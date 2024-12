Nerijus Cesiulis atvirai apie šeimą ir kodėl atsisakė ministro posto: viską lėmė 2 priežastys

„Kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, šiuo metu aš gyvenu Kalėdų laukimu, – pradeda pokalbį meras. – Su vaikais savaitgalį papuošėme eglutę, aišku, gražu stebėti kaip vaikai renka tuos žaisliukus, diskutuoja, pykstasi, stumdosi, nori pakabinti vis gražesnį, konkrečioje vietoje, pykstasi, kas šiais metai uždės ant viršūnės žvaigždę“.

„Dukrytė Liepa džiaugiasi, darželyje laukia Kalėdų senelio, o sūnus Ąžuolas, kadangi jam jau dešimt metų ir jis jau supranta viską apie Kalėdų senelius, tai jau parengė pakankamai ilgą sąrašą Kalėdų seneliui, ko jis norėtų“, – juokiasi N. Cesiulis.

Pasak mero, šventinis laikotarpis – tai laikas stabtelti ir pažvelgti atgal į nuveiktus darbus. Kalbėdamas apie miesto gyvenimą, jis pastebi pokyčių gausą.

„Miestas pražysta naujomis spalvomis – renovuojasi pastatai, statosi gamyklos, atsiranda nauji takai ir keliai. Tikrai didžiuojuosi, kokiais pokyčiais Alytus pasitinka metų pabaigą“, – sako jis.

Šventinės tradicijos ir šeimos svarba

N. Cesiulis taip pat atskleidė, kaip jo šeima švenčia Kūčias ir Kalėdas.

„Per Kūčias mus pasikviečia tėveliai į svečius, dažniausiai švenčiame pas žmonos tėvus, o mano mamytė jau stebi mus iš aukštai. Turime tradiciją – per Kalėdas kepti žąsį, kažkas iš suaugusiųjų, kad vaikams būtų linksmiau, apsirengia Kalėdų seneliu ir įteikinėja dovanas. Jeigu yra galimybė, Kalėdų senelis aplanko ir šalia esančius kaimynus“, – dalijasi jis.

Be to, šeima turi tradiciją – Kalėdų rytą jie visada apsilanko bažnyčioje. Tai šiemet ypač svarbu Nerijaus sūnui Ąžuolui, kuris ruošiasi Pirmajai Komunijai.

„Labai dažnai nebeturime laiko sueiti visi, pabendrauti, o šventės yra puikus laikas sustoti, apsikabinti, pagalvoti, pasikeisti dovanėlėmis ir tiesiog švęsti“, – pabrėžia meras.

Paklaustas apie dėkingumą, N. Cesiulis akcentavo šeimos ir sveikatos svarbą. Tačiau ypatingą dėkingumą jis išreiškė Alytaus žmonėms.

„Kaip miesto vadovui, man yra labai svarbu, kad turiu žmonių pasitikėjimą ir palaikymą. Matau, kaip keičiasi mūsų miestas – jis atrodo kaip avilys, nes kiekvienas žmogus, kaip ir kiekviena bitutė į tą avilį atneša kažką gero. Kažkuriuo metu mačiau, kad miestas buvo tarsi stabtelėjęs, o dabar vėl tas avilys dūzgia“, – sakė meras.

Sprendimas atsisakyti ministro posto

Nerijus Cesiulis pastaruoju metu sulaukė dėmesio dėl atsisakymo priimti ministro poziciją. Pasak jo, sprendimą nulėmė pažadas alytiškiams.

„Pirmasis motyvas tai buvo pažadas alytiškiams, nes eidamas į rinkimus, kandidatuodamas į antrą kadenciją, tikrai sulaukiau ne vieno klausimo: „Mere, jeigu bus pasiūlymas eiti į Seimą, Europos Parlamentą, užimti kokią didesnę poziciją, ar sutiksite?“ aš labai aiškiai, pridėdamas ranką prie širdies, sakiau, kad tikrai neprisiimsiu nei vienų pareigų, o gavosi taip, kad sulaukiau visų trijų pasiūlymų, – pasakoja jis. – Bet esu davęs žodį žmonėms, šeimai ir komandai. Be to, ministro darbas reikštų gyvenimo pokyčius – šeimą matyčiau labai retai“.

Paklaustas apie galimybę ateityje priimti panašų pasiūlymą, Cesiulis buvo atsargus: „Mes dzūkai mėgstame pažadėjus – ištesėti, o pradėjus darbus reikia juos pabaigti. Kai pabaigsiu darbus, kuriuos esu suplanavęs, pažadėjęs žmonėms, kai matysiu, kad jau išsisėmiau ir noriu kažko daugiau – galbūt.

Aš gyvenime niekada nesakau niekada, nenoriu sakyti niekada žodžio, nes nežinau, kaip gyvenimas gali pasisukti. Be abejo, galimybė dirbti valstybei, platesniame kontekste, visą laiką yra įdomu, bet šiandieną – dar ne šiandien. Dar kol kas tikrai ne, nes turiu įsipareigojimų mūsų miestui“.

2025-ųjų tikslai: nuo asmeninių svajonių iki miesto gerovės

Kalbėdamas apie ateinančius metus, meras išskyrė tiek asmeninius, tiek profesinius tikslus. Jis 2025-aisiais metais planuoja daugiau dėmesio skirti šeimai, sveikatai ir asmeniniams pomėgiams.

Vienas jo tikslų – numesti bent tris kilogramus, nes pastaruoju metu, kaip pats sako, priaugo šiek tiek svorio. Be to, meras užsibrėžė tikslą per vasarą motociklu nukeliauti daugiau nei 5 tūkstančius kilometrų. Jis taip pat siekia daugiau laiko praleisti su vaikais, išmokyti dukrą plaukti ir kartu su žmona aplankyti Paryžių.

„Man šeima yra vienas svarbiausių dalykų“, – atvirai sako jis.

N. Cesiulis pastebi, kad taip pat norėtų daugiau laiko skirti ramiam poilsiui: „Man gal tiesiog norisi stabtelti, susitikti, išsitraukti meškerę, pažvejoti, pažiūrėti į plūdę, pabūti su šeima, išsikepti kažką skanaus ir tiesiog leisti laiką drauge. Tokie paprasti dalykai, kurių dirbant tokiame aktyviame darbe, atrodo, negauni ir nepamatai“.

Nepaisant asmeninių tikslų, meras pabrėžia ir profesinius siekius – įgyvendinti alytiškiams duotus pažadus ir neprarasti jų pasitikėjimo.