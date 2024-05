Oprah Winfrey prakalbo apie ilgą kovą su antsvoriu: atskleidė, ko teko imtis

Ji buvo kritikuojama už tai, kad prisipažino nereikalingų kilogramų atsikračiusi vartojant prieštaringai vertinamus lieknėjimo vaistus. Oprah kritikos kliuvo dėl to, nes praeityje moteris buvo minėjusi, jog šio būdo niekada nesiims.

Neseniai žinoma laidų vedėja pasirodė televizijoje laidoje „Shame, Blame And The Weight Loss Revolution“, kur duodama interviu prakalbo apie skausmą, kurį jautė dėl to, kad daugiau nei 25 metus buvo kaltinama dėl savo svorio.

Laidoje ji kalbėjo apie tai, kad žmonėms reikėtų atsisakyti stigmos, gėdos ir smerkimo, nustoti gėdinti kitus žmones dėl antsvorio arba dėl to, kaip jie nusprendė numesti ar nenumesti svorio.

REKLAMA

REKLAMA

Ji sakė, kad per 25-erius metus patyrė siaubingų išgyvenimų, o tyčiojimasis iš jos svorio buvo tapęs kone nacionaliniu sportu. Oprah atviravo, kad niekada nepamirš kai kurių žiaurių antraščių ir replikų, kuriose ji buvo apibūdinama kaip „stambi, apkūni ir storesnė nei bet kada.“

REKLAMA

„Siekdama kovoti su visa gėda, beveik penkis mėnesius badavau. Ir po to, kai skystos dietos metu numečiau 67 kilogramus, jau kitą dieną juos vėl priaugau. Jaučiau gėdą, kad pralaimiu kovą su svoriu“, – atskleidė ji.

Pademonstravo išvaizdos pokyčius

Pirmą kartą savo išvaizdos pokyčius O. Winfrey pademonstravo per filmo „Purpurinė spalva“ premjerą, vilkėdama aptemptą alyvinę suknelę.

69-erių pokalbių laidų vedėja vilkėjo vakaro temą atitinkančią suknelę ilgomis rankovėmis su gilia iškirpte.

REKLAMA

REKLAMA

Grindis siekianti suknelė krito į pilną šleifą, todėl buvo galima pamatyti jos violetinius batelius su sidabriniais gėlių ornamentais.

Ant purpurinio kilimo Oprah vilkėjo blizgančią purpurinę rankinę, segėjo sidabrinius krioklio formos auskarus ir buvo užsidėjusi apvalius akinius. Tamsius plaukus supynė į elegantiškas garbanas, kurios krito ant pečių.