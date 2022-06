Nėščia Svetlana su sūnumi bėgo iš Ukrainos: bijojo blogiausio

Svetlanos namai yra Zaporožėje, pietryčių Ukrainoje. Mieste yra atominė elektrinė ir ji buvo ankstyvas Rusijos taikinys. Jis yra už 193 kilometrų nuo Mariupolio, uostamiesčio, kuris buvo sulygintas su žeme. „Niekada neįsivaizdavau, kad taip nutiks“, – sako 45-erių Anne.

33 metų Svetlana ir vieniša septynerių metų berniuko mama į Jungtinę Karalystę atvyko prieš šešias savaites. Akivaizdu, kad pasiekti šalį jiems buvo labai sudėtinga, bet jie gerai čia įsikūrė, rašo „Daily Mail“.

REKLAMA

„Gyvename tame pačiame name, bet vis tiek bendraujame telefonu“, – sako mokytoja dirbanti Anne. Svetlana „mėgsta ilsėtis savo kambaryje, kalbėtis telefonu ir daug miegoti“. Ji taip pat prisijungia prie šeimos. Daugelį vakarų jie valgo kartu, pakaitomis gamina maistą. Svetlanos sūnus kasdien nuotoliu mokosi mokykloje Ukrainoje.

„Jis mokosi apie šešias ar septynias valandas per dieną, – sako Anne. Motina ir sūnus dalijasi vienu miegamuoju. – Pasiūlėme jam kambarį, bet jis sapnuoja košmarus, todėl ji nori būti šalia jo. Jis gali papasakoti viską apie karą. Jo trauma yra gili.

Niekada nesitikėjome, kad pamatysime nėštumą iš arti, išskyrus tai, kad 20-ąją savaitę nuvažiuosime kartu atlikti tyrimą. Taigi buvo nuostabu būti šalia, eiti į susitikimus, stebėti, kaip vaikelis auga.“

Anne nuvežė Svetlaną į nėščiųjų drabužių parduotuvę. „Aš pasakiau: „Nupirksiu tau viską, kas tau patiks“. Pirmoji parduotuvė, į kurią atvykome, buvo „Primark“ ir ji rado keletą jai patikusių dalykų, kuriuos mes paėmėme. Tačiau ji pasakė: „Drabužiai brangūs“. Atsakiau, kad jie gan pigūs. Bet mačiau, kad jai šiek tiek nepatogu. Pasakiau jai: „Noriu, kad jaustumeis graži, nepriklausoma ir kad tau būtų patogu. Tau reikia drabužių, ir aš džiaugiuosi galėdama gauti viską, ko tik nori. Galų gale Svetlana išsirinko megztinį iš panaudotų drabužių parduotuvės.“

REKLAMA

REKLAMA

Neseniai ji nuvežė juos į savaitgalio kelionę į Stounhendžą, Longlito safari parką ir netoliese esančias romėnų pirtis. „Svetlaną nėštumo metu dažnai pykindavo, kad ir kaip jai patiko kelionė, ji nekaip jautėsi jos metu. Turėjome dažnai sustoti, nes ją pykindavo.“

Tačiau Anne sugebėjo būti praktiškesnė, tiesiogine to žodžio prasme, nei tikėjosi. „Pajutau, kaip kūdikis juda!“ Svetlana džiaugiasi, kad Anne padėjo rankas ant pilvo ir galėjo pajusti besispardantį kūdikį.

Tačiau Anne sąmoningai to nedaro per daug, nes Svetlana dar nepranešė savo sūnui apie nėštumą. Kaip ir daugelis surogačių, ji planavo nėštumą slėpti nuo savo vaiko. Kai pilvas pasidarytų per didelis, Svetlana būtų palikusi sūnų Jungtinėje Karalystėje, persikėlusi į Kijevą gimdymui ir grįžusi namo plokščiu pilvuku. Bet tai buvo prieš karą ir dabar nėra įmanoma. Surogatinė motinystė, yra „netekties ir širdgėlos metai“. Kita gyvenimo su žmogumi, kuris nešioja jūsų kūdikį, pusė yra ta, kad jie nebūtinai daro viską, ką darytumėte jūs“, - tęsia Anne.

REKLAMA

REKLAMA

„Pavyzdžiui, kai pagaliau pastojau, labai atsargiai žiūrėjau į tai, ką valgau. Jei turėdavau mėsos, tai visada būdavo ekologiška vištiena. Svetlana perka žemiausios rūšies mėsą. Nemanau, kad ji suvokia, kad yra skirtumas. Bet tai gerai. Elgiausi su savo kūnu kaip su šventykla ir tai neveikė; ji susilaukė sveikų kūdikių“, – sako ji.

