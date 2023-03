Neeilinis 20-asis „Power Hit Radio“ gimtadienis: šventinę dieną radijas atiteks į klausytojų rankas!

„Simboliška, kiek svarbių gimtadienių šiemet mini mūsų žiniasklaidos grupė – TV3 jau netrukus švęs savo 30-metį, o „Power Hit Radio“ šią savaitę minės 20-ąjį gimtadienį. Prisimenu, kaip 2003 metais ši radijo stotis pirmą kartą darbą pradėjo sandėlio patalpose ir jomis dalinosi su netikėtais kaimynais – širšėmis, kurios retkarčiais kolegas ir sugeldavo.

Visą šį laiką kartu augome, vieni iš kitų mokėmės, padėjome ir tapome viena stipria komanda – pirmu pasirinkimu kiekviename ekrane. Veiklos pradžioje radijas išsikėlė tikslą tapti tarsi nematomu draugu, nuolat palydinčiu klausytojus.

REKLAMA

Šiandien jau matome to rezultatus – su klausytojais bendraujame ne tik balsu, bet ir nesibaigiančiomis vaizdo transliacijomis ar per socialinius tinklus, o kartais ištikimiausiųjų sulaukiame ir savo modernioje studijoje“, – sako Laura Blaževičiūtė, TV3 žiniasklaidos grupės, kuriai priklauso ir „Power Hit Radio“, generalinė direktorė. Per visą šį laiką plėtėsi ne tik radijo komanda, bet ir būdai, kaip radiją vartoti – prieš kelis metus buvo pristatyta ir internetinė radijo stotis vienu paspaudimu „Power Gold“.

REKLAMA

Vadovės teigimu, sugebėjimas prisitaikyti prie klausytojų muzikinio skonio, gyvenimo būdo ir bendravimo įpročių užtikrino, kad su jauniems žmonėms skirta „Power Hit Radio“ stotimi užaugo visa žmonių karta.

Kai kurie iš jų netgi gali džiaugtis, kad savo šeimą sukūrė po pažinties, prieš beveik du dešimtmečius prasidėjusios būtent „Power Hit Radio“ eteryje! „Buvome pirmieji, kurie taip glaudžiai ir įvairiais formatais įtraukė klausytojų balsą į savo eterį – iš pradžių žinutėmis ir skambučiais, vėliau – ir „Facebook“ balso žinutėmis. Betarpiškas bendravimas mums leidžia geriausiai suprasti savo klausytojus ir pasiūlyti jiems ne tik geriausią pramogą, bet ir galimybę pasidalinti tuo, kas jiems tą akimirką svarbiausia“, – džiaugiasi L. Blaževičiūtė.

REKLAMA

Gimtadienio dieną – ypatinga dovana klausytojams

„Labai smagu, kad laikais, kai žmonių dėmesiu dalinasi tiek daug audio, video ar socialinių tinklų platformų, „Power Hit Radio“ savo klausytojams yra svarbus būtent dėl tos išskirtinės radijo savybės – būti čia ir dabar su savo klausytoju, būti jo bičiuliu.

Kadangi su šiuo radiju esu nuo pirmųjų mėnesių, galiu pasakyti, kad būtent dabar tas ryšys su klausytojais ir yra pats šilčiausias. Smagu, kad klausytojai mus mato kaip savo bičiulius ir užkalbina gatvėje sakydami, kas jiems patinka laidose, ir kad mūsų klauso kiekvieną dieną. Tai tikrai yra geros komandos ir didelio darbo rezultatas“ , – sako programų direktorius bei rytinės laidos „Šok į kelnes“ vedėjas Saulius Baniulis.

REKLAMA

REKLAMA

O tikrąją gimtadienio dieną, kovo 31-ąją, visas radijo grojaraštis bus atiduotas į būtent klausytojų rankas – nepraleiskite progos išgirsti savo mylimiausią hitą!

