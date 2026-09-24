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TV3 naujienos > Žmonės

Jeronimo Miliaus gyvenime – naujas vingis

2026-09-24 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 10:55
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Žinomas dainininkas ir aktorius Jeronimas Milius ruošiasi naujam kūrybiniam etapui. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre laukiamoje miuziklo „Šrekas“ premjeroje žiūrovai išvys atlikėją itin netikėtame, charakteriniame Lordo Farkvado vaidmenyje.

Žinomas dainininkas ir aktorius Jeronimas Milius ruošiasi naujam kūrybiniam etapui. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre laukiamoje miuziklo „Šrekas“ premjeroje žiūrovai išvys atlikėją itin netikėtame, charakteriniame Lordo Farkvado vaidmenyje.

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Naujo miuziklo premjera – jau spalio 2 d.

Pagal kultinį „DreamWorks Animation“ filmą ir William Steig knygą sukurtas dviejų dalių miuziklas „Šrekas“ – „Tony“ apdovanojimą pelniusi pasakinė nuotykių istorija.

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Nors spektaklyje netrūksta chaoso, spektaklio herojų, ugnimi besispjaudančio drakono ir ryškių kostiumų, ši linksma kelionė visai šeimai primena apie gilesnį savęs pažinimą, draugystės svarbą bei tai, kad tikrasis grožis slypi žiūrinčiojo akyse.

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Nauji iššūkiai

J. Miliui šis pastatymas atneš ne tik naujų vaidybinių spalvų, bet ir fizinių iššūkių.

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Kiek anksčiau „Žinių radijo“ laidoje atlikėjas pasidalijo įspūdžiais apie neįprastą pasirinkimą:

„Aš pasirinkau Lordą Farkvadą. Jis turi būti mažas, todėl visą spektaklį reikės vaidinti ant kelių, su specialiomis pritvirtintomis kojytėmis. Man tai skamba kaip iššūkis, todėl jau nusipirkau antkelius praktikai namuose!“ – juokėsi dainininkas.

Atlikėjas neslepia džiaugsmo, kad teatras suteikia unikalią galimybę kaskart pabėgti nuo savęs bei persikūnyti į visiškai skirtingus personažus – vieną dieną vaidinti valdovą, kitą – mirtį, Džekilą ir Haidą, o dabar – komiškąjį valdovą Farkvadą.

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