Ši nepaprasta istorija prasidėjo dar lapkritį, kai pora atskrido į Kijevą, kur įsikūrusi reprodukcinė klinika, pristatyti Anne kiaušinėlių ir Čarlio spermos. Taip atsirado du sveiki embrionai, paruošti implantacijai.

„Mums labai patiko Kijevas, bet neskirdavome daug laiko jo tyrinėjimui, nes manėme, kad grįšime“, – sako Anne. Pora planavo septynias savaites praleisti mieste, kai Svetlana grįš gimdyti. Sausio 5 dieną Svetlanai buvo perkeltas embrionas. Tada Anne nėštumo testo laukė dvi savaites.

„Buvau automobilyje su mokyklos draugu, ketinome eiti pasivaikščioti, kai gavau pranešimą, kad Svetlana nėščia“, – prisimena ji. „Tiesiog apsipyliau ašaromis. Negalėjau patikėti.'

REKLAMA

REKLAMA

Bet tada, žinoma, prie Ukrainos sienos pradėjo telktis Rusijos kariuomenė. „Aš vis labiau susirūpinau, bet klinika pranešė: „Čia nėra problemų, viskas gerai“. Kitą savaitę išsiunčiau el. laišką, sakydama: „Aš vis labiau nerimauju“. Jie atsakė: „Ne, viskas gerai“. “

Rytą po Rusijos įsiveržimo Anne pabudo anksti ir su nerimu žiūrėjo straipsnių antraštes. „Bomba čia, bomba ten, trys šalia miesto, kuriame ji gyvena. Jų buvo tiesiog visur. Mane pykino. Svetlana buvo devintą savaitę nėščia. Pirmosios nėštumo savaitės bet kuriai moteriai kelia nerimą, nes persileidimo rizika yra didelė. Anne suprato, kad jos kūdikis taip pat yra karo zonoje.

Komercinė surogatinė motinystė – mokėjimas moteriai, kad ji išnešiotų vaiką – yra neteisėta daugelyje pasaulio šalių, bet ne Amerikoje ir Ukrainoje. Amerikoje surogatinė motinystė kainuoja apie 100 000 dolerių. Tačiau pastarąjį dešimtmetį Ukraina pasirodė kaip kur kas pigesnė alternatyva. Kaina paprastai svyruoja nuo 30 000 iki 60 000 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Kasmet Ukrainoje per surogatinę motinystę gimsta nuo 2 000 iki 2 500 kūdikių. Surogato naudojimas užsienyje yra prieštaringa praktika, o karas Ukrainoje padidino sudėtingus su juo susijusius etinius klausimus. Tiems, kurie samdo surogatą, dažnai tai yra paskutinė galimybė tapti motinyste po ilgos ir sunkios kovos susilaukti vaiko.

„Į Ukrainą jus nuveda netekties, sielvarto ir širdgėlos metai, – sako Anne. – Tai nėra lengvas sprendimas“.

Anne ir Čarliui prireikė devynerių metų, kad pasiektų šį tikslą. Susilaukti vaikų jie pradėjo bandyti netrukus po to, kai susipažino 2013 m., kai jiems abiem buvo 35 metai. Anne jau turi sūnų Henriką (20), kuris dabar mokosi universitete.

„Visada įsivaizdavau save su dviem vaikais. Tiesiog reikėjo surasti tinkamą žmogų, su kuriuo galiu susilaukti vaiko. Ir tada aš sutikau Čarlį.“ Tačiau ji sunkiai pastodavo ir likdavo nėščia. Per dvejus metus ji patyrė du persileidimus. Tada jiems buvo pasiūlytas dirbtinis apvaisinimas.

Pasisekė, bet per anksti gimė dukrytė. 2020 m. gruodžio 19 d. jai buvo 23 savaitės ir ji svėrė tik 600 gramų. Po penkių savaičių ji mirė. „Dėl Covido turėjome surengti mažytes laidotuves“, – sako Anne ir jos veidu rieda ašaros.

