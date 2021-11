Neymaras simuliavo? Dėl traumos nežaidęs brazilas užfiksuotas šėlstantis vakarėlyje

Prieš mačą buvo pranešta, kad brazilas patyrė klubo traumą.

Visgi, „Extra Globo“ teigimu, Neymaras prieš rungtynes su Argentina buvo užfiksuotas šėlstantis vakarėlyje su brazilų aktore ir dainininke Mariana Rios. Teigiama, kad Neymaras su mergina leido laiką iki išnaktų ir bučiavosi, o kitą dieną futbolininkas aktorei nusiuntė gėlių.

Įdomu tai, kad Neymarui prieš rungtynes su Argentina net nebuvo atlikti tyrimai tam, kad būtų įsitikinta traumos rimtumu. Brazilijos futbolo federacija pranešė, kad pirmadienį treniruotėje Neymaras pradėjo skųstis klubo skausmais.

Tuo metu jau nebebuvo laiko atlikti detalesnius tyrimus, todėl trenerių štabas nusprendė patausoti Neymarą ir išvyko į Argentiną be jo. Neymarą dėl tokio elgesio sukritikavo „Os Donos Da Bola“ laidos vedėjas Neto: „Jei jis tikrai būtų susižeidęs raumenį, tada taip nešoktų“.

