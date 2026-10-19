Neapsikentęs Jeronimas Milius atkirto autobuso vairuotojui: „Nusiunčiau ten, kur rusų laivas“

Kartu su savimi jie atsivedė ypatingą šeimos narį – keturkojį Braunį. Pokalbio metu atlikėjai atvirai ir su humoru papasakojo apie Braunio atkeliavimą iš prieglaudos, sunkią jo praeitį, pradinius adaptacijos iššūkius, neįtikėtinus pabėgimų detektyvus, keliones bei kasdienio gyvenimo džiaugsmus.
Kodėl šuo ir kaip Braunis gavo savo vardą?
Kaip laidos pradžioje pristatė vedėja Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, svečiuose apsilankė ne tik scenos kolegos, bet ir gyvenimo partneriai – Karina Krysko bei Jeronimas Milius. Pristatydami savo augintinį, atlikėjai neslėpė pasididžiavimo:
„Čia yra seras Braunis. Mūsų Bavarų pėdsekio mišrūnas. Šeimos narys jau šešerius metus. Jam iš tikrųjų eina 10-ti metai. Mes pasiėmėm jį suaugusį jau ketverių metų iš prieglaudos. Ir va, yra nerealiausias šuo, apie kokį gali pasvajoti“, – džiaugėsi Jeronimas Milius.
Pasirodo, vardą Braunis šuo jau turėjo prieglaudoje, todėl šeimininkai nusprendė jo nekeisti, juokaudami, kad jis tikrai mėgtų ir patį braunio pyragą, nes dievina viską, kas saldu.
Pasakodama apie tai, kodėl pasirinko būtent šunį, Karina atskleidė, kad svajojo ir apie katę. Tačiau gimus sūnui Majui, Karinai atsirado stipri alergija katinams – ašaroja akys, išberia kaklą, todėl kačių atsisakyti teko be išlygų:
„Aš norėčiau galbūt ir katės, bet po to, kai gimė Majus, man atsirado alergija katinams. Verkiu, niežti akis, išberia kaklą – kačių negalim turėti. Mes net buvom pas pažįstamus nuvažiavę patikrinti, ar nebus alergijos dideliam ilgaplaukiui katinui, bet supratom, kad su katinuku nelabai.“
Noras turėti augintinį brendo ilgai. Porą metų Karina ir Jeronimas siuntinėjo vienas kitam prieglaudų nuotraukas bei vaizdo įrašus iš visos Lietuvos. Galutinį sprendimą priimti paskatino karantinas, kai atsirado daugiau laiko namuose ir sustojo neprognozuojamas kelionių bei koncertų grafikas.
Kelias iš prieglaudos: jautri gelbėjimo istorija
Ieškodami augintinio, Karina, Jeronimas ir Majus kartu važiavo į prieglaudas. Rinktis teko tarp dviejų kandidatų: labai socialios 4 mėnesių mišrūnės mergytės ir 4 metų amžiaus, jau susiformavusio „gražuolio žirgo“ Braunio.
Sprendimą lėmė sužinota graudi Braunio praeities istorija:
„Ta visa vada buvo neprižiūrėta, užrakinta kažkokiam sodo namelyje. Šunys buvo maitinami vos ne kartą per savaitę. Dėl to ir ausys apkramtytos – jie ten kariaudavo dėl maisto... Jis buvo, ko gero, silpniausias ir labiausiai atsitraukęs, todėl – skriaudžiamiausias bei bailiausias... Taigi dvejus metus jis išbuvo toje vergovėje, o po to dvejus metus – prieglaudoje“, – pasakojo Jeronimas Milius.
Prieglaudoje Braunis išbuvo dvejus metus ir buvo likęs pats paskutinis iš visos vados. Daugelį gąsdino jo didumas bei ramus bailumas. Tačiau atlikėjų šeima, apsikabinę ir atlikę pasitarimo ratelį, vieningai nusprendė suteikti šansą būtent suaugusiam, daug iškentėjusiam šuniui.
„Prieglaudų darbuotojos labai palengvina paieškas – susiaurina pasirinkimo ratą. Jos išsiaiškina situaciją šeimoje: ar yra vaikų, kitų gyvūnų... Dėl to kviečiu nebijoti ir pabandyti surasti savo gyvenimo augintinį būtent prieglaudoje. Jeigu neieškote šuns triufeliams rinkti ar specifinės veislės varžyboms – pasižvalgykite prieglaudose. Tas šuo bus dėkingas visą gyvenimą, tikrai mylės ir nebus išlepęs“, – teigė Jeronimas Milius.
Visą laidos epizodą žiūrėkite čia:
Adaptacijos iššūkiai ir atskyrimo nerimas
Parsivežus Braunį namo, prasidėjo adaptacijos etapas. Kadangi šuo anksčiau gyvendavo uždaroje patalpoje su išėjimu į kiemelį, jis iš pradžių nesuprato, kad tualeto reikalus reikia daryti tik lauke, todėl keli kartai svetainės kampe buvo neišvengiami.
Didžiausiu išbandymu tapo atskyrimo nerimas. Braunis pagrindiniu savo šeimininku išsirinko Jeronimą ir visai netoleravo vienatvės. Paliktas vienas naujuose namuose net porai valandų, šuo patirdavo didžiulį stresą ir bandydavo ištrūkti pro langus.
„Tik įsikėlėme į naują namą – viskas nauja, užuolaidos pakabintos... Grįžtame namo, o tos užuolaidos su visais karnizais tiesiog kabo! Karnizai sulankstyti, su varžtais iš lubų išrauti... Vyrutis iš peties padirbėjęs – užuolaidos su skylėmis! Jis visu svoriu ant tų užuolaidų pakibdavo“, – prisiminė pora.
Kad apsaugotų namus, šeimininkai taikė specialias taisykles:
„Kiekvieną kartą išeinant visas užuolaidas reikia paimti, surišti ir pakabinti aukštai – tai papildomos 20 minučių pasiruošimo! Lauko drabužių spintą būtina užrakinti arba papildomai užrišti, nes jis ją atsidaro ir ištraukia visus mano paltus ant žemės. Jam trūksta mano kvapo, todėl išsitraukia tuos drabužius ir pasitiesia, kad gulėtų kuo arčiau jo“, – pasakojo atlikėjai.
Šeimininkai atlaidžiai žiūrėjo į šias išdaigas, suprasdami, kad šuo visą gyvenimą augo bandoje ir kiekvieną išėjimą priimdavo kaip riziką būti paliktam visam laikui. Per šešerius metus kantraus darbo Braunis visiškai nurimo ir dabar gali saugiai likti namuose vienas.
Šuns pabėgimo detektyvas ir incidentas Kuršių nerijos autobuse
Laidoje Jeronimas pasidalijo neįtikėtinomis istorijomis apie Braunio atkaklumą bei keliones.
Skrydis iš antrojo aukšto
Kartą Jeronimas paliko Braunį kelioms valandoms name Vilniuje, kur šuo anksčiau nebuvo buvęs. Repeticijos metu skambina kaimynas ir praneša, kad šuo bėgioja lauke ir garsiai loja.
„Grįžtu namo su nerimu: lauke bėgioja mano šuo! Ateinu – visos durys uždarytos, langai neišdaužti. Prasidėjo tikras detektyvas! Antrame aukšte buvo pravertas langas su tinkleliu nuo vabzdžių ant magnetų. Antras aukštas – kokie šeši metrai aukščio, apačioje – trinkelės. Jei krisi, tikrai užsimuši! Bet įstrižai yra pirmojo aukšto stogas. Jis užlipo ant sofos, nuo jos užšoko ant palangės, išstūmė tinklelį, rizikuodamas gyvybe peršoko ant pirmojo aukšto stogo ir nuo jo dar tris metrus nušoko tiesiai į pievą! Šiek tiek įsinarino kojytę, šlubavo, bet užtat atsidūrė laisvėje!“ – pasakojo Jeronimas Milius.
Konfliktas autobuse Nidoje
Šeima mėgsta atostogauti Juodkrantėje, plaukioti baidarėmis bei vežiotis Braunį dviračių priekaboje. Tačiau viena išvyka į Nidą paliko kartėlį dėl viešojo transporto.
Jeronimui norint autobusu nuvažiuoti iš Juodkrantės į Nidą, vairuotojas griežtai atsisakė įleisti šunį. Vėliau, bandant grįžti paskutiniu vakaro autobusu, vairuotojas pradėjo garsiai rėkti ant atlikėjo.
kai pradėjo jis ant manęs rėkti: „Kur tu čia su tokiu lipi!“, aš tada jam ir pasakiau... Tiesiog praėjau garsiai per visą autobusą ir pasiunčiau ten, kur rusų karinis laivas turi plaukti. Tiesiog jau neiškentęs, neatlaikiau. Pasiunčiau ir išlipau su šunimi... Sakau draugui: „Žiūrėk, dabar turėsi mane vežti, nes mūsų neįleido“, – pasakojo Jeronimas Milius.
Šią situaciją Jeronimas ir Karina įvardijo kaip tarybinį palikimą ir pabrėžė, kad Lietuvos savivaldybių taisyklės dėl gyvūnų viešajame transporte vis dar labai skiriasi ir turėtų būti suvienodintos.
Ekspertės konsultacija: groomerės ir veterinarės Kamilės patarimai
Laidos pabaigoje prie pokalbio prisijungė profesionali groomerė, veterinarijos gydytoja ir „Tauro Grooming Academy“ vadovė Kamilė Ausmanė.
„TAURO Grooming Academy“ – tarptautinio lygio mokykla augintinių šeimininkams ir profesionalams. Ji remiasi daugiau nei 35 metų įkūrėjos Janitos J. Plungės patirtimi. Kartu tai ir augintinių kirpykla-SPA salonas Kaune, Maironio g. 11.
Kamilė Ausmanė pagyrė šeimininkus už atsakingą auginimą ir suteikė vertingų patarimų:
- Nulėpusios ausys: Pasak gydytojos, nulėpusios ausys yra „lakmuso popierėlis“. Jei ausys parausta ar atsiranda kvapas, tai iškart signalizuoja apie vidines organizmo problemas ar alergijas.
- Trumpaplaukių šunų kailio priežiūra: Trumpaplaukiai šunys šeriasi nuolat. Didžiausia rekomendacija – nukailinimo procedūra ir kompresorius (stiprus oro išpūtėjas). Maudymo metu ir po jo svarbu nepalikti šlapio kailio, o stipria oro srove išpūsti negyvus plaukus bei naudoti giliai drėkinančią kosmetiką.
- Nagų kirpimo iššūkiai: Šuns nagai neturi liesti žemės. Kadangi Braunis labai bijo šios procedūros, Jeronimas atskleidė, kad veterinarijos klinikoje tai paverčiama tikromis „sumo imtynėmis“, kur dvi specialistės kovoja su šunimi, kol nukirpti nagai.
Laidos pabaigoje vedėja Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė įteikė „KIKA“ dovanų krepšelį visai šeimai bei padėkojo atlikėjams už gražų pavyzdį, kaip reikia mylėti savo širdies čempionus.
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