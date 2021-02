Netektis Didžiulio šeimoje: mirė mylimas senelis

Apie senelio mirtį J.Didžiulis pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„Vakar anksti ryte Algis Didžiulis pasiekė gyvenimo kelionės galutinę stotelę. Šiandien Bogotoje, išlydėsim jį į sekančią. Sunku apie Dieduką parašyti porą sakinių, nes lengvai gali išeiti visa knyga. Nejuokauju. Diedukas emigravo iš Lietuvos per antrą pasaulinį karą be cento ir savais keliais tapo vienas turtingiausių žmonių Kolumbijoje. Pamilo be jokių išimčių šalį, kuri jam davė „viską”, bet niekada neatitolo nuo Lietuvos. Jis niekada nepamiršo, kas jis toks. Okupacijos metais rėmė Lietuvos bendruomenes, išeivius ir įviariausias iniciatyvas, o nepriklausomybės laikais prisidėjo prie Lietuvos atstatymo. Beje, galite jam ir jo broliui padėkoti už Klaipėdos Naftos terminalą, kuris užtikrino pirminė nepriklausomos Lietuvos „energetinę nepriklausomybę”.

Gal vėliau pasidalinsiu jo biografija, kad galėtum įsivaizduoti, kiek kartais nuveikia žmonės per 91 gyvenimo metus. Ten daug nuopelnų, pasiekimų, avantiūrų ir netikėtų faktų. Tačiau jo biografija nelabai papasakos, kas jis buvo iš tikro – šmaikšti, empatiška, dosni, žaisminga, padūkusi ir kompleksiška asmenybė su stebuklinga nuojauta, aštriu liežuviu bei daug daug „paniatkių”. Jis buvo tikras personažas. Knygą būtu galima rašyti ne už tai ką nuveikė, o dėl to, kad buvo charizmatiška siela, kurią lengva pamilti”, – feisbuke rašė Jurgis