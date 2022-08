Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro namuose – ypatinga proga: kai pasensim, bus ką prisiminti

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais moteris sutiko pasidalinti įrašu, kuriame jautriai pasveikino vyrą su gražia sukaktimi.

„5 metai kelio kartu, jis buvo toks lengvas ir paprastas, atrodytų, kad taip ir turi būti. Turbūt turėjau gyvenime pereiti sunkesnį kelią, jog ši kelionė kartu būtų tokia vertinga. Su mūsų susipažinimo diena, rugpjūčio 1, mano meile.

Kai pasensim kartu, gyvensime mūsų dvare, bus ką prisiminti – istoriją apie policijos pareigūną ir dainininkę-gėlių pardavėją. Pamenu, kad antras mūsų pasimatymas buvo pas mane koncerte Palangoje, todėl šitas miestas tapo mūsų antraisiais namais“, – instagrame rašė moteris ir pasidalijo bendra nuotrauka su vyru.

Primename, kad praėjusiais metais rašėme apie poros vestuves.

Pora nusprendė aukso žiedus sumainyti kiek neįprastoje vietoje – viešbučio „Stikliai“ kiemelyje. Neįprastas buvo ir atlikėjos vestuvinės suknelės pasirinkimas. Moteris į kiemelį žengė pasipuošusi raudonos spalvos suknele.

Moteris socialiniame tinkle sakė, jog šią suknelę sukurti užtruko vos 1 savaitę. Ši elegantiška suknelė turi pūstas rankoves bei prailginimą gale. N. Bunkė atidengė savo ilgas bei grakščias kojas ir drąsiai žengė į kiemelį.

Tiesa, moteris prie suknelės priderino ir gėlių puokštę, kurioje netrūko raudonos spalvos.

Ceremonijoje netrūko šiltų ir jautrių akimirkų, tačiau bene jautriausia – Natalijos sūnaus Kristupo kalba.

Už širdies griebiančią kalbą, kurią pats ir parašė, berniukas sakė ceremonijos pabaigoje.

„Aš žinojau, kad mama nori įsimylėti stiprų vyrą“, – sakė Kristupas. Jautrios kalbos pabaigoje berniukas paskelbė mamą ir Edgarą vyru ir žmona.

„Dabar gali pabučiuoti nuotaką“, – užbaigė Kristupas, o tarp poros artimųjų nugriaudėjo plojimai. Berniukas puolė į mamos glėbį ir susigraudino.

Tiesa, jaunavedžiai vestuves nusprendė atšokti Maljorkoje. Pora su artimiausiais draugais ir šeimos nariais išvyko į saulėtą Ispanijos salą.

Vestuvių šventėje netrūksta prabangos. Jaunieji su artimiausiais bičiuliais ir giminaičiais visai savaitei apsigyveno uolėtos, Viduržemio jūros apsuptyje plytinčios salos viloje, kurioje – kiekvienam svečiui rezervuota po atskirą kambarį.

Su nuostabiu vaizdu į kalnus atsiveriančią vilą galima išsinuomoti už daugiau nei 1 tūkst. eurų parai. Dviejų aukštų name yra 10 miegamųjų, kurie talpina 20 žmonių, 7 vonios kambariai ir du didžiuliai baseinai.

Primename, jog apie sužadėtuves Natalija Bunkė pranešė sausio mėnesį.

Neslėpdama laimės, dainininkė „Facebook“ pasidalijo nuotraukomis, po kuriomis rašė:

„...Ir aš pasakiau TAIP. Akimirka, kurios mes nepamiršime visą gyvenimą. Kelionė taksi su drebančia širdimi, o mano nuojauta, kaip tikros moters raganaitės. Labai tave myliu, Edgarai Eidėjau. Mūsų geriausi draugai tapo liudininkais nuostabios akimirkos“, – turėdama omenyje Simoną Nainę ir Joną Nainį, rašė Natalija.

„Gražesnio žiedo negalėjau įsivaizduoti. Dalinuosi su Jumis savo laime ir noriu rėkti iš džiaugsmo“, – pridėjo Natalija.

N. Bunkė savo mylimąjį Edgarą gerbėjams pagaliau pristatė 2018 metais, per „M.A.M.A.“ apdovanojimus

„Pasakysiu atvirai, iš pradžių buvome nusprendę eiti atskirai ir tik vėliau susitikti renginyje. Paskui su Edgaru pakalbėjome, kad nebe tas amžius žaisti tą kvailą pelės ir katino žaidimą, kad kažkur žiniasklaida nufotografuos mus besislapstančius. Kam to reikia... Juk ne pirmas mėnesis esame kartu, esam apsisprendę, mums gera drauge ir ko čia slapstytis“, – tąkart tv3.lt pasakojo N. Bunkė.

Tuo tarpu atlikėjos mylimasis buvo kur kas tylesnis. „Jaučiuosi gerai. Pirmas raudonas kilimas, miegojau gerai“, – dėstė vaikinas.

Merginų grupės „Yva“ lyderė išdavė, kad prieš renginį jokių padrąsinančių žodžių savo mylimajam nesakė – užteko duoti šiek tiek erdvės. „Reikėjo pusvalandžio susikaupimui. Jam reikėjo erdvės. Aš jį puikiai suprantu, jam sudėtinga būti su tokiu žmogumi, tačiau kartu esame jau pusę metų, todėl tikiuosi, kad ir toliau būsim“, – tada juokėsi Natalija.

Tiesa, gražių žodžių savo mylimajai niekuomet negailėjo ir Edgaras. „Meilė turi savo kainą. Mano gyvenime per pastaruosius kelis metus pasikeitė miestas, veikla, darbas, tačiau viskas keitėsi tik į gerą.

Visada yra gerai turėti šalia žmogų, su kuriuo gali veikti bene viską: leisti laisvalaikį, dirbti, ilsėtis... Visa tai ir suteikia malonumą gyvenime, – anksčiau yra sakęs jis, – kalbant apie Nataliją, ji visada yra linksma, pasitempusi. Žinoma, būna įvairių akimirkų, tačiau ji linkusi į gyvenimą žiūrėti tik pozityviai ir yra labai ryžtinga. Jei ji užsibrėžia kokį tikslą – šis jai tampa ranka pasiekiamas. Tokie žmonės pozityviai veikia visus, kurie yra aplink“.

Ne kartą porai teko atsakyti ir į klausimus apie jų amžiaus skirtumą. Nors juos skiria net aštuoneri metai, už mylimąją jaunesnis Edgaras to niekada nejautė. „Man ji visada buvo ir yra graži moteris. Be to, kas ją pažįsta artimiau, vertina ne išvaizdą ar amžių. Tai yra žmogus, kuris turi milžinišką charizmą. Nieko panašaus iki jos gyvenime nebuvau sutikęs“, – ankstesniuose interviu kalbėjo N. Bunkės mylimasis.