Netektis Lietuvos mados pasauliui: mirė „Kristi Andress“ įkūrėjas Andrius Sergejenko

Žinią apie mirtį socialiniuose tinkluose pranešė artimi draugai.

„R.I.P. Andriui Sergejenko. Netekome šviesaus, talentingo mūsų gildijos nario. Ilsėkis ramybėje, mielas Andriau, ilgėsimės... Užuojauta giliausia partnerei ir gyvenimo draugei K. Kalinauskaite“, – feisbuke skelbė VDA Mados dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė.

„Drauge, sielos broli, Sakiau tau, kad esi labai brangus gal kokį 1000 kartų, bet šiandien atrodo, kad to vieno karto vis tiek pritrūko. Apkabinau tave gal milijoną kartų, bet šiandien atrodo, kad vienu kartu būta vis tiek per mažai. Tu visada šypsojaisi, džiaugeisi gyvenimu, skleidei šilumą ir viso to mokei kiekvieną iš mūsų. Mielas drauge, pas tave buvo tiek stiprybės, kad tau neprilygsta net pasaulio galingiausieji.

Prisimenu vaikystę, kai tu pasiėmęs gitarą grojai Kernagio dainą „Kaip gražu miške“. Sėdėjome ir klausėmės. O kai uždainavai, kad šerno viduriai išvirtę ir raitosi riebus žaltys – visi smagiai juokėmės ir prašėme dar! Pakartok! Ir tu kartojai! Gyvenime tu nemokėjai pasakyti „ne“. Tau buvo svarbu, kad aplink tave būtų laimingi žmonės.

Gailiuosi, kad nespėjau paprašyti tavęs pabūti dar šioje žemėje. Jaučiuosi šiandien savanaudis, nes skauda man labai, kad nebepamatysiu tavo plačios šypsenos, negalėsiu apkabinti daugiau tavęs, daugiau nebegersime „kavytės“ Kauno senamiestyje, daugiau niekada tu negrosi man, mums, visiems gitara. „Išeinu. Palieku tave. Nepyk“ – greičiausiai pasakytum tu ir plačiai nusišypsojęs užmerktum akis. Myliu. R.I.P. Andriui Sergejenko”, – rašė šeimos draugas Mantas Kazlauskas.