REKLAMA

REKLAMA

„Niekada nejaučiau tokio skausmo. Bet net ir po mūsų dukters mirties bandžiau dar kartą. Aš tiesiog buvau taip nusiteikusi tai padaryti.“ Praėjusį rugpjūtį ji grįžo į Ispaniją. „Iš karto persileidau. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi. Atsisėdau ant sofos ir mielai būčiau nuėjusi miegoti ir nepabudusi. Gydytojas anksčiau siūlė surogatinę motinystę, tačiau jie tai įvertino kaip per brangią alternatyvą. Jie jau buvo išleidę daugiau nei 40 000 eurų dirbtiniam apvaisinimui, kai įsitraukė Anne tėvai.

„Jie pamatė, kaip aš buvau traumuota, ir pasiūlė padėti.“

Po kelių savaičių pora užsiregistravo nedidelėje agentūroje Kijeve. Surogatas gauna apie 20 000 eurų. „Tai neatrodo daug“, – sako Anne, – „Tačiau Svetlana uždirbdavo mažiau nei 2000 eurų per metus.“

Taigi mokestis buvo maždaug dešimt kartų didesnis už jos metines pajamas. Tai buvo antras jos kartas tampant surogatine mama – ji anksčiau buvo pagimdžiusi dvynius vienai prancūzų porai.

„Žinojome, kad ji susidorojo su kūdikių perdavimu ir džiaugiasi galėdama tai išgyventi dar kartą. Pora pasirinko garantuotą paketą, kuris kainavo 49 000 eurų, o Anne pagaliau pajuto, kad artėja prie labai ilgo, žiauraus kelio pabaigos, bet priduria: „Akivaizdu, kad nesitikėjau, jog prasidės karas“.

REKLAMA

REKLAMA

Anne labiausiai bijojo, kad jos surogatas dings ir agentūra negalės jos rasti. „Ne todėl, kad ji nenorėjo palaikyti ryšio; verčiau buvo kalbama apie Ukrainos telefono linijų ir interneto paslaugų trūkumą“, – sako ji. Anne turėjo veikti greitai. Anksčiau ji Svetlaną buvo suradusi feisbuke.

„Tikiuosi, neprieštarausi, kad su tavim susisiekčiau“, – rašė ji kitą dieną po Rusijos invazijos. „Galvojame tik apie tave ir tikimės, kad tau ir tavo vaikui viskas gerai.“ Svetlana Anne atsakė. „Nesijaudink dėl kūdikio, – sakė ji. – Vaikeliui viskas gerai, aš jį prižiūriu. Aš sveika, mes saugūs. Ir tada Svetlana pridūrė: „Jie įsiveržė į mūsų rajoną ir užims atominę elektrinę. Jei viskas gerai, aš vyksiu pas draugus į Lenkiją.“

„Negalėjau būti labiau sužavėta, kad ji išvyksta“, – prisimena Anne. Kitą dieną Svetlana, jos sūnus, mama ir brolis, kuriam 14 metų, per Lvivą išvyko į Ščeciną Lenkijoje, į kelionę, kuri truko tris dienas traukiniu, autobusu ir pėsčiomis. Anne su nerimu laukė prie telefono, įkyriai žiūrėdama televizijos naujienas apie karą. Kelionė iš šalies buvo žiauri; ji negali apie tai kalbėti.

REKLAMA

REKLAMA

„Svetlana išjungė telefoną, kad taupytų bateriją, bet kaskart siųsdavo žinutę: „Nesijaudink, mes stiprūs“. Tačiau tą paskutinę dieną nieko iš jos negirdėjome. Jos baterija tikriausiai išsikrovė. Kelionė buvo ilga. „Svetlana vis dar negali apie tai kalbėti“, – sako ji. Ji jautri ir labai rūpestinga, ir nemanau, kad ji norėjo, kad jaudinčiausi, bet tikrai bijojo prarasti kūdikį“, – sako Anne.

Kovo pabaigoje Anne išskrido į Lenkiją ir pirmą kartą susitiko su Svetlana. „Norėjau su ja susitikti prieš jai atvykstant į Angliją, todėl ji su manimi jautėsi patogiai. Buvau nervinga ir susijaudinusi. Tikrai sunku žinoti, ką daryti. Aš supratau, kad ji turėjo viską palikti ir susikrauti savo gyvenimą į du mažyčius lagaminus, o tai gąsdina.“

Svetlana yra kviečiama gyventi Jungtinėje Karalystėje, kol gims kūdikis ir vėliau – viskas priklauso nuo jos. Jei ji nuspręs likti Anglijoje, mes padėsime jai susirasti namus, bet jos tikslas – kuo greičiau grįžti į Ukrainą. Tuo tarpu Anne sako: „Džiaugiuosi, kad ji saugi“.