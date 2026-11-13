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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Norite Naujuosius metus sutikti Kastyčio Kerbedžio koncerte? Štai kiek teks pakloti

2026-11-13 07:30 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-13 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gruodžio 31 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje žiūrovų laukia išskirtiniai Naujųjų metų koncertai, kuriuose susitiks net trys scenos legendos – vienas mylimiausių Lietuvos atlikėjų Kastytis Kerbedis, disco karaliai „Bad Boys Blue“ ir pasaulyje pripažinta ABBA muzikos ambasadorė – švedų grupė „Arrival From Sweden“ su programa „The Music of ABBA“. Paaiškėjo, kiek kainuoja bilietai į tokį šventinį koncertą. 

Kastytis Kerbedis (nuotr. asm. archyvo, BSN)
GALERIJA (6)

Gruodžio 31 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje žiūrovų laukia išskirtiniai Naujųjų metų koncertai, kuriuose susitiks net trys scenos legendos – vienas mylimiausių Lietuvos atlikėjų Kastytis Kerbedis, disco karaliai „Bad Boys Blue“ ir pasaulyje pripažinta ABBA muzikos ambasadorė – švedų grupė „Arrival From Sweden“ su programa „The Music of ABBA“. Paaiškėjo, kiek kainuoja bilietai į tokį šventinį koncertą. 

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Kaip nurodoma medusa.lt, bilietų kainos į šį koncertą priklauso nuo pasirinkto sektoriaus.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kastytis Kerbedis

Štai kiek kainuoja koncertas

Pigiausi bilietai į parterio G, H ir I sektorius kainuoja 49,50 euro. Kitose parterio vietose kainos svyruoja nuo 59,50 iki 110 eurų.

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Sėdimos vietos sektoriuose kainuoja nuo 49,50 iki 79,50 euro, o norintiems daugiau komforto siūlomi „RAMIRENT“ klubo bilietai, kurių kainos siekia 79,95–180 eurų.

Brangiausi bilietai kainuoja 180 eurų.

Kastytis Kerbedis – Lietuvos scenos legenda, kurio dainos jau daugiau nei tris dešimtmečius skamba koncertų salėse, radijo eteryje ir klausytojų širdyse. Naujametiniuose koncertuose žiūrovai išgirs garsiausius atlikėjo hitus – „Nakty“, „Dėl tavęs galiu“, „Pienių vynas“, „Mėlynakė“, „Vėjai keturi“ ir daugybę kitų dainų, tapusių lietuviškos popmuzikos aukso fondu.

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„Bad Boys Blue“ – kultinė Eurodance grupė, scenoje gyvuojanti nuo 1984 metų. Jos istoriją iki šiol tęsia Johnas McInerney – vienintelis pirmosios originalios sudėties narys, daugiau nei keturis dešimtmečius koncertuojantis gerbėjams visame pasaulyje. „You’re a Woman“, „Pretty Young Girl“, „Come Back and Stay“, „I Wanna Hear Your Heartbeat“ – tai tik keli legendiniai hitai, tapę neatsiejama 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių popmuzikos dalimi. Nors per ilgus gyvavimo metus grupės sudėtis keitėsi ne kartą, „Bad Boys Blue“ išliko ištikimi savo muzikiniam identitetui ir savitam stiliui, o jų dainos iki šiol kviečia publiką kartu dainuoti, šokti ir prisiminti šios muzikos aukso amžių.

Naujametinių koncertų kulminacijai į sceną žengs geriausia pasaulyje ABBA tribute grupė iš Švedijos – „Arrival From Sweden“. Žiūrovų laukia įspūdingas gyvo garso pasirodymas, atkuriantis legendinės švedų ketveriukės dvasią, energiją ir skambesį. Programoje – visų laikų mylimiausi hitai: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „SOS“, „The Winner Takes It All“, „Super Trouper“, „Money, Money, Money“, „Fernando“, „Waterloo“, „Chiquitita“, „Knowing Me, Knowing You“, „Gimme! Gimme! Gimme!“, „Thank You For The Music“ ir, žinoma, neoficialus Naujųjų metų himnas – „Happy New Year“.

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