Ozzy Osbourne pranešė liūdną žinią apie savo sveikatą

Ozzy Osbourne‘as papasakojo apie savo sveikatą po stuburo operacijos, kuri buvo atlikta po kritimo susidūrus dviračiams.

Naujoje tinklalaidėje, kurioje jis kalbėjo su žmona Sharon, sūnumi Jacku ir dukra Kelly, 74 metų buvęs grupės „Black Sabbath“ vokalistas prisipažino, kad šiuo metu jaučia didelį skausmą ir diskomfortą. Jis taip pat atskleidė, jog jam buvo atlikta ketvirtoji operacija ir kad prireikė epidūrinės injekcijos.

Per pastaruosius kelerius metus rokeriui buvo atliktos kelios operacijos. 2019 metais jis buvo operuotas po to, kai griuvimas namuose komplikavo sužalojimus, kuriuos buvo patyręs per vos ne lemtingu tapusį dviračių susidūrimą 2003 metais, rašo mirror.co.uk.

Liūdnos žinios apie sveikatą

„Problemos su apatine nugaros dalimi. Netrukus manęs laukia epidūrinė nejautra, – į Jacko klausimą apie jo sveikatą atsakė Ozzy. – Medikai sako, kad žemiau kaklo yra du slanksteliai, iš kurių nieko neliko, kai dviratis mane partrenkė.“

Ozzy prisipažino, jog nežino, ką gydytojai daro, tik leido suprasti, jog šiuo metu jam labai skauda ir jis jaučia didžiulį diskomfortą. Tada jo vaikai pasiteiravo apie jo laukiančią sekančią operaciją ir ar yra kitokių medikų nuomonių.

„Vakar pasakiau gydytojui, ką esu girdėjęs – kad žmonėms diskai pakeičiami sustiprintais pakaitalais ir tada jie tampa stipriausiais elementais stubure“, – sakė Ozzy, o jo žmona Sharon prasitarė, jog gydytojas nėra tikras dėl operacijos sėkmės.

„Mano nugaroje du diskai ir pečių raumenys atsiskyrė nuo stuburo, todėl aš einu pasviręs į priekį, nes gravitacija tarsi perkelia mano galvą į priekį“, – pridūrė Ozzy, o paskui paaiškino, kad jis visada vaikščiojo taip, kad galva vedė jo kūną.

Pasak jo žmonos Sharon, taip yra todėl, kad jaunystėje Ozzy manė, jog tai šaunu.