„Tegul tai būna ne tik mūsų, bet ir klausytojų šventė. Tegul jie dalinasi savo prisiminimais, kaip atrado „Power Hit Radio“, ir kokie kūriniai jiems primena pirmas akimirkas su mumis. O tada kviesime švęsti visą balandžio mėnesį. Laukia 20 didelių prizų, tarp kurių – dviračiai, LCD televizorius ar žaidimų konsolė PS5“, – šventei kviečia S. Baniulis.

REKLAMA

Radijas iš tiesų apverčia gyvenimą – su tuo sutinka ir visa šiandien „Power Hit Radio“ dirbanti komanda. Ir visai nesvarbu, kiek laiko kiekvienas vedėjas sveikinasi su klausytojais – nepilnus 2 metus ar jau daugiau nei 10. Juk svarbiausia, kad tokią nepamirštamą darbo atmosferą visuomet sukuria klausytojai – tokie pat beprotiški ar ryžtingi, kaip ir radijo laidų vedėjai.

„ŠOK Į KELNES“ – Saulius ir Elena

Jau ne vienerius metus klausytojai rytą pradeda su S. Baniuliu ir Elena Karaliene. Duetu, kuris kartais juokais pykstasi kaip šeima, bet dar dažniau savo gera nuotaika užkrečia ir visus klausytojus.

REKLAMA

Elena pasakoja, kad radijas per visus šiuos metus privertė ją ne kartą lipti iš komforto zonos, tačiau labiausiai jai įstrigo kartas, kai į darbą ją atvežė vienas klausytojas… Situacija nutiko šią žiemą, kai didžiulis sniego kiekis Elenos automobiliui pasirodė neįveikiamas – kad ir kiek bandytų nukasinėti sniegą, radijo laidų vedėja galiausiai suprato, kad atvykti į darbą ryte visgi nepajėgs – gamta stipresnė.

„Prabudusi apie 7 valandą per radiją išgirdau, kaip Saulius ieško man pagalbos – klausytojo su džipu arba bent jau miesto visureigiu. Ir ką jūs sau galvojate?

REKLAMA

REKLAMA

Nepraėjo nė 5 minutės nuo tada, kai atplėšiau akis, ir Saulius jau įsakė eiti rengtis, nes atrieda karieta! Mane pasiėmė šį pagalbos šauksmą išgirdęs klausytojas, su kuriuo rytiniuose kamščiuose praleidome beveik valandą.

O juokingiausia istorijos dalis buvo ta, kad jis, pasirodo, apie šią savo slaptą misiją nebuvo nė žodžio užsiminęs savo žmonai, kuri mums bevažiuojant, skambino net kelis kartus... Visa laimė, kad šis rytinis pagelbėjimas ir misija nevirto šeimos drama“, – dabar jau su šypsena prisimena Elena.

REKLAMA

„POWER POPIETĖ“ – Laura ir Edgaras

Dar daugiau kartų ryžtis nepatogiems sprendimams buvo priverstas Edgaras Kožuchosvkis. Nuo kelionės baidare, kai nė nemoka plaukti, ar aštriausių padažų ragavimo iššūkio, dėl kurio kitą dieną teko praleisti namuose – Edgaras nuolat įsipainioja į pačius įsimintiniausius įvykius radijuje.

„Šis darbas tikrai nebūtų toks fainas, jei ne chebra, kuri mūsų klausosi. Iškart į galvą šauna akimirka, kai pralaimėjau lažybas, ir tik su sauskelnėmis turėjau praeiti per labai judrią Vilniaus sankryžą. Arba momentas, kai man tiesioginio eterio metu nudepiliavo krūtinę.

REKLAMA

Svarbiausia, kad tai darė ne šios srities profesionalė, o tiesiog klausytoja, kuri sakė, kad kažkada yra tą išbandžiusi ant savo vyro“, – besijuokdamas prisimena Edgaras.

