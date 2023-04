Nuvilnijus skandalams Karbauskis patikino, kad „Naisių vasara“ įvyks ir šiemet: dabartinė valdžia nemyli tradicinių šeimų

„Naisiai. Vasara. Festivaliai.

Vasarą Naisių bendruomenė Lietuvai vėl padovanos du festivalius visai šeimai. Pirmasis „Naisių vasara 2023“ įvyks liepos 8 dieną, antrasis „Naisių vasara 2023-Žolinė” – rugpjūčio 12 dieną.

Kaip sako lietuvių liaudies patarlė – „nėra to blogo, kas neišeitų į gerą“. Po praėjusių metų bandymo sunaikinti „Naisių vasaros“ festivalį, prižadėjau, jog tą pačią vasarą įvyks antrasis festivalis ir tai taps ne vienerių metų akcija. Taigi jau šiais metais Naisiai vėl kviečia į du „Naisių vasaros“ festivalius.

Dabartinė valdžia nemyli tradicinių šeimų, blaivybės, kultūros, o Naisiai – pirmoji Lietuvos istorijoje mažoji kultūros sostinė, puoselėjanti Tautos ir šeimos tradicijas, saugią ir blaivią aplinką, lietuvišką kultūrą.

Naisių bendruomenė deda milžiniškas pastangas, kad didžioji mūsų visuomenės dalis galėtų švęsti gyvenimą taip kaip ji nori – be narkotikų, be alkoholio, be „liberalaus elito“ prievarta primetamos kultūros…

Tikiuosi, kad nuo tradicinių vertybių atitrūkusi valdžia daugiau nebedės pastangų kovai su Naisių kaimo bendruomenės organizuojamais renginiais, o užsiims valstybės saugumo, demografijos, ekonomikos, švietimo, sveikatos apsaugos, regionų problemomis…

Žinau, kad mano žodžiai labai erzina šitą valdžią, bet, pagalvojus, ko ji apskirtai verta, jei ji iš Lietuvos veja vėžiu sergantį, vieną žinomiausių lietuvių pasaulyje, teatro režisierių Rimą Tuminą? Kas jai davė teisę žeminti jį ir niekinti jų griovimo politikai nepritariančius menininkus?

Lenkiuosi prieš tuos kūrėjus, kurie lieka ištikimi savo pašaukimui ir nepaklūsta jokiam spaudimui. Sakau tai todėl, jog ir šiais metais „Naisių vasaros“ festivalyje pasirodys tie, kurie nebijo dabartinės valdžios arba taip vadinamo „liberalaus elito“, kuris siekia kontroliuoti ir valdyti viską, nemalonės.

Tokių menininkų tikrai yra ir mes juos pamatysime „Naisių vasaros“ festivalio scenoje..“ – rašė jis.

Primename, kad praeitais metais kilo skandalas Naisiuose – politinių kovų įrankiu tapo vasaros festivalis. Ramūno Karbauskio organizuojamoje šventėje atsisakė groti visi pagrindiniai atlikėjai.

Valstiečių lyderiui per naktį teko ieškoti, kas juos pakeistų. Karbauskis šia provokacija apkaltino konservatorius – esą jie siuntinėjo melagingas žinutes atlikėjams, atkalbinėjo ukrainiečių grupę „TaRūta“ dalyvauti festivalyje.

Konservatoriai tokius Karbauskio kaltinimus vadina visišku absurdu. O į vasaros šventę atvykę žmonės nepatenkinti, kad jų mėgstamI atlikėjai sumaišė politiką ir festivalį.

