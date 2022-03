Nikolajui Baskovui – Ukrainos teisėsaugos dėmesys: už propagandos skleidimą išduotas leidimas dainininką areštuoti

Ukrainos generalinė prokurorė Irina Venediktova socialiniuose tinkluose rėžė ilgą kalbą, kurioje apkaltino N. Baskovą padarius įtaką milijonams žmonių ir sakė, kad jo statusas Ukrainoje nuo šio yra įtariamasis.

„Nikolajau Viktorovičiau, kaip gi taip? Kam jums to reikėjo? Pasakyčiau daug, bet mano pozicija man to neleidžia. Šalyje, kurioje egzistuoja įstatymo viršenybė, teisėsaugos institucijų atstovai privalo sprendimus priimti be jokių išimčių – ir jūs taip pat jų neturėsite.

Savo veiksmais jūs pateisinote karą, jo propagandą, jūs pakvietėte mirtį į Ukrainą ir mes neturime teisės to ignoruoti. Jūs puikiai suprantate, kad jūsų pasisakymą mato milijonai Rusijos Federacijos piliečių ir jis yra užkrėstas „jūsų nuomonės“. Dalis tų rusų atvyko į mūsų namus, jie žudo ukrainiečius, kiti prarado savo vaikus, treti – jumis patikėjo ir nusprendė imtis karo veiksmų.

Nuo ko, Nikolajau Viktorovičiau, jūs ginsitės? Ar susipažinote su savo paties įrašu prieš jį keldamas į internetą? Ką žinote apie Luhanską ir Donecką? Matau, kad puikiai mokate naudotis kompiuteriu, esate raštingas šioje srityje.

Nuo šios dienos jūsų statusas Ukrainos teritorijoje yra „įtariamasis“. Kitaip tariant, Ukrainos prokurorai mano, jog jūs padarėte nusikaltimą, už kurį mūsų šalyje yra skiriama laisvės atėmimo bausmė. Toliau, Ukrainos teismas nusprendė, jog galima tenkinti prašymą dėl jūsų suėmimo

Paprasčiau pasakius, jums tai reiškia, jog greitai būsite suimtas toje šalyje, į kurią atvyksite“, – rašė Irina Venediktova.

Primename, kad vasario pabaigoje Latvijos užsienio reikalų ministras paskelbė, jog šalyje Nikolajus Baskovas yra nelaukiamas.

„Remiantis Imigracijos įstatymo 61-ojo straipsnio 2 dalimi, Rusijos Federacijos pilietis Nikolajus Baskovas yra įtrauktas į Latvijos Respublikos nepageidaujamų asmenų sąrašą.

Karo propaganda ir parama Rusijos agresijai prieš Ukrainą yra nepriimtini Latvijai“, – šeštadienio rytą „Twitter“ rašė ministras.

Vasario 25-ąją N. Baskovas socialiniuose tinkluose išreiškė palaikymą Rusijos agresijai Ukrainoje, kuriuos pavadino „visiškai sutampančiais su tarptautine teise“, ir pakartojo V. Putino teiginius, esą Ukrainos puolimas yra ne kas kita, o taikos palaikymo operacija.