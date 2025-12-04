 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Paaiškėjo, ar Izraeliui bus leista dalyvauti 2026-ųjų „Eurovizijoje“

2025-12-04 20:20 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-12-04 20:20

Izraeliui bus leista dalyvauti 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse. Tokį sprendimą ketvirtadienį priemė organizatoriai ir kartu paskelbė apie tam tikras priemones, kuriomis siekiama atsižvelgti į kritiką dėl žydų valstybės dalyvavimo.

Eurovizija, Yuval Raphael (nuotr. SCANPIX)
53

2

Europos transliuotojų sąjungos nariai parodė „aiškią paramą reformoms, skirtoms sustiprinti pasitikėjimą ir apsaugoti (konkurso) neutralumą“, „leisdami visiems nariams dalyvauti“, pareiškime nurodė ši organizacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eurovizijos“ finalas Bazelyje
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Eurovizijos“ finalas Bazelyje

Šalys iškart skelbia boikotą

Dėl to Airija, Nyderlandai ir Ispanija iš karto paskelbė apie boikotą.

Primename, kad šalys ragino pašalinti Izraelį dėl karo Gazoje, kai kurios taip pat kaltino Izraelį nesąžininga balsavimo praktika.

Europos transliuotojų sąjunga (EBU) teigė, kad nariai pritarė naujoms taisyklėms, kuriomis siekiama atgrasyti vyriausybes ir trečiąsias šalis nuo neproporcingo dainų reklamavimo, siekiant paveikti rinkėjus, po kaltinimų, jog Izraelis šiemet nesąžiningai didino savo atstovo populiarumą.

„Šis balsavimas reiškia, kad visi EBU nariai, norintys dalyvauti 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse ir sutinkantys laikytis naujų taisyklių, gali dalyvauti“, – sakė EBU.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
