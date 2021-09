Naujasis Naomi Watts filmas pasakoja apie mažai tikėtiną ryšį tarp paralyžiuotos moters ir laukinio paukščio

Aktorės Naomi Watts taipogi prodiusuota drama „Blumų šeimos istorija“ prasideda nuo to momento, kuris visiems laikams pakeitė Samantos Blumės gyvenimą. 2013-aisiais Samanta, jos vyras Kameronas ir trys jų sūnūs išvyko atostogų į atokų Tailando įlankos kaimą. Kitą dieną po atvykimo iš Australijos, Samanta atsirėmė į savo viešbučio apžvalgos aikštelės turėklą, kad apžiūrėtų aplink regimą kraštovaizdį.

Būtent tuomet turėklas lūžo ir Samanta nukrito ant plytelių iš daugiau nei 12 metrų aukščio. Karališkosios Tailando policijos tyrimas vėliau nustatė, kad 15 metų senumo atitvaras buvo „supuvęs“ ir „nusikalstamai apleistas“.

Nelaimingo įvykio metu Samanta Blumė patyrė sunkių sužalojimų, turinčių ilgalaikių pasekmių. Kadangi buvo sulaužytas stuburas, ji tapo paralyžiuota nuo krūtinės žemyn.

„Laimei, aš visiškai neprisimenu šio siaubo.“ – asmeniniame rašinyje teigia Samanta Blumė.

Buvusi aistringa banglentininkė ir nuotykių ieškotoja buvo priversta sėdėti neįgaliojo vežimėlyje.

„Staiga pasijutau svetima savo gyvenime.“ – teigia S. Blumė.

„Mūsų namas buvo ne toks, kokį aš prisiminiau, ir, mano mintyse, tai buvo nebe mano namai. Tai nebuvo brangus lizdas, kurį susukau savo trims kūdikiams. Žiūrint iš vežimėlio kažkada pažįstama meilės ir komforto šventovė tapo svetimu kraštovaizdžiu, apaugusiu kliūtimis.“ – teigia ji.

Kai S. Blumė stengėsi prisitaikyti prie naujos normos, jos sūnus Nojus rado ir parnešė namo sužeistą šarkos jauniklį, kurį dėl juodai baltos spalvos pavadino Pingvinu. Šarkos laikomos vienais protingiausių gyvūnų, bet yra linkusios agresyviai pulti žmones.

Tačiau Pingvinas elgėsi visiškai priešingai. Rūpindamasi paukščio jaunikliu ir stebėdama, kaip jis auga, šeima susivienijo ir Samanta Blumė atrado naują gyvenimo tikslo jausmą.

Galiausiai visą šią istoriją Samantos vyras Kameronas įamžino knygoje „Pingvinas Blumas: keistas mažas paukštelis, kuris išgelbėjo šeimą“ (angl. „Penguin Bloom: The Odd Little Bird Who Saved a Family“). Pagal šią knygą paremtas naujasis aktorės Naomi Watts filmas „Blumų šeimos istorija“ Lietuvos kinuose nuo spalio 22 d.