Norite Naujuosius metus sutikti Kastyčio Kerbedžio koncerte? Štai kiek teks pakloti

Kaip nurodoma medusa.lt, bilietų kainos į šį koncertą priklauso nuo pasirinkto sektoriaus.
Štai kiek kainuoja koncertas
Pigiausi bilietai į parterio G, H ir I sektorius kainuoja 49,50 euro. Kitose parterio vietose kainos svyruoja nuo 59,50 iki 110 eurų.
Sėdimos vietos sektoriuose kainuoja nuo 49,50 iki 79,50 euro, o norintiems daugiau komforto siūlomi „RAMIRENT“ klubo bilietai, kurių kainos siekia 79,95–180 eurų.
Brangiausi bilietai kainuoja 180 eurų.
Kastytis Kerbedis – Lietuvos scenos legenda, kurio dainos jau daugiau nei tris dešimtmečius skamba koncertų salėse, radijo eteryje ir klausytojų širdyse. Naujametiniuose koncertuose žiūrovai išgirs garsiausius atlikėjo hitus – „Nakty“, „Dėl tavęs galiu“, „Pienių vynas“, „Mėlynakė“, „Vėjai keturi“ ir daugybę kitų dainų, tapusių lietuviškos popmuzikos aukso fondu.
„Bad Boys Blue“ – kultinė Eurodance grupė, scenoje gyvuojanti nuo 1984 metų. Jos istoriją iki šiol tęsia Johnas McInerney – vienintelis pirmosios originalios sudėties narys, daugiau nei keturis dešimtmečius koncertuojantis gerbėjams visame pasaulyje. „You’re a Woman“, „Pretty Young Girl“, „Come Back and Stay“, „I Wanna Hear Your Heartbeat“ – tai tik keli legendiniai hitai, tapę neatsiejama 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių popmuzikos dalimi. Nors per ilgus gyvavimo metus grupės sudėtis keitėsi ne kartą, „Bad Boys Blue“ išliko ištikimi savo muzikiniam identitetui ir savitam stiliui, o jų dainos iki šiol kviečia publiką kartu dainuoti, šokti ir prisiminti šios muzikos aukso amžių.
Naujametinių koncertų kulminacijai į sceną žengs geriausia pasaulyje ABBA tribute grupė iš Švedijos – „Arrival From Sweden“. Žiūrovų laukia įspūdingas gyvo garso pasirodymas, atkuriantis legendinės švedų ketveriukės dvasią, energiją ir skambesį. Programoje – visų laikų mylimiausi hitai: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „SOS“, „The Winner Takes It All“, „Super Trouper“, „Money, Money, Money“, „Fernando“, „Waterloo“, „Chiquitita“, „Knowing Me, Knowing You“, „Gimme! Gimme! Gimme!“, „Thank You For The Music“ ir, žinoma, neoficialus Naujųjų metų himnas – „Happy New Year“.