Edgaro kolegė Laura Ignatovičiūtė neslepia – drąsiai galėtų save vadinti viena drąsesnių vedėjų, nes darbas radijuje jai iššūkius meta kone nuolatos! Kaip ir jos dueto draugas Edgaras, pralaimėjusi lažybas,

Laura taip pat darė tai, kam ryžtųsi tikrai ne kiekvienas – kartais šoko sankryžoje su plakatu, o kartais toks šokis pavirsdavo į šuolį su parašiutu, nors mergina turi didžiulę aukščio baimę.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų laida „Power popietė“ turi vieną crazy klausytoją – Darjušą iš Nemenčinės. Jis ne tik ryžtasi žaidimams su keisčiausiais užduodamais klausimais mums ir kitiems klausytojais, bet ir dažnai pats, nė neįspėjęs, apsilanko mūsų studijoje.

Tiesa, visuomet su lauktuvėmis. Mūsų su Edgaro dueto gimtadienio proga jis netgi atvežė keturis stiklainius su paties raugintais agurkais!“ – apie neįtikėtinas dovanas pasakoja Laura.

„POWER HITAI“ – Rokas ir Laurynas

Tačiau tiesioginio eterio metu vyksta ne vien tik beprotybės ar linksmybės – tą puikiai patvirtintų Rokas Lukošaitis ir Laurynas Matonis.

REKLAMA

Juk, kaip sako pastarasis, atėjus čia dirbti, jo gyvenimas ne tik apsivertė aukštyn kojomis, bet ir tapo kur kas… lengvesnis.

Prieš kiek daugiau nei pusę metų L. Matonis nusprendė pradėti gyventi kur kas sveikiau bei atsikratyti nereikalingų kilogramų. Tik šį kartą – visiškai viešai, įtraukiant ir visus radijo klausytojus, tapusius didžiausia palaikymo komanda.

„Saulius dar pridėjo, kad jei kas iš klausytojų pamatys Matonį su kebabu mieste – rėkit. Tai buvo labai didelė motyvacija ir atsakomybė, nes jeigu netyčia sugalvočiau sustoti, būčiau nuvylęs ne tik save, bet ir mane stebinčius, o ir palaikymas buvo kosminis.

REKLAMA

Prieš kelis metus nė nebūčiau pagalvojęs, kad galėčiau kažkam pasakoti apie sveiką gyvenseną, bet dėka to vieno rytinio pasisveikinimo per „Power Hit Radio“, dabar žemę spaudžiu jau 25 kilogramais mažiau. Ačiū už tai radijui“, – šypsosi jis.

Tuo tarpu R. Lukošaitis džiaugiasi radęs svajonių darbą – tokį, dėl kurio kas rytą pakilti iš lovos ne tik nėra sunku, bet ir norisi čia praleisti kuo daugiau laiko.

Ne veltui Roką klausytojai jau kurį laiką girdi ne tik darbo dienomis, bet ir šeštadieniais!

„Didžiausias iššūkis – susidirbti ir susidraugauti su kolega Laurynu. Labai svarbu, jog radijo duetas būtų ne tik kolegos, bet ir draugai už studijos ribų. Pastebėjau, kaip ilgainiui mūsų pokalbiai eteryje suartėjo, temos ar diskusijos pasidarė aktualesnės ir įdomesnės, o tiesioginis eteris – tiesiog nuoširdesnis.

REKLAMA

Tiesa, darbas radijuje nėra vien toks, kaip atrodo iš šalies. Mes iš tiesų linksmai leidžiame laiką, bet kartu kasdien sukame galvą, ką dar tokio padaryti, kad klausytojo diena būtų geresnė. Tačiau būtent tai ir daro darbą radijuje unikaliu. O didžiausią indėlį čia kuria nuostabūs klausytojai, dėl kurių norisi stengtis – juk jie mums yra draugai. Ačiū klausytojams, kad esate su mumis jau 20 metų!“ – sako jis.

„Power Hit Radio“ jau 20 metų į eterį leidžia pasaulyje populiariausią ir klausomiausią šokių muzika, supažindina klausytojus su perspektyviausiais ir talentingiausiais lietuviškos šokių muzikos kūrėjais.

„Power Hit Radio“ programoje – daugybė laidų, tarp kurių klausytojų labiausiai mėgstamos: „Šok į kelnes“, „Power hitai“, „Power popietė“ ir kitos.