Nijolė Jagelavičienė prabilo apie paminklą dukrai ir piktus komentarus: „Gavau visą patyčių šūsnį“

Per A. Jagelavičiūtės gimtadienį, po atminimui skirtų mišių Bernardinų bažnyčioje Vilniuje, ant moters kapo Karmėlavos kapinėse atidengtas ir pašventintas paminklas.

Išskirtinis paminklas – išskirtinei asmenybei

Išskirtinis antkapis buvo sukurtas Agnės mamos Nijolės Jagelavičienės iniciatyva. Naujienų portalui tv3.lt dukros netekusi moteris pasakojo, kad šis paminklas – išties neeilinis.

„Jis pagamintas iš išskirtinio, labai stipraus ir tvirto picasso green granito akmens, kuris buvo atvežtas iš Indijos. Mintyse ilgai gvildenau paminklo viziją, ne visi suprato, ko noriu, tačiau šį žalią akmenį išsirinkau iškart. Kiekviena jo plokštė yra tarsi gamtos sukurtas paveikslas – matosi lyg tekanti saulė, tolumoje kalnai, o apačioje – vėjo genamos bangos jūroje. Tai atitinka meninę Agnės pusę, ji juk baigė Vilniaus dailės akademiją, buvo menininkė visomis prasmėmis“, – pasakojo N. Jagelavičienė.

Žvilgtelėjus į A. Jagelavičiūtei skirtą paminklą, akį iškart patraukia septyni į viršų besistiebiantys spinduliai su žvaigždėmis. Tai – N. Jagelavičienės sumanymas, turintis ypatingą reikšmę.

„Agnė man visą likusį gyvenimą liks stebuklas, kaip buvo nuo pat pirmo jos oro gurkšnio. Atrodo, stebuklas turėtų asocijuotis su šviesa, spindėjimu, tad turėjau viziją, kad kažkas tokio turėtų šauti kaip kometa į dangų. Puokštė spindulių su žvaigždėmis, kurios ir buvo Agnės darbinis ženklas, man atrodė tai, kas labai atitiktų dukrą“, – kalbėjo N. Jagelavičienė.

Be to, kaip atskleidė Nijolė, žalia paminklo spalva ir septynios žvaigždės taip pat pasirinktos ne šiaip sau – šie dalykai turėjo svarbią reikšmę A. Jagelavičiūtei.

„Agnė gimė spalio 7-ąją, todėl ji visada buvo labai prisirišusi prie šio skaičiaus. Žalias akmuo taip pat pasirinktas ne atsitiktinai – ji labai mylėjo žmones, gamtą, Lietuvą ir niekada negalvojo, kad galėtų gyventi kitur. Taigi, žalia spalva simbolizuoja jos meilę ir žmonėms, ir mūsų šaliai“, – teigė A. Jagelavičiūtės mama.

Atspindi Agnės Jagelavičiūtės asmenybę

Pasak pašnekovės, dukrą pažinojęs ir prie kapo sustojęs žmogus, nė neperskaitęs pavardės suprastų, kad tai – Agnės paminklas.

„Šis neeilinis paminklas skirtas išskirtinei asmenybei, o Agnė tokia buvo visomis prasmėmis. Sakau taip ne todėl, kad ji yra mano vaikas, ji buvo ypatinga tūkstančiams. Daugybė žmonių kreipdavosi į ją, ir nors ne visiems galėdavo padėti, Agnė įkvėpdavo savo noru ir stiprybe gyventi, neapsimetinėti ir nekritikuoti kitų, siekiant pažeminti.

Taigi, paminklas labai atitinka Agnės asmenybę ir jos norą gyventi. Ji labai skubėjo, gyvenimas jai davė vos 44 metus, bet per šį laiką ji padarė daugiau, nei kitas galėtų suspėti per savo dvigubai ilgesnį kelią“, – jautriai kalbėjo N. Jagelavičienė.

Mama jaučia palengvėjimą

Garsios stilistės mama ne tik džiaugiasi galutiniu projekto rezultatu, bet ir tiki, kad pamačiusi paminklą, apsidžiaugtų ir jos dukra.

„Dabar jaučiu palengvėjimą, nes atsistojusi prieš paminklą galvoju, kad jis patiko ir jai. Kad ir kaip atrodytų keista, jau viską įrengus pastebėjome, kad akmenyje net yra Agnės stilizuota A raidė. Iš pradžių galvojau, kad ją kažkas išgremžė, bet, pasirodo, šią A raidę sukūrė pati gamta. Tai tikrai yra Agnės akmuo“, – tikino moteris.

N. Jagelavičienė netrukus po netikėtos dukros mirties pasidalijo noru sukurti jai gražų paminklą. Šiems planams užsitęsus, moteris sulaukė piktų internautų komentarų, kad A. Jagelavičiūtės kapas neva yra apleistas.

„Gavau visą patyčių šūsnį, kad ant kapo neva auga žolė. Bet taip kalba žmonės, kurie nematė kapo prie štai – žolė ten neaugo, nes buvo užtiesta plėvelė ir užpilti akmenėliai.

Kurdama paminklą užtrukau, nes pasiūlymų buvo daug ir įvairių, be to, turėjau subręsti šiam projektui. Buvo sudėtinga iš taip toli pargabenti akmenį, ilgai dėliojome ir viziją su žvaigždėmis. Tai bandė daryti mūsų Lietuvos kalviai, bet nepavyko, žvaigždės buvo per sunkios ir neatitiko mano matymo. Tad galiausiai jas gamino Italijoje, net pats dizaineris buvo atskridęs į Lietuvą, kad įsitikintų, ar išpildė mano viziją“, – dalijosi ji.

Įmonė bijojo imtis projekto

A. Jagelavičiūtei skirtą paminklą kūrė įmonė „Vienuolių akmenys“. Garsios stilistės mama atskleidė, kad darbuotojai iš pradžių baiminosi imtis šio projekto.

„Jie labai norėjo įrengti Agnei paminką, bet pripažino, kad bijojo prisiimti šią atsakomybę, nes žinojo, kokiam žmogui tai daro. Be to, norėjo išpildyti mano, kaip mamos, viziją. Esu labai dėkinga šiai įmonei, darbas atliktas labai kokybiškai“, – tikino pašnekovė.

Nijolė neatskleidė, kiek kainavo dukrai skirto paminko gamyba, tačiau užsiminė, kad suma – išties nemaža:

„Akivaizdu, kad toks išskirtinis akmuo, daug sudėtinių detalių, nepriekaištingas išpildymas brangiai kainuoja. Bet kaip aš sakau – geri dalykai ir turi atitikti savo kainą.“

Nors gruodį sueis dveji metai, kai po staigios ligos mirė A. Jagelavičiūtė, velionės mama neslepia, kad širdį iki šiol slegia didžiulis skausmas.

„Laikas skausmo nemažina. Dabar suprantu, kad tai yra absoliuti tiesa. Net ir ant paminklo užrašiau žodžius „Nejaugi tiesa, kad tu čia.“ Tačiau žmonių palaikymas, jų žinutės, manęs nepamirštantys Agnės aplinkos žmonės veda mane į priekį. Esu labai dėkinga ir jos, ir savo draugams. Prisiminimai apie ją ir žmonių dėmesys man leidžia gyventi“, – sakė N. Jagelavičienė.