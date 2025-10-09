Naglis Šulija kreipiasi į 2 Lietuvos miestų gyventojus: tokios geros žinios dar nebuvo

Nors įprastai N. Šuliją televizijoje matome pristatantį orus, šįkart jam atiteko kiek kitokia rolė...
Su dviem Lietuvos miestais jis pasidalino ne ką mažiau reikšmingomis, TV3 žiniasklaidos grupei priklausančio radijo „Power Hit Radio“ naujienomis.
„Geros žinios Kėdainių ir Mažeikių gyventojams: dieną ir naktį, saulei šviečiant ar lietui lyjant, čia savo uraganines transliacijas pradeda „Power Hit Radio“! – būtent tokie žodžiai nuskambėjo iš žinomiausio šalies sinoptiko N. Šulijos lūpų.
Kėdainiuose „Power Hit Radio“ išgirsite 96,9 MHz dažniu, o Mažeikiuose – 89,2 MHz dažniu.
„Galime džiaugtis, kad Naglio Šulijos prognozės šįkart vien tik geros – „Power Hit Radio“ nuo šiol bus girdimas ir dar dviejuose Lietuvos miestuose! Tačiau tai – ne vienintelės geros naujienos TV3 žiniasklaidos grupei priklausančiam radijui. Remiantis naujausiais duomenimis, „Power Hit Radio“ ir vėl pasiekė savo klausomumą rekordą. Be to, esame ne tik klausomiausias radijas Vilniuje ir Vilniaus apskrityje, bet ir jaunimo (16-24 m.) amžiaus tarpe visoje Lietuvoje“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Kad radijas bei pamiltų vedėjų balsai skambės ir dar didesnėje Lietuvos dalyje, džiaugiasi ir „Power Hit Radio“ direktorius Saulius Baniulis.
„Plečiamės ir didiname savo bičiulių ratą visoje Lietuvoje! Nuo liepos mus kasdien girdi Tauragė, o dabar prie dar 11 miestų, kuriuose skamba „Power Hit Radio“, jungiasi ir dar du miestai:
Kėdainiai bei Mažeikiai. Ne veltui kartojame, kad mūsų klausytojai yra patys geriausi – augti kartu su jumis mums yra didžiulis malonumas“, – sako radijo direktorius S. Baniulis.
Tai, kad naujus radijo dažnius šmaikščiai pristatė būtent N. Šulija, daugelį galėjo nustebinti. Tačiau dar labiau nustebsite sužinoję, kad darbas radijuje Nagliui – ne naujiena!
„Kažkada labai seniai, 90-ųjų pradžioje, esu dirbęs radijuje – tai buvo radiofonas „Vilniaus varpas“. Pradėjau nuo orų, bet vėliau įsitraukiau plačiau. Tai buvo nuostabi patirtis – man teko darbuotis su didelėmis to laiko žvaigždėmis. Išties nepamirštamas laikas!“ – sako jis.
O štai dabar N. Šulija – neabejotinai vienas didžiausių „Power Hit Radio“ gerbėjų. Ir ne veltui – šis radijas Nagliui padėjo ir save patį pamatyti kitokioje šviesoje.
„Iš pradžių man pasirodė, kad tai – radijo stotis jaunimui. Bet labai greitai supratau, kad klydau. Tai – radijo stotis jaunatviškiems. Būtent tas jaunatviškumas ir šiapus, ir anapus studijos langų, mane labiausiai ir žavi. Todėl labai džiugu, kad pavyko prisiderinti prie šios bangos – dėka naujos rubrikos, ir aš pats jaučiuosi jaunatviškesnis“, – sako jis.
Ir iš tiesų – ištikimiausi radijo klausytojai N. Šulijos balsą pastaruoju metu girdi ne tik žiniose, bet ir radijuje.
„Mano rubrika, kaip ir daugelis kitų gerų dalykų, gimė visai netyčia. Savo elektroninio pašto dėžutėje sulaukiau vieno buriuotojo prašymo – skirti daugiau dėmesio būtent buriuotojams ir su buriavimu susijusiems dalykams. Kadangi pats paburiuoju, toks prašymas pasirodė svarbus. Taip ir gimė rubrika, kurioje apžvelgiame orus, ir dar papildomai atkreipiame dėmesį į būtent buriuotojiškus reikalus“, – sako jis.
