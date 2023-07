Netikėtumas 5 km aukštyje: „Iki“ širdelių iššūkį priėmusiam I. Leliui teko perimti lėktuvo valdymą

REKLAMA

REKLAMA

Širdelių iššūkį, kurio tikslas – sukurti kuo originalesnę širdelę, prekybos tinklas „Iki“ socialinių tinklų žvaigždėms metė naujų parduotuvių formatų pristatymo proga – nuo šiol visos „Iki“ parduotuvės priklausomai nuo dydžio ir asortimento žymimos viena, dviem arba trimis širdelėmis, taip reikšmingai palengvinant kasdienę pirkėjų apsipirkimo patirtį:

REKLAMA

1 širdelė - visos būtiniausios prekės arčiau namų

2 širdelės - prekybos centras kasdieniniam apsipirkimui

3 širdelės - plačiausias asortimentas savaitiniam apsipirkimui

Priėmęs „Iki“ iššūkį I. Lelys nusprendė nerti į avantiūrą – mikliai sugalvojo, kad savąją širdelę jis sukurs danguje, nuskrisdamas jos formos maršrutą mažutėliu, viso labo dviviečiu lėktuvu.

REKLAMA

REKLAMA

„Norėjau nustebinti savo sekėjus – pranešęs jiems, kad priėmiau „Iki“ iššūkį, klausiau, kaip mano, ką darysiu. Dauguma spėjo, kad išvažiuosiu širdelės formos maršrutą dviračiu, – juk neseniai parmyniau iš Prancūzijos. O aš sugalvojau, kad šįkart pakilsiu į orą. Pats, žinoma, lėktuvo pilotuoti nemoku, bet reikėjo tik paskambinti porai draugų, kurie greitai mane „suvedė“ su pilotu Luku, ir jau kitą dieną susitikome Dariaus ir Girėno aerodrome Kaune“, – apie originalią idėją pasakoja I. Lelys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tam, kad galėtų nuskristi širdelės formos maršrutą, Ignui kartu su pilotu teko pakilti į apytiksliai 5 km aukštį ir iš viso nuskristi apie 150 km. Be to, sukaupti drąsą: „Pirmąkart skridau tokiu lėktuvu – atrodė, kad jame jaučiais kiekvienas vėjo gūsis. Gerą adrenalino dozę gavau lėktuvui kylant, po to – per staigius posūkius, kurių prireikė tam, kad teisingai skristume savo sukurtu maršrutu. Kai kurie posūkiai buvo vos ne 90 laipsnių kampo!“

REKLAMA

Tačiau kad ir kokie staigūs I. Leliui atrodė posūkiai danguje, didžiausiu netikėtumu jam tapo paties staiga pademonstruota iniciatyva pastebėjus, kad lėktuvui gresia nukrypti nuo širdelės formos maršruto.

„Pilotas tik norėjo patikrinti ekrane, ar gerai skrendame, todėl trumpam paleido vairalazdę. Aš netrukau pastebėti, kad ši palengva svyra, ir jei nukrypsime, graži širdelė danguje mums tikrai nesigaus. Tada ir pats nusistebėjau savo reakcija – tiesiog spontaniškai pačiupau vairalazdę ir ją ištiesinau, kad ir toliau skristume tiesiai“, – pasakoja I. Lelys.

REKLAMA

Tokia jo reakcija ne tik leido pasiekti tikslą – nepriekaištingai įveikti iššūkį, bet ir pelnė Ignui eilę piloto pagyrų. O danguje nuskristas širdelės maršrutas, atrodo, niekieno nepaliko abejingo: „Dar prieš nusileisdami susisiekėme su skrydį sekusia dispečere pasitikslinti, ar ji mato, kaip mums sekasi skristi. Kai savo ekrane ji pamatė širdelę, pasijautė labai pamaloninta – net padėkojo! Be to, smarkiai nustebinti buvo ir mano sekėjai „Instagram“ tinkle – daugelis rašė, kad pavyko tiesiog puikiai!“

I.Lelio nuotykius priėmus „Iki“ širdelių iššūkį galite pamatyti čia.