„Name“ dalyvavusi Edita verčia naują gyvenimo lapą: prakalbo apie pokyčius ir naujus išbandymus

Pokyčių nebijanti ir iš gyvenimo imanti viską, ką šis duoda Edita su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo asmeninio gyvenimo užkulisiais, prakalbo apie mylimą darbą ir atskleidė savo ateities planus, kurių ne kiekvienas išdrįsta imtis.

Pokyčių metas

Metus Edita pradėjo su pokyčiais: „Kreipiausi į vieną iš geriausių plastikos chirurgų Renaldą Vaičiūną, dėl paakių operacijos, nes pavargau nuo tų užgauliojimų, kad atrodau kaip prisigėrusi. Deja, mano situacija nėra iš lengviausių, todėl teko atlikti veidui mezoterapijos ir redermalizacijos procedūrą. Tai veidą atgaivinanti procedūra, turinti daug naudingų dalykų, po šios procedūros pasikeitė ir mano paakiai. Net pati nustebau, kad sumokėjau mažiau, o rezultatas labai efektingas.

Taip pat man buvo atliktas antakių ilgalaikis makiažas, ji atliko mano mokytoja Liucija Penkauskienė, žinau jos braižą, technikas, esu sužavėta jos darbais. Norėdama turėti kiekvieną rytą gražų ir nebevargti prie veidrodžio su antakiais, pasirinkau ilgalaikį antakių makiažą. Daugiau apie nieką nesvajoju ir neplanuoju, nebent ateityje apie riebalų nusiurbimą pagalvočiau.“

Grožio sfera moteriai – nesvetima, Edita atlieka blakstienų priauginimą: „Visada buvo įdomu, kaip atrodo šio darbo aplinka, kaip vyksta darbas. Nuėjus į vienus mokymus, supratau, kad man tai įdomu, ėmiau daugiau domėtis ir mokytis. Galiausiai visa tai išsivystė į meilę šiam darbui, jau tai dirbu aštuonerius metus.“

Tai ne vieninteliai grožio specialistė pokyčiai, moteris pakeitė ir gyvenamą vietą, iš Mažeikių atsikraustė į Vilnių: „Apie metus laiko galvojau, kur norėčiau kraustytis gyventi, kad reikia keltis į didesnį miestą ir supratau, kad kraustysiuosi į Vilnių. Žinoma, pasiilgsiu Mažeikių, čia viską pažįstu, kiekvienas kampas yra žinomas, o Vilnius yra naujas miestas, viskas nauja, viskas svetima, nieko nepažįstu, šiek tiek baisu.

Tačiau aš noriu daugiau, nenoriu stovėti vietoje, noriu veikti, daryti, tai ir pastūmėjo kraustytis į didesnė miestą. Noriu didesnių perspektyvų tiek sau, tiek vaikui. Tikiuosi moterys Vilniuje mane pasitiks su didele šypsena ir džiaugsis, kad atsikraustau.“

Kitoks pasaulis

Optimizmo ir energijos nestokojanti Edita stengiasi gera energija užkrėsti ir kitus. Prieš metus moteris pradėjo kurti smagius vaizdo įrašus ir juos talpinti socialinėje erdvėje: „Viskas prasidėjo nuo pirmojo karantino, kai visi buvo pikti ir liūdni, išsigandę ir įbauginti, supratau, kad, jei nesišypsosiu, niekas manęs ir neprivers šypsotis. Taip ir gimė linksmi vaizdo įrašai, o ilgainiui supratau, kad socialiniuose tinkluose yra daug melo, daugelis savo gyvenimą piešia kaip pasaką, todėl man norisi parodyti realybę.

Nebijau viešoje erdvėje pasirodyti susivėlusi, be makiažo, tai yra gyvenimas. Visada sakau, elkis su svetimu žmogumi taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Nebijau pasakyti, kad mano rūbai perkami iš padėvėtų drabužių parduotuvės. Dabar yra madinga girtis firminiais drabužiais , o aš darau viską priešingai, mano tipažas yra visai kitoks. Aš nebijau parodyti realybės, nes to melo yra ir taip per daug.“

„Tikriausiai pavargau nuo to išlaižyto pasaulio, visi kremukai geriausi, rūbai firminiai pirkti už didelius pinigus, aš savo gyvenimą įsivaizduoju kitaip. Manau, pinigus galima investuoti kitur, o ne į drabužį, kuris kainuoja šimtus eurų. Ne išorė mus daro protingais, o žinios, mokslai, perskaitytos knygos ir bendravimas su adekvačiais žmonėmis“, – prisipažįsta moteris.

Edita neslepia, jos vaizdo įrašai ir veikla sulaukia įvairių nuomonių: „Išmokau atsirinkti nuomones, išmokau būti dėkinga tiems neigiamos nuomonės rašytojams. Kalbant apie įžeidinėjimus, aš turiu savo priemones kaip elgtis su įžeidinėjančiais, o kalbant apie nuomones nesutapimus, žinoma, būna visko, bet, jei nuomonės nesutampa su siekėjais, nereiškia, kad turime būti priešais. Kai išsiskiria nuomonės, atsiranda diskusija, iš kurios gali daug ko išmokti, gauti žinių.

Sulaukiu ir palaikymo žinučių, stengiuosi kiekvienam atrašyti, net ir tam, kuris parašė negražią žinutę. Palaikymo gaunu daugiau, nei neigiamos nuomonės, labai smagu, kad yra tiek bendraminčių ir gerų žmonių, kurie supranta, ką aš darau.“

Ne iš „Namo“, o iš buto

Prisiminus realybės šou „Namą“, Edita juokias, kad ją vis dar pavadina „Namo“ Edita: „Mane atpažįsta kaip „Edita Ram“ ir esu girdėjus, kaip sako „čia ta iš „Namo“. Iš pradžių atšaudavau, kad aš ne iš „Namo“, o iš buto.“

„Kažkada kalbėjau su viena „ryškia“ moterimi ir ji manęs paklausė, ar kažkas mane atpažįsta gatvėje ir pasisveikina. Ji stebėjosi, kad jos niekas gatvėje neatpažįsta, bet užėjus į jos facebook profilį pastebėjau, kad jos nuotraukos skiriasi nuo realybės. Socialiniuose tinkluose labai lengva apsimesti gražia, idealia, protinga ir unikalia, o aš esu tokia pati visur, tiek gatvėje, tiek socialiniuose tinkluose. Niekada nemeluoju dėl savo užtinusių akių ir susivėlusių plaukų, gal todėl mane ir atpažįsta svetimi žmonės gatvėje“, – juokėsi moteris.