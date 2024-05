Nepagydoma liga serganti Celine Dion be kovos nepasiduos: fanams pristatė naujieną

Dainininkei diagnozuotas labai retas sustingusio žmogaus sindromas. Tai progresuojanti, neurologinė būsena, kuri pasireiškia labai skausmingais raumenų spazmais.

Dėl to Dion vis sunkiau atlikti bet kokius fizinius veiksmus. Jai sunku vaikščioti, kalbėti, ir kas be ko – šokti ir dainuoti, sakoma TV3 televizijos aktualijų laidos „TOP 3“ reportaže.

C. Dion yra 56-eri. Tai nėra amžius, kai žmogus būtų pasiruošęs išeiti į pensiją. Juolab kai myli savo darbą taip, kaip jį myli atlikėja iš Kanados. Bet dėl sveikatos ji jau nutraukė turą Europoje. Moteris sako, kad morališkai surengti šou yra daug lengviau nei jį atšaukti.

Nepagydomas sindromas, kurį turi C. Dion yra diagnozuojamas tik vienam iš milijono žmonių visame pasaulyje. Bet toks balsas, kurį turi daininikė yra ne ką retesnis reiškinys.

Dėl to, Dion sako, kad be kovos tikrai nepasiduos. Tad fanams visame pasaulyje papasakos savo istoriją naujame dokumentiniame filme.

C. Dion išgarsėjo dar paauglystėje, gimtojoje Kanadoje. Prancūziškoje provincijoje dainuodama pop dainas. Jos gimtoji kalba yra prancūzų, todėl ir pirmos dainos skambėjo šia kalba.

C. Dion atrado vadybininkas Rene Angelili, kai jai tebuvo 12. Gali skambėti keistai, bet jai vos sulaukus pilnametystės, vyras išsiskyrė su žmona ir įsimylėjo 26 metais jaunesnę C. Dion. Tai įvyko komandai dalyvaujant „Eurovizijoje“ 1988-aisiais, kur kanadietė atstovavo Šveicarijai.

Tais metais, dar tada, kai „Euroviziją“ laimėdavo dainos, o ne šou, C. Dion ir nugalėjo. Ji atliko prancūzišką kūrinį „Ne partez pas sans moi“ (lietuviškai – neišeik be manęs).

Populiarumo piką C. Dion pasiekė, kai sudainavo pagrindinę filmo „Titanikas“ garso takelio dainą „My Heart Will Go On“.

Įrašą tais metais nusipirko daugiau nei 18 milijonų žmonių. Daina taip pat laimėjo „Oskarą“ kaip geriausias filmo muzikinis kūrinys.

C. Dion įkvėpė ištisas atlikėjų kartas. Daininikė Adelė yra tokia C. Dion fanė, kad net laiko įrėmintą savo dievaitės pakramtytą gumą su autografu.

Myli C. Dion ne tik baladžių atlikėjos divos. Myli ją ir reperiai. Pavyzdžiui Drake'as taip dievina C. Dion, kad vos nepasidarė jos veido tatuiruotės. Pati dainininkė atkalbėjo Drake'ą nuo tokio drąsaus žingsnio.

C. Dion liga primena tai, kad visi esame žmonės. Net begalinio talento ir žinomumo žvaigždės kartais serga ir kartais krenta. Bet jų kova suteikia mums visiems vilties ir įkvėpia gyventi. O blogiausiose situacijose dar ir išsaugoti humoro jausmą.

Visą reportažą apie C. Dion ir jos ligą žiūrėkite aktualijų laidos „TOP 3“ reportaže šio straipsnio pradžioje: