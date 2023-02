Olena Zelenska – atvirai apie sveikatos problemas: „Tai beprotiška“

Prezidento žmona prisipažino, kad jau seniai lankosi pas psichologą ir kad neseniai gydytojai jai diagnozavo pablogėjusį regėjimą, rašo unian.net.

„Dėl šio nuolatinio spaudimo visi mūsų šalyje psichiškai ir fiziškai serga. Taip, aš taip pat gydžiausi, gaunu psichologinę pagalbą. Nemanau, kad turiu tai slėpti. Neseniai lankiausi pas gydytoją, kuris diagnozavo prastą regėjimą. Tai beprotiška, man jau 45 metai ir niekada neturėjau jokių regėjimo problemų“, – atvirai kalbėjo V. Zelenska.

Pirmoji ponia sakė mananti, kad jos akių problemos atsirado dėl nuolatinio žiūrėjimo į telefono ekraną ir naujienų stebėjimo. Be to, sakė ji, ukrainiečiai jau beveik metus gyvena rūsiuose ir be elektros energijos. Tai taip pat daro neigiamą poveikį jų sveikatai.

Primename, kad Olena Zelenska vasario 6-ąją minėjo 45-ąjį gimtadienį. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, pirmoji šalies ponia – visada šalia prezidento, net ir tokiu sunkiu metu.

V. Zelenskis nepraleido progos ir jautriai pasveikino savo išrinktąją su gimtadieniu.

Socialiniame tinkle vyras rašė, kad nori jai padėkoti už tai, kad ji yra jo gyvenime: „Už tai, kad esi mano gyvenime. Už tai, kad esate čia ir dabar. Už jūsų tikėjimą Ukraina ir pergale. Už tai, kad mane sustiprinai. Už visus metus, valandas, minutes... Ir dar kartą už šiuos metus. Už tai, kaip atstovaujate Ukrainai. Už mūsų nuostabius vaikus. <..> Sveikiname su gimtadieniu.

Linkiu jums VIENO dalyko. Kad jūsų gyvenime netrukus išauštų ŽMONIŲ pergalės prieš ORKUS diena. Mūsų gyvenime... Visų žmonių gyvenime! Linkiu, myliu, sveikinu!“

Olena Kjaško gimė Kryvi Rihe, Ukrainoje, 1978 metų vasario 6 dieną. Kryvi Riho valstybiniame universitete ji studijavo architektūrą, bet studijas baigusi architekte daug nedirbo. Pradėjusi rašyti tekstus „Kvartal 95“ televizijos kompanijai, ji tapo rašytoja.

O. Zelenska su būsimu vyru mokėsi toje pačioje mokykloje, tačiau anuomet nebuvo pažįstami. V. Zelenskis yra sakęs, kad pažinojo daugelį Olenos klasės draugų, bet ne ją pačią. Pora susipažino daug vėliau, kai O. Zelenska studijavo Kryvi Riho valstybinio universiteto Civilinės inžinerijos fakultete.

V. Zelenskio ir O. Zelenskos santykiai vystėsi pamažu – prieš susituokdami jiedu aštuonerius metus draugavo. 2004 metų liepos 15 dieną gimė jų dukra Oleksandra, o 2013 metų sausio 21 dieną – sūnus Kyrylo.

Pora neslėpė, jog prasidėjęs siaubingas karas Ukrainoje juos tik suartino ir sustiprino jų santuoką.

Kiek anksčiau pora davė interviu Jungtinės Karalystės žurnalistui Piersui Morganui, kuriame papasakojo apie savo kasdienybę karo metu. Prezidentas ir pirmoji ponia išdavė, jog dabar yra dar artimesni, negu prieš okupaciją.

„Tokios situacijos gali sutvirtinti arba sugriauti santuoką. Ar jūsų santuoka tvirtesnė dėl to, ką jums teko patirti?“ – klausia P. Morganas.

„Pritariu teorijai, kad santuoka tvirtėja, susidūrusi su iššūkiais. Man atrodo, kad mūsų atveju atsitiko taip pat. Mums įdomiau leisti laiką kartu. Mes turime daugiau apie ką kalbėtis. Todėl tikiuosi, kad šie iššūkiai mus dar labiau suvienys“, – sakė O. Zelenska.

V. Zelenskis atsakė, pritariantis žmonai, o ši pajuokavo – „tu turėtum turėti savo nuomonę“. „Kai tu šalia, tavo nuomonė turi pirmenybę“, – atsakė moters sutuoktinis.

„Fejerverkai ir balionai Kyjive – uždrausti. Negali būti nieko, kas primena sprogimų garsus, dabar mus gąsdina net griaustinis“, – sako karo krečiamos Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska.

Interviu leidiniui „Corriere Della Sera“ O. Zelenska išdavė, jog labiausiai iš gyvenimo taikos metu pasiilgo savo vyro. „Jo geriausia savybė yra jo patikimumas.

Kai jis šalia, neturiu ko bijoti. Nežinau, kas sunku gyvenant kartu – man gyventi su Volodymyru visada buvo lengva“, – pasakoja moteris.

Pirmoji Ukrainos ponia išdavė, jog poros vaikai – Kirilas ir Oleksandra – yra labai pavargę: „Jie pasiilgo tėčio. Mes retai jį matome, nors dabar tą padaryti tenka dažniau, nei karo pradžioje. Jiems trūksta draugų, trūksta mokyklos. Kaip ir visiems kitiems, jiems trūksta taikos.“

Paklausta, ką apie save išmoko nuo karo pradžios, O. Zelenska atsako nedvejodama – jog ji, kaip ir kiti ukrainiečiai, yra stipri dvasiškai: „Mūsų moterys šiuo metu laiko siaubingą testą. Negaliu jų vadinti pasyviomis aukomis.

Didžioji dalis mūsų gydytojų yra moterys. 50% mūsų ekonomikos gula ant moterų pečių. 37 tūkstančiai moterų užsirašė į ginkluotąsias pajėgas.“