laikytis naujų taisyklių, gali dalyvauti“, – sakė EBU.
