Vytaras Radzevičius išpildė seną svajonę – jos rezultatai nustebino: „Tai man įkvepia vilties“

Prieš vykdamas į paieškas, Vytaras įrangos galimybes išbandė namuose – tikrino, ar magnetas traukia monetas ir grandines, tačiau neslėpė, kad tauriųjų metalų taip pagauti nepavyks.
„Jeigu kyla klausimas, tauriųjų metalų jis netraukia. Aš bandžiau su žiedu savo auksiniu, tai išvis nereaguoja. Tik geležį traukia“, – kalbėjo V. Radzevičius.
Netikėtas atradimas prie senojo kelto nustebino
Atvykęs prie Nemuno kranto, kur senovėje veikė keltas, Vytaras tikėjosi ištraukti istorinių radinių. Tačiau pirmieji metimai sukėlė nemažai abejonių.
„Kai pagalvoju, kažkokia nesąmone užsiimu, ne? Čia ne lydeką kokią traukti – pajustum smūgį. Čia nieko nejauti, tiesiog stovi kaip durnius prie vandens ir mėtai magnetą“, – atviravo laidos vedėjas.
Nors iš pradžių atrodė, kad prie magneto prilipo paprasti akmenukai, grįžęs namo ir juos nuplovęs bei padildinęs Vytaras pastebėjo tikrąjį metalo spindesį.
Iš vandens ištraukti radiniai
Pasikonsultavęs su dirbtiniu intelektu, jis sužinojo, jog iš Nemuno dugno galėjo ištraukti istorines Antrojo pasaulinio karo ar kelto gyvavimo laikų liekanas.
„Tikrai matosi metalas, tai beveik užtikrintai galiu pasakyti, kad tai yra korozijos paveikti geležies ar plieno fragmentai. Atsižvelgiant į vietą ir kontekstą, labai realu, kad tai gali būti artilerijos, sviedinių skeveldros ar kitos karinės geležinės detalės“, – paaiškino dirbtinio intelekto balsas.
Atradimu pradžiugintas Vytaras neslėpė, kad tokie rezultatai jam sužadino dar didesnį azartą.
„Tai man įkvepia truputį vilties, nes jaučiausi kaip durnius, mėtydamas tuos magnetus... Tai tiesiog man atrodo, kad čia visai perspektyvi vieta ir reikės tiesiog kantriai mėtyti, kol kažką gal įdomesnio ištrauksiu“, – reziumavo Vytaras.
Daugiau akimirkų ir netikėtų atradimų iš „Vytaro fermos“ pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.
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