Dainininkė mirė šeimos apsuptyje po trejus metus trukusios ligos.

Sūnus Samas Sorbie nuoširdžiame „Facebook“ įraše pagerbė savo mylimą mamą, kuri, pasak jo, buvo „šeimos uola“ ir savo gyvenimą „atidavė“ jam ir jo broliui.

„Skaudančia širdimi pranešu, kad mano brangi ir graži mama Clodagh, pastaruosius trejus metus kovojusi su liga, deja, mirė. Ji ramiai mirė apsupta savo šeimos.

Mama nugyveno neįtikėtiną gyvenimą, kupiną meilės ir laimės. Jos fantastiška koncertinė karjera, kelionės po pasaulį, gyvenimo paskyrimas dviem sūnums ir buvimas šios šeimos uola.

Gyvenimas be mamos nebus toks pat, bet dabar ji pagaliau bus ramybėje. Mes visi ją labai mylime ir jos pasiilgstame“, – rašė sūnus.

„Eurovizijoje“ užėmė ketvirtąją vietą

Dalyvaudama „Eurovizijoje“ su kūriniu „Jack In The Box“, ji užėmė ketvirtąją vietą.

Gerbėjai suskubo pareikšti užuojautą kultinei dainininkei, kurios hitais taip pat tapo singlai „Come Back and Shake Me“ ir „Goodnight Midnight“.

Clodagh gimė Warrenpoint'e Šiaurės Airijoje, o profesionaliai dainuoti pradėjo nuo 13 metų, rašo dailymail.co.uk.

Jos tėvas buvo šokių šou organizatorius ir padėjo jai pasirašyti pirmąją sutartį dėl įrašų, o 1962 m. ji debiutavo televizijoje, Adamo Faitho BBC estrados šou.

Vėliau ji tapo nuolatiniu televizijos veidu ir 1963 m. pasirodė muzikiniuose filmuose „Just For Fun“, o po metų – „It's All Over Town“.

Tačiau būtent „Eurovizija“ ją išpopuliarino, kai konkursas vyko Dubline.

Po santuokos iširimo Clodagh pasitraukė iš muzikos ir ėmė auginti sūnus, o po kelerių metų grįžo į dienos šviesą kaip aktorė ir vaidino Vest Endo miuzikluose bei ITV seriale „The Bill“.