Naują veiklą su Sakalu Uždaviniu išbandęs Vytaras Radzevičius neslėpė baimės: „Mūsų tikslas yra išgyventi“

Su S. Uždaviniu Vytaras susitiko Paluknio aerodrome. Kaip pasakojo aktorius, jis nesitikėjo, kad gyvenime kada nors pradės sklandyti.
„Pradėjau sklandyti, kai man buvo 49–50 metų. Atsiradau čia atsitiktinai. Draugas pasikvietė mane pravesti renginį aviatoriams, ten įsikalbėjau su Vilniaus oro klubo sklandytojais. Ir jie pasiklausė, kodėl aš dar nebandęs sklandyti. Taip ir prasidėjo“, – apie tai, kaip atrado šį hobį, pasakojo S. Uždavinys.
Prieš sėdant į sklandytuvą Sakalas drąsino draugą, kad pradžioje visi yra „idiotai“. Štai jis, pirmą kartą dalyvaudamas sklandymo varžybose, visą trasą įveikė priešinga kryptimi, nei reikėjo.
„Mūsų tikslas yra išgyventi“, – „optimistiškomis“ mintimis Vytarą įkvėpė Sakalas.
Prisiminė blogiausią nusileidimą
S. Uždavinys teigė, kad sklandyti yra saugu. Visgi bet kokioje ekstremalioje veikloje, kuri eina prieš natūralią žmogaus būklę, yra rizika susižaloti. Jis prisiminė savo blogiausią nusileidimą:
„Didžiausia trauma buvo Prancūzijoje, kai leidausi Alpėse ir susižalojau stuburą. Sukrito keliolika elementų ir man reikėjo iš kelių labai blogų variantų rinktis geriausią. Aš tūpiau, aerodromas yra įkalnėje ir jis yra žinomas tuo, kad į jį sveikas praktiškai niekas nėra nutūpęs. Tūpiau prieš saulę, praktiškai buvau apakintas. O dar gavau ir vėją nuo kalnų, kuris tave prispaudžia.“
V. Radzevičius, išgirdęs šią istoriją bei suprasdamas, kad tuoj teks skristi, neslėpė, jog visą kūną apėmė jaudulys:
„Dreba rankos, nes manęs laukia nemenkas iššūkis. Nuoširdžiai sakau: šiek tiek bijau, jaudinuosi. Bet žiūriu į priekį tikėdamasis labai įdomių patirčių“, – prieš skrydį sakė Vytaras.
Įveikė savo baimes
Jis taip pat pasidalijo, kokį patarimą išgirdo iš Sakalo:
„Lipk į sklandytuvą kaip į vonią. Kai pasakė, kad reikia sėsti kaip į vonią, tai man toks jausmas ir buvo – skrendu vonioje. Jei sakyčiau, kad man nebuvo baisu, tai meluočiau. Kaip sakoma, nebijo tik kvailiai“, – savo įspūdžiais po skrydžio dalijosi V. Radzevičius.
Kaip sekėsi užsiimti šia ekstremalia veikla ir nugalėti savo baimes, pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.
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