Legendinis sporto komentatorius Nerijus Kesminas papasakojo apie savo karjeros pradžią. Atrankoje esą nebuvo didelės konkurencijos – dalyvavo tik jis ir Vytaras Radzevičius.

„Lietuvoj viskas arba per pažintis, arba per lovą. Tai mano atveju buvo per pažintis“, – juokėsi N. Kesminas.

Papasakojo apie konfliktą su D. Šemberu

Tiesa darbas nuo pat pradžių pasirodė pilnas iššūkių – pirmąsias futbolo rungtynes jam teko komentuoti iš „Žigulio“, nematant aikštės ir stengiantis įžiūrėti detales mažame monitoriuje po kojomis.

N. Kesminas prisipažino kartą skaičiavęs, kiek skirtingų sporto šakų rungtynių yra komentavęs, esą jų – apie 30.

„Aš gal tik laidotuvių nesu komentavęs, o visa kita...“ – tikino komentatorius.

O sunkiausia, pasak jo, buvo komentuoti maratoną ir dviračių plento varžybas, kai ilgą laiką visi arba bėga, arba mina pedalus vienodai, o komentuoti reikia nuolat. Ilgiausiai N. Kesminas tikino ruošęsis buriavimo varžybų komentavimui, mat reikėjo išmokti daug specifinių terminų.

„Pasiruošimui paskyriau 5–6 valandas“, – prisipažino jis.

Laidos vedėjui Justinui Jankevičiui paklausus, ar žymiam sporto komentatoriui yra tekę dėl savo komentarų aiškintis santykius su sportinininkais, jis prisiminė kivirčą su buvusiu futbolininku Deividu Šemberu.

„Buvau ant jų su Žutautu patrupinęs batono, kai neaplošėm estų iš piktumo parašiau, kad gal galėtų eiles rašyt, į kosmosą skraidyt, bet žaist futbolą aikštės vidury jam neduota. Tai Tautvydas Meškonis gal perdavė, kad man pasiūlytų į snukį. O su Deividu mes gana karštai aptarėm tą situaciją, sakė: tik rašyt ir moki“, – pasakojo N. Kesminas.

Visą intriguojančią istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.