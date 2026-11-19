D. Montvydo koncertas įvyks gruodžio 31-ąją.
Ypatinga žinia gerbėjams
Kaip skelbiama sanatorija.lt, šventinys renginys vyks kavinėje „Žalia siena“.
„Vidurnaktį vieni kitiems linkėsime gerų metų, stebėdami fejerverkų nušviestą naktinį dangų.
Į staliuko rezervacijos kainą įskaičiuotas koncerto bilietas, užkandžių rinkinys, butelis pasirinkto alkoholinio gėrimo ir stalo vanduo. Vakaro metu veiks baras, kuriame galėsite papildomai įsigyti gėrimų ir užkandžių“, – rašoma internetinėje sveitainėje.
Galima pasirinkti stovimą bilietą šokių salėje arba vietą prie staliuko:
- Stovimas bilietas šokių salėje (ribotas matomumas) – 99 Eur/asm. 5-15 metų vaikui – 59 Eur
- Vieta prie staliuko pirmame aukšte arba balkone – 179 Eur/asm. 5-15 metų vaikui – 89 Eur
- Vieta prie staliuko priešais sceną – 249 Eur/asm. 5-15 metų vaikui – 89 Eur
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