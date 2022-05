Nepamirškite palaikyti savo mylimiausių! Naujienų portale tv3.lt iki trečiadienio 12 val. balsavimas už dalyvius vyks kiekvieną savaitę. Būtent jis nulems, kuriam iš dalyvių teks šou palikti, o kurie savo kelią Tenerifėje tęs ir toliau. Mažiausiai balsų tv3.lt balsavime surinkęs dalyvis privalės šou palikti. Balsuoti už visus norimus dalyvius galite tiek kartų per dieną, kiek tik norisi, rašoma praneįšime spaudai.

Balsuoti galite čia: www.tv3.lt/neviskasiskaiciuota/

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią! (5 nuotr.) „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią! (nuotr. TV3) „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią! (nuotr. TV3) „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią! (nuotr. TV3) +1 „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią! (nuotr. TV3) „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią! (nuotr. TV3)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių likimas – žiūrovų rankose: balsuokite už savo mylimiausią!

REKLAMA

Dar vieną žmogų, su kuriuo teks atsisveikinti, išrinks patys dalyviai. Tad šią savaitę šou iš viso paliks du žmonės. Tačiau intriga išlieka – ar jų vietą pakeis kiti?

Vos atvykę į Tenerifę, dalyviai išgirdo netikėtą žinią – jiems liepta atsisveikinti su lagaminais, kuriuos taip atsakingai susikrovė dar Lietuvoje. Vietoje to, visi gavo po nedidelę kuprinę, į kurią privalėjo susidėti tik būtiniausius daiktus. Merginos neslėpė, kad užduotis – be galo sunki. Kur susikrauti makiažą, begales puošnių suknelių ir bikinius? Ne ką geriau sekėsi ir vaikinams. Svarbiausi daiktai per skubėjimą taip ir liko lagaminuose…

Tačiau visa tai 10-čiai išrinktųjų tikrai nesugadino nuotaikos – pirmą kartą išvydę vilą, dalyviai ėmė mėgautis nesibaigiančiomis pramogomis, maudynėmis baseine, puikiu maistu ir vienas kito draugija.

Šio vakaro TV3 laida viską apvers aukštyn kojomis. Dalyviai pagaliau sužinos didžiąją intrigą, kurią slepia realybės šou pavadinimas – kas gi vis dėlto šiame projekte yra neįskaičiuota? Po netikėtų naujienų, visi neslėps susijaudinimo, tad netrukus teks įsikiši ir vilos šeimininkams. Šie paprašys dalyvių išsirinkti pirmąjį lyderį. Kas taps išrinktuoju? Kokios užduotys lauks dalyvių? Visa tai pamatysite jau šį vakarą.

REKLAMA

REKLAMA

O vakar, kol dalyviai mėgavosi nerūpestingu gyvenimu, ėmė aiškėti ir pirmosios simpatijos... Antano ir Gabrielės ryšys yra toks akivaizdus, kad jį pastebi ir kiti dalyviai. „Tarp jo ir manęs yra kažkoks kitoks bendravimas. Su kitais projekto dalyviais tikrai nebendrauju tiek, kiek su juo. Bet manau, kad viską parodys laikas“, – intriguoja Gabrielė, kuri neslepia, kad apie daugiau nei 100 tūkst. sekėjų socialinėje erdvėje turintį Antaną anksčiau buvo susidariusi kardinaliai kitokią nuomonę.

Tačiau jie – ne vieninteliai, kurie drąsiai reiškia susižavėjimą. Jonas pripažino, kad jam į akį krito kita mergina. „Sandrutė yra Sandrutė. Vos įėjus į vilą ir visiems susipažinus, mano akys užkibo už jos“, – nuoširdžiai kalba Jonas, tačiau ar išvaizdi mergina atsakys į jo jausmus?

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvių gyvenimas per Go3 transliuojamas 24/7, o pirmadieniais-ketvirtadieniais per TV3 žiūrovų laukia ir specialios laidos. 10-ies išrinktųjų gyvenimo Tenerifėje detalės, tiesioginės transliacijos ir dar daugiau – ir socialiniuose tinkluose. Tapkite „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ puslapio sekėju: www.facebook.com/neviskasiskaiciuota

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ – 24/7 per Go3 ir pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3!