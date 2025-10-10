Nuotraukoje – tik 1 Edas Sheeranas: ar pavyks atpažinti?

„Beveik kiekvieną dieną manęs paklausia: „Ar kas nors tau kada nors sakė, kad tu panašus į Edą Sheeraną?“ – sakė Ty.
Supainiojimas su žvaigžde yra Ty kasdienybė, skelbė mirror.co.uk
„Daugelis antrininkų turi rengtis tam tikru būdu, kad galėtų pamėgdžioti tą personažą ar dainininką, bet Edas Sheeranas atrodo kaip paprastas žmogus. Kadangi aš natūraliai taip panašus į jį, žmonės vis tiek mane stabdo, net jei mano šukuosena nėra tokia pati kaip jo“, – pasakojo Ty.
Palyginimus su Ed Sheeranu pradėjo girdėti dar paauglystėje: „Tuo metu dar mokiausi vidurinėje mokykloje. Mano draugai pamatė jį muzikos platformoje jo karjeros pradžioje ir buvo įsitikinę, kad tai aš. Kai pirmą kartą pamačiau jo vaizdo įrašą, pagalvojau: „Dieve mano, jis tikrai panašus į mane!“
Kraunasi turtus
Vėliau Ty pradėjo gauti pasiūlymus pasirodyti renginiuose kaip Edas Sheeranas, o kai kurie net siūlė atlyginimą, prilygstantį visam mėnesio uždarbiui.
„Tai buvo geriausias sprendimas, kokį esu kada nors priėmęs“, – prisiminė jis.
Ši karjera pasiteisino – dabar Ty keliauja po visą Jungtinę Karalystę kaip vienas geidžiamiausių Ed Sheerano antrininkų, pritraukdamas minias, kur tik pasirodo. Neseniai jis buvo pastebėtas prie bokso ringo, o socialiniuose tinkluose kilo tikra audra, nes tūkstančiai žmonių patikėjo, kad tikrasis Edas Sheeranas atvyko į renginį.
Tačiau pats Edas žaismingai sureagavo: „Tai ne aš, bro.“
Panašiai ir šių metų pradžioje, per kriketo varžybas, Ty buvo apstotas gerbėjų, įsitikinusių, kad ką tik pasidarė asmenukę su viena didžiausių pasaulio įžymybių.
Boltono mieste įsikūrusi tinklo „Chaiiwala“ kavinė pasamdė Ty dirbti už prekystalio kaip reklaminį triuką, pademonstruodama, koks įtikinamas jis yra.
Paviešintas vaizdo įrašas iš šio įvykio „TikTok“ surinko daugiau nei 20 milijonų peržiūrų.
„Verslas šiuo metu klesti – daugybė žmonių sako: „norime užsisakyti tą vaikiną, kad mus pareklamuotų“, ir tai nuostabu. Dirbu visoje Jungtinėje Karalystėje, o žmonių reakcijos stulbinančios – daugelis yra visiškai įsitikinę, kad iš tiesų sutiko Edą Sheeraną“, – pasakojo Ty.
Dėl šios neblėstančios dėmesio bangos jis kartais net turi įrodinėti, kad nėra Edas: „Man net teko specialiai įrodinėti, kad nesu jis. Parodau jiems savo ranką be tatuiruočių – ir tik tada jie supranta, kad nesu Edas.“
Jis taip pat prisiminė, kad tikrąjį Edą Sheeraną sutikęs dar 2012 metais: „Tikrai atrodo, kad ten kažkur yra ir dalelė mano DNR.“