Prasidėjo prieštaringai vertinamas „Naisių vasara“ festivalis: pasitraukę atlikėjai ir niūrus oras (16 nuotr.) Prasidėjo prieštaringai vertinamas „Naisių vasara“ festivalis: pasitraukę atlikėjai ir niūrus oras „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) +12 „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis) „Naisių vasara“ festivalis (nuotr. Egidijus Anglickis)

„Buvo vienas festivalis, nuo šiolei bus du festivaliai. Šiais metais, rugpjūčio 15 dieną, kviečiame į antrą Naisių vasaros festivalį. Ir tiems, kurie užsiiminėja provokacijoms, pasakysiu, padarysit dar vieną, darysim trečią festivalį“, – tokiu skambiu pareiškimu stovėdamas ant scenos Ramūnas Karbauskis pradėjo Naisių festivalį.

Šventės išvakarėse ar netgi tą pačią dieną festivalyje atsisakė groti visos pagrindinės žvaigždės: ukrainiečių grupė „TaRūta“, „The Roop“, Donatas Montvydas, Saulius Prūsaitis.

Kaltino oponentus

Valstiečių ir žaliųjų partijos lyderis žėrė kaltinimus politiniams oponentams, neva jie likus dienai suplanavo sužlugdyti jo organizuojamą festivalį.

„Mes turėjom tik vieną dieną laiko. Ir reikia suprast, kad ta provokacija būtent dėl to ir yra ypatinga, kad ji buvo suorganizuota ir suplanuota iš anksto, kad visi pasakytų tą pačią dieną ir tai paskutinė diena. Kada tu negali pakeisti žinomo atlikėjo, žinomais atlikėjais“, – sakė R. Karbauskis.

Festivalyje kalbinti žmonės sako, kad patys nenori veltis į politikų intrigas, ir gailėjo, kad jų mėgstami muzikantai susipainiojo, įsivėlė į politikavimus, ką kur pasakė Karbauskis.

Kai kurie atlikėjai viešai tikino, kad jų apsisprendimą nedalyvauti Naisių vasaros festivalyje nulėmė paskutinis Ramūno Karbauskio pasisakymas, kad opozicinės partijos rinks parašus ir kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Vytautui Landsbergiui suteikto valstybės vadovo statuso.

Pats Karbauskis įžvelgia provokaciją, festivalį sužlugdyti panoro konservatoriai – esą politikai siuntinėjo atlikėjams žinutes.

„Melagingos žinutės, šlykščios žinutės, kurias siuntė ukrainiečių atlikėjams ir mes jau atsekėme, iš kur jos buvo siųstos – jos yra politikų. Ne paprastų piliečių, o politikų. Ta prasme konservatorių partijos. Mes šita informacija atitinkamai pasidalinsime su visuomene, kas ir ką skleidė“, – sako R. Karbauskis.

Vadina absurdu

O Karbauskio kalbas apie politinių oponentų įvykdytą provokaciją Seimo narys, konservatorius Paulius Saudargas, vadina absurdu:

„Man atrodo, kad tai yra visiška nesąmonė, visiškas absurdas. Atlikėjai „The Roop“, Donatas Montvydas tikrai turi savo nuomonę apie įvykius, apie geopolitiką. Ir jie tikrai nenori dalyvauti Karbauskio festivalyje. Todėl, kad jo ryšiai su Rusija, požiūris į išlaikytinus ryšius, požiūris į santykių palaikymą toliau jiems netinka.“

Tiesa, festivalyje atsisakę dalyvauti atlikėjai daugiažodžiauti nepanoro. „Čia nėra trumpai ar netrumpai. Iš esmės toks dalykas padarytas ir paleistas. O politikai tegu ten daro savo, aš nenoriu duoti jokio komentaro, žinokit. Atsitraukti nuo to noriu“, – sakė Donatas Montvydas.

Pagrindines festivalio žvaigždes The Roop, Donatą Montvydą, Saulių Prūsaitį, ukrainiečius TaRūta, pakeitė grupės iš Šiaulių Kitava ir Vairas.

Ramūnas Karbauskis sako, kad planuoja per teismus išsireikalauti sutartyse numatytas netesybas, atlikėjams atitinkamai pagal honorarus gresia baudos iki 10 tūkstančių eurų.