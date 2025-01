Prieš antrąją EUROVIZIJA.LT atranką – pokyčiai dalyvių sąraše

Nors ant scenos turėjo pasirodyti devyni dalyviai, vienai pasitraukus ant scenos žengė tik aštuoni.

Ant scenos pasirodė grupė „Halummi“ su daina „The Flame“, Noy su daina „Just Take Me On A Date“, Jokūbas Jankauskas su daina „Far Away“, Petunija su daina „Į saldumą“, Freya Alley su daina „Lalala“, Káro su daina „Love Bug“, Vilija su daina „Liesti negalima“ ir Tomas Dirgėla su kūriniu „Pašok“.

(60 nuotr.) FOTOGALERIJA. Antroji Eurovizija.lt atranka

Ant scenos turėjo žengti ir atlikėja Austėja Lukaitė su daina „Kas esu be tavęs?“. Visgi pranešama, kad prieš filmavimą ji informavo susirgusi ir pasirodyti negalėsianti.

Šiemet „Eurovizijos“ dainų konkursas vyks Šveicarijoje, Bazelyje, gegužės 13-17 dienomis.