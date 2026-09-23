Norite per Naujuosius metus išgirsti Nataliją Bunkę? Štai kiek teks susimokėti

Įraše paskelbta, kas svečių lauks šventinį vakarą, kokia numatyta programa ir kiek kainuos bilietai.
Laukia įspūdžių kupinas vakaras
„Rokas ir Natalija kviečia Naujuosius pasitikti kartu!
2027-uosius pasitinkame VIRKŠTININKŲ KURORTE – su Natalija Bunke, vakaro vedėju Andriumi Žiurausku ir šokiais iki paryčių!
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:
- Šventiniai užkandžiai ir karštas patiekalas.
- Gėrimai.
- Natalijos Bunkės pasirodymas ir vakaro programa.
- Gyva muzika ir šokiai.
- Fejerverkai ir šventinis tortas vidurnaktį.
KAINOS ASMENIUI:
- VIP salė – 329 €
- Židinio salė – 279 €
- Baro salė – 249 €
- Pokylių salė – 199 €
- Vaikams iki 3 m. imtinai – nemokamai,
- 4-17 m. – 159 €. (Į vaikų kainą įskaičiuota vakarienė, gėrimai, dovanos ir pramogos su animatoriais)
Norintiems pasilikti – nakvynė už papildomą mokestį. Dvi naktys su pusryčiais: dvivietis kambarys – 520 €, šeimyninis 2+2 – 720 €. Kambarių skaičius ribotas.
2026 m. gruodžio 31 d.Atvykimas 18:00–19:00, šventė iki 04:00. Virkštininkų kurortas, Vydmantai, Kretingos raj.
Suburkite savo kompaniją ir rezervuokite vietą prie mūsų Naujųjų metų stalo!
+370 678 59 499 [email protected]
Skambindami arba rašydami nurodykite, kiek žmonių planuojate atvykti ir kurią salę renkatės. Laukiame jūsų“, – skelbiama įraše.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.