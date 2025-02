Netikėtumas: į „Eurovizijos“ atrankų finalą grąžinti du dalyviai

Šeštadienio vakarą paaiškėjo, kad į Kauno „Žalgirio“ arenoje kitą savaitę nugriaudėsiantį „Eurovizijos“ atrankų finalą keliauja paskutiniame atrankų pusfinalyje pasirodę Lion Ceccah ir Sophia Ali.

Taip pat paskelbta netikėta žinia: į konkursą grąžinta grupę „Black Biceps“ ir Liepa Mondeikaitė. Šie dalyviai surinko tiek pat žiūrovų balų, kiek ir pirmose vietose atsidūrę konkurentai, dėl jų gerbėjai yra rašę net ir peticijas.

Sužinojusi, kad visgi galės pasirodyti atrankų finale, Liepa Norkevičienė socialiniuose tinkluose paviešino ir žinutę.

„Jau nurimo ta pirmoji banga, tai visų pirma labai ačiū visiems palaikantiems, nes nežinau, ar kada esu gavusi tokį kiekį palaikymo žinučių ir skambučių.

Dar kartelį nežmoniškas ačiū jums, nes tik jūsų atkaklumo dėka yra taip kaip yra, kad grįžtame mes su „Black biceps“ į finalą.

Tikrai bus labai gražus renginys, su daug gražių atlikėjų ir labai džiaugiuosi, kad ir aš galėsiu būti ten. Grįžtam tik dėl jūsų“, – gerbėjams dėkojo Liepa.

Šeštadienį savo dainas pristatė šie atlikėjai: Donata „Empower“, Matas Ligeika „Saule“, Ieva Zasimauskaitė „Don’t You Ever Leave Me“, Matt Len „Not Alone“, Ofelija „Širdelė“, „Sun Francisco“ „Atsimerkt“, Justinas „Alright“, Sophie Ali „The Bluest Bell“, Lion Ceccah „Drobė“.

Paaiškėjo, kas pasirodys finale

Susumavus paskutiniojo atrankų pusfinalio komisijos ir žiūrovų balus, dalyviai išsirikiavo tokia tvarka: Lion Ceccah – 24, Sophia Ali – 18, Matas Ligeika – 17, Ieva Zasimauskaitė – 15, Donata – 11, Matt Len – 11, Ofelija – 7, „San Francisko“ – 7, Justinas – 4.

Finale taip pat pasirodys ir kitų pusfinalių nugalėtojai: Anyanya – „Running Out of Time“, Petunija – „Į saldumą“, Noy – „Just Take Me On A Date“, Justė Baradulinaitė – „Tired“, Gebrasy – „Whole“, „Katarsis“ – „Tavo akys“, GOYA – „After Storm“, Amoralu – „Freedom“.