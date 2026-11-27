N. Pareigytei-Rukaitienei sukanka 42-eji.
Džiugi diena Pareigytės gyvenime
Šiemet Nijolės gyvenime netrūko džiugių pokyčių – Rukaičių šeimai tai buvo pirmieji metai naujuose, išsvajotuose namuose ant Lampėdžių ežero kranto.
Dabartiniai namai Nijolei padovanojo vieną ypatingą dalyką – fantastišką vaizdą, kuris kasdien primena, kodėl buvo verta laukti viso ilgo įsirengimo proceso.
„Didžiausias džiaugsmas – vaizdas pro langą ir ežeras. Tai kažkokia magija. Mes atsikraustėme per Kūčias, tai buvo mūsų pirma naktis čia. Ryte su vyru pulteliu atitraukėme elektrines užuolaidas ir tiesiog tylėdami žiūrėjome į ežerą.
Antrame aukšte, gulint lovoje, atrodo, kad tiesiog kabi virš vandens, nes nesimato kranto. O kitoje pusėje – regioninis parkas. Vasarą, kai nėra vėjo, vanduo kaip veidrodis atspindi medžius. Labai gražu“, – anksčiau su naujienų portalu tv3.lt dalijosi atlikėja.
O štai visai neseniai N. Pareigytės-Rukaitienės šeima pasipildė nauja nare – keturkoje Lana.
„Labai seniai jau norėjau šuniuko! Ilgai rinkomės nuo Belgų Aviganio iki Labradoro ir Auksaspalvio retriverio!
Ir mūsų širdis pavergė Australų aviganis!“ – socialiniame tinkle sakė N. Pareigytė-Rukaitienė.
Paskutinis rudens mėnuo žymi ir daugiau džiugių progų Nijolės gyvenime.
Lapkričio 10-ąją gimtadienį minėjo jos dukra Patricija. Šiemet jai sukako 14-a.