Naujos Anatolijaus dainos „Viskas gerai“ klipe – garsenybių desantas

Praėjusių metų pabaigoje dainininkas užsibrėžė tikslą – gerbėjus bent kas trys mėnesiai pamaloninti nauja daina.

Pasak jo, „Viskas gerai“ pasaulį turėjo išvysti dar birželį, tačiau gimus dukrelei, darbai kiek sulėtėjo. Vis dėlto šiandien su didžiausiu džiaugsmu atlikėjas skelbia – štai kūrinys, nuotaiką kelsiantis ir geras emocijas suteiksiantis ne tik vasarą.

„Daina – apie visų laukiamą savaitgalį. Viskas gerai, jau atėjo penktadienis, užsimiršime su draugais ir pailsėsime. Man daina priminė laikus, kai gyvenau Vilniuje, ir visi draugai dirbdavo nuo pirmadienio iki penktadienio.

REKLAMA

REKLAMA

Penktadieniais sušukdavome „Pagaliau!“ ir laiką su bičiuliais, artimaisiais, mylimaisiais leisdavome smagiai – kam barai, vakarėliai, ežerai, kam voliojimasis ant smėlio ar žolės, kam aitvaro laidymas, kelionės ar laikas gamtoje“, – prisiminimais dalijasi atlikėjas.

REKLAMA

„Gera nuotaika, gera kompanija, atsipalaidavimas – apie tai daina. Pats niekada nedirbau darbe, į kurį reikia eiti nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau matydamas kitus, gyvenančius tokioje rutinoje, pabandžiau įsijausti ir sukurti jiems dovaną – dainą apie savaitgalį, apie penktadienio malonumą.

Juk net vaikai laukia penktadienio, nes nebereikia eiti į mokyklą!“ – pasakojo dainininkas, savaitgalius dažniausiai skiriantis savo koncertų gerbėjams.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, pasak Anatolijaus, šia daina jis nori užkurti pozityvų ritmą visų širdyse: kad ir kas nutiktų, kas būtų – viskas bus gerai. „Juk visi žinome, kad svarbiausia – požiūris, kad nėra padėties be išeities, o puikiai nusiteikę tą išeitį rasime kur kas lengviau ir greičiau“.

„Pastebėjau, kad posakis „viskas gerai“ – gyvas, jis dažnai skamba žmonių lūpose. „Viskas gerai“ kasdien sakau ir sau – pradėjau būti aktyvesnis ir socialiniuose tinkluose, matau, kaip tai duoda savo vaisius, kaip atsiranda vis daugiau sekėjų, o tarp jų, tikiuosi, ir gerbėjų“, – įsitikinęs atlikėjas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Beje, už dainos „Viskas gerai“ vaizdo klipą esu labai dėkingas prie jo prisidėjusiems bičiuliams, kurie padėjo įgyvendinti klipo idėją. Norėjau, kad jame būtų skirtingi žmonės, užsiimantys skirtingomis veiklomis ir jau patyrę, kad galiausiai būna viskas gerai“, – šypsosi atlikėjas.

Katažina ir Deivydas Zvonkai, Inga Žuolytė, Edita Ram, „Pravalturo“ siela Vytautas Mikaitis, Mantas Bertulis ir Iron Vytas, Agnė ir Deividas Basčiai – visi atsiuntė nufilmuotus vaizdelius, iš kurių Anatolijus kartu su režisieriumi Edvinu Fruktu sudėliojo vaizdo klipą.

REKLAMA

Kam darbai, reikalai, kam šokiai, sportas, kam kelionės su rikša, kam bicepsų demonstravimas – šios dainos klipe žinomi vardai, kurie veikia tai, ką nori ir džiaugiasi savaitgaliu. Kad visi šie žinomi žmonės sutiko, patikėjo ir pasidalino, esu be galo dėkingas.

„Šią idėją galvoje nešiojausi jau apie metus, tad labai džiaugiuosi, pagaliau ją galintis parodyti pasauliui“, – pasakojo dainininkas, čia pat pridurdamas, kad žmona Inga jį apibūdina kaip lėtą žmogų.

REKLAMA

„O aš juokiuosi, sakydamas, kad esu kotletas. Kūriau dainas, tačiau prireikdavo metų, kad jos išvystų pasaulį. Šiemet nutariau – būsiu ryžtingesnis ir atidesnis savo kūrybos gerbėjams, kursiu dainas ir muzikinius klipus, tad laukti metų iki kitų muzikinių kūrybos vaisių jau nebereikės“, – įsitikinęs Anatolijus.

Laiką „Mario Kernn“ studijoje Šeduvoje, kurioje su Mariumi Matulevičiumi jiedu užsidaro trims ar keturioms paroms, Anatolijus vadina nuostabiu:

„Galbūt norėčiau studijoje užsidaryti ir ilgiau, bet namuose laukianti kelių mėnesių dukrelė Elija kol kas ilgiau užsibūti neleidžia.“